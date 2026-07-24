รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อย-คุยลั่นขบวน
ประกาศแล้ว! รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังคลิปไวรัลวัยรุ่นอิตาลีคุยเสียงดังลั่นขบวน-โชว์ถ่อยใส่ผู้โดยสารคนไทย
จากประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติขณะโดยสารอยู่ในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ตะโกนพูดคุยกันด้วยเสียงที่ดังมากท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่น ๆ ก่อนที่เจ้าของคลิปจะพูดเตือนให้กลุ่มวัยรุ่นเบาเสียงลง แต่กลับได้รับการกระทำตอบกลับของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว ว่า ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ พร้องกับหัวเราะเยาะทำสัญลักษณ์เหยียดผิว สร้างความไม่พอใจให้กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรก โดยเป็นการประกาศขอความร่วมมือกับผู้โดยสารทุกคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า BTS งดใช้เสียงดังบนขบวนรถ เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นระหว่างเดินทาง
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“ขอความร่วมมือไม่ส่งเสียงดัง รบกวนผู้โดยสารท่านอื่น Do not make loud noises to other passengers. หากต้องการฟังเพลง หรือดูโทรศัพท์ โปรดใส่หูฟัง เพื่อไม่ให้เสียงรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น ร่วมกันสร้างสังคมดี มีน้ำใจในการเดินทางไปด้วยกันนะครับ”
ต่อมาทาง TravellingFox Estate INPSieme ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พากลุ่มวัยรุ่นอิตาลีกลุ่มดังกล่าวเดินทางมายังประเทศไทย ได้ตอบกลับสำนักข่าว TheThaiger ถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “เกี่ยวกับวิดีโอที่กำลังเผยแพร่ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ทางเราขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่เหตุการณ์เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ดังกล่าวได้สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าและหลักการที่เราได้ยึดถือและส่งเสริมมาโดยตลอด
กลุ่มผู้ที่ปรากฏในเหตุการณ์เป็นนักเรียนเยาวชน ซึ่งหลายคนยังเป็นผู้เยาว์ และกำลังเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ สัมผัสประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝังความเคารพและความเปิดกว้างต่อประเทศเจ้าภาพ
เช่นเดียวกับที่อาจเกิดขึ้นได้กับกลุ่มเยาวชน ความตื่นเต้นและความคึกคะนองในขณะนั้นอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ครึกครื้นเกินควรในพื้นที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม สิ่งดังกล่าวไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการแสดงท่าทางหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงค่านิยมของบริษัทผู้จัดโครงการของเรา หรือของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวกล่าวถ้อยคำที่มีลักษณะเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดแจ้ง
เราขอเน้นย้ำว่า การกระทำของบุคคลเพียงบางรายไม่ใช่ตัวแทนของค่านิยมที่บริษัทผู้จัดโครงการของเรายึดถือ และไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ที่กำลังเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วยความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ และให้ความเคารพต่อผู้อื่น
ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราได้นำนักเรียนและนักเดินทางหลายพันคนมายังประเทศไทย ประเทศที่เรารักและชื่นชมอย่างยิ่ง ทั้งในด้านความงดงามอันโดดเด่น วัฒนธรรมอันมั่งคั่ง และน้ำใจอันอบอุ่นของประชาชนชาวไทย
ท้ายที่สุด เราขอยืนยันอีกครั้งถึงความเคารพและความซาบซึ้งที่มีต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทย และจะยังคงส่งเสริมการเดินทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน และความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อไป”
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อ้างอิงจาก : FB รถไฟฟ้าบีทีเอส
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