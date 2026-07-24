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วิธีสั่งซื้อ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการฉบับสุดท้าย เจาะลึกชีวิต 43 ปี ‘สนธิ’ จำนวนจำกัด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 15:27 น.
สนธิ ลิ้มทองกุล เปิดจองหนังสือ 'ศักดิ์ศรี' ฉบับปิดตำนานผู้จัดการรายวัน 360 องศา

สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ เปิดจองหนังสือผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับปิดตำนานในชื่อ “ศักดิ์ศรี” เจาะลึกอัตชีวประวัติ ‘สนธิ ลิ้มทองกุล’ ตลอด 43 ปี

สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ เปิดจองหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับสุดท้าย ภายใต้ชื่อ “ศักดิ์ศรี” โดยจัดพิมพ์จำนวนจำกัดเพื่อเป็นหนังสือที่ระลึก และจะไม่มีการวางจำหน่ายตามแผงหนังสือทั่วไป

เนื้อหาภายในเล่มเปรียบเสมือนหนังสือกึ่งอัตชีวประวัติของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้ง รวบรวมกระบวนการทำงานและอุปสรรคตลอด 43 ปีที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน นำเสนอพฤติกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในยุคที่เดินทางเชื่อมโยงระดับสากลภายใต้แบรนด์ผู้จัดการ รวมถึงเล่าเหตุการณ์การเข้าเยี่ยมคารวะพอล คีตติง อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ร่วมกับศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช

แฟนคลับที่ติดตามผลงานมาตั้งแต่รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ดำเนินรายการคู่กับ แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ จนถึงยุคการลงพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง จะได้เห็นเบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง นอกจากนี้ยังเล่าถึงจุดเริ่มต้นการทำสถานีวิทยุผู้จัดการ คลื่น 97.5 ซึ่งเช่าเวลาจากนายแสงชัย สุนทรวัฒน์ โดยปราศจากการจ่ายเงินใต้โต๊ะ

ภายในเล่มยังมีบทความพิเศษจากบุคคลใกล้ชิด เช่น คุณรุ่งมณี เมฆโสภณ อดีตผู้อาวุโสในเครือข่ายผู้จัดการและภรรยาของวสันต์ ภัยหลีกลี้ รวมถึงบทความจากอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์กับองค์กร ผู้อ่านจะได้เห็นที่มาที่ไปและตัวตนที่แท้จริงของผู้ก่อตั้ง

นายสนธิทิ้งท้ายว่าหลักการอำลาหนังสือเล่มสุดท้ายนี้คือ ศีลธรรม ความยุติธรรม ความกล้าหาญ และความเสียสละ ซึ่งเป็นตัวแทนศักดิ์ศรีของตนเองและหนังสือพิมพ์ผู้จัดการตลอด 43 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดสั่งจองหนังสือผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับศักดิ์ศรี

  • ราคา : 100 บาท (ค่าจัดส่ง 30 บาท)
  • ช่องทางสั่งซื้อ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ >> คลิก
  • กำหนดจัดส่ง : เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 15:27 น.
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