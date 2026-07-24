ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง จากคลอดก่อนกำหนดถึงปมกินข้าวใกล้ ICU

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 15:10 น.
ย้อนไทม์ไลน์ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง จากคลอดก่อนกำหนดถึงปมกินข้าวใกล้ ICU
ภาพจาก : เรื่องเด่นเย็นนี้

ย้อนเหตุการณ์ ทารก 5 วัน ตั้งแต่วันคลอดก่อนกำหนดจนถึงวันเสียชีวิต หลังโรงพยาบาลยอมรับมีการรับประทานอาหารใกล้พื้นที่ดูแลทารก ระหว่างรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ

โรงพยาบาลอ่างทองออกมายอมรับแล้วว่า มีบุคลากรรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในพื้นที่ใกล้บริเวณดูแลทารกแรกเกิด โดยมีเพียงม่านพลาสติกใสกั้น พร้อมระบุว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลสอบสวนหรือผลชันสูตรอย่างเป็นทางการยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของทารกวัย 5 วันหรือไม่ The Thaiger รวบรวมไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดเท่าที่ตรวจสอบได้ ณ ขณะนี้

17 กรกฎาคม คลอดก่อนกำหนด

ตามคำบอกเล่าของครอบครัว แม่ตั้งครรภ์ประมาณ 8 เดือน เข้ารับการผ่าคลอดที่โรงพยาบาลอ่างทอง ทารกเพศชายมีน้ำหนักแรกเกิด 4,305 กรัม มีอาการหายใจผิดปกติ จึงถูกนำเข้าตู้อบและรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ครอบครัวระบุว่าแพทย์ตรวจพบภาวะความดันในปอดสูงและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อนทารกเคยหยุดหายใจและได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพในเวลาต่อมา

19 กรกฎาคม แม่ออกจากโรงพยาบาล

แม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน ขณะที่ทารกยังคงรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต

20 กรกฎาคม แพทย์แจ้งอาการดีขึ้น ก่อนพบเหตุรับประทานอาหารใกล้พื้นที่รักษา

ช่วงสาย พ่อแม่เดินทางไปเยี่ยมลูก โดยแพทย์เจ้าของไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น มีการลดยาควบคุมความดันในปอดและลดการใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่ยังไม่สามารถส่งต่อได้ในเวลานั้น ต่อมาช่วงบ่าย ครอบครัวกลับมาที่หอผู้ป่วยหลังออกไปซื้อของใช้ให้ลูก และพบผู้บริหารกับบุคลากรของโรงพยาบาลรับประทานอาหารร่วมกันในบริเวณใกล้ตู้อบ โดยครอบครัวอ้างว่ามีโต๊ะประมาณ 5 โต๊ะ และมีพนักงานนำอาหารเข้าออกโดยไม่สวมหน้ากาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดจำนวนโต๊ะและบุคคลที่เกี่ยวข้องยังเป็นคำบอกเล่าฝ่ายครอบครัว ไม่ใช่ข้อสรุปจากคณะกรรมการสอบสวน ด้านโรงพยาบาลชี้แจงภายหลังว่าไม่ใช่การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน แต่เป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในพื้นที่ใกล้บริเวณรักษาผู้ป่วยจริง โดยมีเพียงม่านพลาสติกใสกั้น และยอมรับว่าไม่เหมาะสม

21 กรกฎาคม ทารกเข้าสู่ภาวะวิกฤตและเสียชีวิต

ช่วงเช้า ครอบครัวได้รับแจ้งจากพยาบาลว่าอาการของทารกเข้าสู่ภาวะวิกฤตตั้งแต่ช่วงกลางคืน เมื่อเดินทางมาถึงโรงพยาบาล ได้รับแจ้งว่าทารกเคยได้รับการปั๊มหัวใจไปแล้วหนึ่งครั้ง แพทย์พยายามช่วยเหลือต่ออีกประมาณ 45 นาทีก่อนแจ้งว่าทารกเสียชีวิต ครอบครัวระบุว่าแพทย์แจ้งด้วยวาจาว่าพบการติดเชื้อใหม่ในกระแสเลือด ขณะที่หนังสือรับรองการตายซึ่งครอบครัวนำมาเปิดเผยระบุสาเหตุว่า “ภาวะความดันในปอดสูง” ทั้งนี้ยังไม่มีเวชระเบียนฉบับเต็มเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อยืนยันรายละเอียดทั้งสองส่วนนี้

