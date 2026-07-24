ประวัติ สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพมือทอง ผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย ด้วยแนวคิดสุดเจ๋ง
ประวัติ สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพมือทอง ผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย ด้วยแนวคิดสุดเจ๋ง ผู้บันทึกภาพประวัติศาสตร์การฝึกหน่วยนาวีซีลด้วยใจรัก
วงการช่างภาพไทยสูญเสีย สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพแถวหน้าผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการถ่ายภาพงานแต่งงานและภาพถ่ายเชิงสารคดี สงกรานต์ วีระพงษ์ จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมาในวัย 55 ปี สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากโรคมะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 สงกรานต์ วีระพงษ์ ต่อสู้กับโรคร้ายมายาวนานถึง 3 ปี
ประวัติการศึกษาและการทำงาน
สงกรานต์ วีระพงษ์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพช่างภาพเต็มตัว สงกรานต์ วีระพงษ์ ผ่านประสบการณ์ทำงานหลากหลายแขนง ดังนี้
- บรรณาธิการหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น K.K.Book (ดูแลหนังสือคอมมิค 8 ปี)
- อาร์ตไดเรกเตอร์ (Art Director) บริษัทโฆษณา Leo Burnett Thailand Agency
- กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer) ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาถ่ายภาพให้เด็กพิการทางหู
- ช่างภาพอิสระรับถ่ายภาพงานแต่งงาน งานอีเวนต์ อาหาร โฆษณา รับปริญญา และภาพประกอบหนังสือ
เส้นทางสายช่างภาพและอุปกรณ์คู่ใจ
สงกรานต์ วีระพงษ์ เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่สมัยมัธยมด้วยกล้องคอมแพ็กต์ฟิล์ม ความหลงใหลเริ่มจริงจังตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี 1 สงกรานต์ วีระพงษ์ ใช้กล้อง Canon AE-1 ถ่ายภาพขาวดำตลอด 4 ปี พร้อมเรียนรู้วิธีล้างอัดภาพในห้องมืด อุปกรณ์ในยุคนั้นคือเลนส์ Canon FD 50 1.8 และ Tamron 35-135 4.5-5.6 เมื่อเริ่มทำงาน สงกรานต์ วีระพงษ์ ซื้อกล้อง Canon EOS 300D พร้อมเลนส์คิตมาใช้งานได้เพียง 2 เดือนก่อนสูญหายไปจากโต๊ะทำงาน
สงกรานต์ วีระพงษ์ ฝึกฝนฝีมือต่อด้วยกล้อง Canon EOS 350D พร้อมเลนส์คิต และสะสมเลนส์ Canon EFS 10-22 3.5-4.5, Sigma Apo 70-300 4.5-5.6 macro และ Canon EF 50 1.8 ปีแรกของการทำงาน สงกรานต์ วีระพงษ์ ออกทริปถ่ายภาพทุกวันหยุดเพื่อแก้จุดบกพร่องและพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์ในภาพแนว Life Photography
เมื่อเริ่มรับงานจริงจัง สงกรานต์ วีระพงษ์ เปลี่ยนมาใช้กล้อง Canon EOS 30D คู่กับเลนส์ Sigma 70-200 2.8, Canon EF 24-105 f 4L และ Canon EF 17-40 f 4L ภายหลังเปลี่ยนช่วงเทเลมาใช้ Canon EF 70-200 f4L เป็นชุดเลนส์ตระกูล L ครบชุด
หลังลาออกจากงานประจำ สงกรานต์ วีระพงษ์ รับงานถ่ายภาพสารคดีวิถีชีวิตภูมิปัญญาไทยของ สสว. และโอทอป (Otop) เพื่อทำหนังสือภาษาอังกฤษส่งออกต่างประเทศ โปรเจกต์นี้ใช้เวลา 24 วัน เดินทาง 3,500 กิโลเมตรทั่วภาคเหนือ ได้ไฟล์ภาพ 350G การทำงานอย่างหนักทำให้ม่านชัตเตอร์กล้อง Canon 5D อายุ 6 เดือนพังไป 1 ตัว สงกรานต์ วีระพงษ์ ย้ำถึงความจำเป็นของการมีกล้องสำรองตัวที่ 2 เพื่อไม่ให้พลาดจังหวะเปลี่ยนเลนส์และป้องกันฝุ่นเข้าเซนเซอร์
ความหลงใหลในภาพสารคดีและแนวคิดการทำงาน
สงกรานต์ วีระพงษ์ ชื่นชอบการถ่ายภาพแนว Life ชอบอ่านหนังสือปรัชญาและจิตวิทยา ความรักในศิลปะและประเพณีไทยผลักดันให้สงกรานต์ วีระพงษ์ เดินทางเก็บภาพทั่วประเทศ สงกรานต์ วีระพงษ์ ศึกษาการถ่ายภาพเชิงสารคดี (Documentary Photo) เพื่อเล่าเรื่องราวประเพณีตั้งแต่ต้นจนจบ การทำงานต้องค้นคว้าประวัติศาสตร์ วางแผนมุมมอง ทิศทางแสง และเทคนิคอย่างละเอียด รวมถึงการถ่ายภาพบุคคล (Portrait) ที่ต้องนำความรู้จากการจัดแสงสตูดิโอมาปรับใช้ในงานแต่งงาน
สงกรานต์ วีระพงษ์ เคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ว่า ช่างภาพที่ดีต้องเรียนรู้สิ่งที่จะถ่ายให้มากที่สุด การมีคอนเซ็ปต์ช่วยให้ภาพโดดเด่นและประหยัดเวลาถ่ายทำ สงกรานต์ วีระพงษ์ ใช้ชีวิตร่วมกับหน่วยนาวีซีลเพื่อถ่ายทำโปรเจกต์ภาพสารคดีการฝึกทหาร กองทัพเปิดโอกาสให้สงกรานต์ วีระพงษ์ เข้าไปบันทึกอารมณ์ความรู้สึกของทหารอย่างใกล้ชิด สงกรานต์ วีระพงษ์ ใช้เวลาหลายเดือนจนถึงปีเพื่อแลกกับผลงานภาพถ่ายชุดที่ดีที่สุดในชีวิต
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