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หน่วยงานออกแถลงกราบขอโทษชาวไทย หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบนรถไฟฟ้า BTS

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:44 น.

TravellingFox Estate INPSieme ออกแถลงกราบขอโทษชาวไทย หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบนรถไฟฟ้า BTS ยืนยันไม่มีการเหยียดเชื้อชาติ

กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอขณะโดยสารรถไฟฟ้า เผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติที่โดยสารอยู่บนขบวนเดียวกัน พูดคุยกันด้วยเสียงดังท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นๆ โดยในคลิปมีวัยรุ่นรายหนึ่งพยายามใช้มือบังกล้อง ขณะที่เจ้าของคลิปพูดขึ้นว่า ให้ช่วยบอกให้กลุ่มวัยรุ่นเงียบเสียงลง

หญิงสาวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นได้อธิบายว่า พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปไหนต่อ ก็เลยคุย ๆ กันอยู่ ขณะที่เจ้าของคลิปได้ตอบกลับไปว่า “คุยกันได้ แต่คุยกันแบบปกติ ที่ไทยเราไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน” หญิงสาวรายนั้นตอบกลับมาว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” พร้องกับหัวเราะเยาะเจ้าของคลิป นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมทำสัญลักษณ์เหยียดผิว สร้างความไม่พอใจให้กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากนั้น

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ล่าสุด TravellingFox Estate INPSieme ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พากลุ่มวัยรุ่นอิตาลีมาไทยได้ตอบกลับสำนักข่าว TheThaiger ถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “เกี่ยวกับวิดีโอที่กำลังเผยแพร่ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา

ทางเราขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่เหตุการณ์เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ดังกล่าวได้สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าและหลักการที่เราได้ยึดถือและส่งเสริมมาโดยตลอด

กลุ่มผู้ที่ปรากฏในเหตุการณ์เป็นนักเรียนเยาวชน ซึ่งหลายคนยังเป็นผู้เยาว์ และกำลังเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ สัมผัสประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝังความเคารพและความเปิดกว้างต่อประเทศเจ้าภาพ

เช่นเดียวกับที่อาจเกิดขึ้นได้กับกลุ่มเยาวชน ความตื่นเต้นและความคึกคะนองในขณะนั้นอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ครึกครื้นเกินควรในพื้นที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม สิ่งดังกล่าวไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการแสดงท่าทางหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงค่านิยมของบริษัทผู้จัดโครงการของเรา หรือของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวกล่าวถ้อยคำที่มีลักษณะเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดแจ้ง

เราขอเน้นย้ำว่า การกระทำของบุคคลเพียงบางรายไม่ใช่ตัวแทนของค่านิยมที่บริษัทผู้จัดโครงการของเรายึดถือ และไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ที่กำลังเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วยความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ และให้ความเคารพต่อผู้อื่น

ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราได้นำนักเรียนและนักเดินทางหลายพันคนมายังประเทศไทย ประเทศที่เรารักและชื่นชมอย่างยิ่ง ทั้งในด้านความงดงามอันโดดเด่น วัฒนธรรมอันมั่งคั่ง และน้ำใจอันอบอุ่นของประชาชนชาวไทย

ท้ายที่สุด เราขอยืนยันอีกครั้งถึงความเคารพและความซาบซึ้งที่มีต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทย และจะยังคงส่งเสริมการเดินทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน และความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อไป”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:44 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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