22-23 กรกฎาคม ร้องขอความช่วยเหลือและชันสูตรศพ

ครอบครัวนำร่างทารกไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัด แต่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต จึงติดต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นางปวีณา หงสกุล ประสานผู้กำกับการ สภ.สามโก้ ก่อนส่งร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ผลเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิ้นเนื้อ และพยาธิวิทยาเพิ่มเติม ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ ครอบครัวและมูลนิธิระบุว่าสังเกตพบความผิดปกติบริเวณกะโหลกศีรษะและข้อเท้าของทารก แต่ยังไม่มีเอกสารชันสูตรอย่างเป็นทางการยืนยันในประเด็นนี้

24 กรกฎาคม โรงพยาบาลอ่างทองแถลงยอมรับ

พญ.ปาริชาติ ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แถลงแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ยอมรับว่าเกิดการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในพื้นที่ใกล้บริเวณรักษาทารกจริง พร้อมประกาศดำเนินการ 3 ด้าน คือ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ทบทวนกระบวนการรักษาและควบคุมการติดเชื้อ และประสานผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมประเมินข้อเท็จจริง ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองระบุจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป

ขณะนี้สาเหตุการเสียชีวิตของทารกยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ The Thaiger จะติดตามความคืบหน้าและรายงานเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูลใหม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้ ข่าว

ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้

6 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ติดต่อราชการ ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งที่เราก็เสียภาษีอยู่แล้ว

14 นาที ที่แล้ว
สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกด่า-บูลลี่ ข่าว

สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกรุมด่า-บูลลี่

16 นาที ที่แล้ว
รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้ ข่าว

รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้

22 นาที ที่แล้ว
ครูเดวิด ซัดกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติทำตัวไร้มารยาทบนรถไฟฟ้า BTS ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด ของขึ้น วัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบน BTS ทำตัวกร่างอ้างเอาเงินมาให้ ดูถูกคนไทย

38 นาที ที่แล้ว
แจ้งข่าวเศร้า น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยงพระองค์ภา จากไปอย่างสงบ ข่าว

แจ้งข่าวเศร้า น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา จากไปอย่างสงบ

44 นาที ที่แล้ว
สุนารี ราชสีมา ปวดท้องหนัก ทีมงานหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน บันเทิง

สุนารี ราชสีมา ถูกหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน

46 นาที ที่แล้ว
รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อย-คุยลั่นขบวน ข่าว

รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อย-คุยลั่นขบวน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี ข่าว

ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิ ลิ้มทองกุล เปิดจองหนังสือ &#039;ศักดิ์ศรี&#039; ฉบับปิดตำนานผู้จัดการรายวัน 360 องศา ข่าว

วิธีสั่งซื้อ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการฉบับสุดท้าย เจาะลึกชีวิต 43 ปี ‘สนธิ’ จำนวนจำกัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพมือทอง ผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย ด้วยแนวคิดสุดเจ๋ง ข่าว

ประวัติ สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพมือทอง ผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย ด้วยแนวคิดสุดเจ๋ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หน่วยงานออกแถลงกราบขอโทษชาวไทย หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบนรถไฟฟ้า BTS

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ข่าว

ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนไทม์ไลน์ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง จากคลอดก่อนกำหนดถึงปมกินข้าวใกล้ ICU ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง จากคลอดก่อนกำหนดถึงปมกินข้าวใกล้ ICU

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊ก ศรุต ลุยธุรกิจร้านไก่ย่างสูตรภรรยา บันเทิง

บิ๊ก ศรุต ผันตัวขายไก่ย่าง ยอมรับงานลดลง ไม่แคร์ถูกมองตกอับ ขอทำอาชีพสุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง ข่าวดารา

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น ข่าว

เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ลงสถานทูตอิตาลี จี้กดดันรับผิดชอบ กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมถ่อยบน BTS

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่ ข่าว

9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

รู้จัก The Telegony มหากาพย์ภาคจบของ โอดิสเซียส ดู The Odyssey แล้วควรอ่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา ข่าว

ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ตร.หนุ่ม อนาคตไกล เสียชีวิตรถล้ม เพราะกองทรายริมถนน ยื้อชีวิตไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” เร่งเจรจารัฐบาลสหรัฐฯ หลังเจอภาษีรอบใหม่ 12.5% ยกเว้น 2,120 รายการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

หมอหมู ชวนรู้จักโรคแพ้ยา “สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม” ชี้อันตรายกว่าที่คิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 15:10 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อราชการ ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งที่เราก็เสียภาษีอยู่แล้ว

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
ครูเดวิด ซัดกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติทำตัวไร้มารยาทบนรถไฟฟ้า BTS

ครูเดวิด ของขึ้น วัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบน BTS ทำตัวกร่างอ้างเอาเงินมาให้ ดูถูกคนไทย

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
สุนารี ราชสีมา ปวดท้องหนัก ทีมงานหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน

สุนารี ราชสีมา ถูกหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อย-คุยลั่นขบวน

รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อย-คุยลั่นขบวน

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
Back to top button