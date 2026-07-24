ย้อนไทม์ไลน์ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง จากคลอดก่อนกำหนดถึงปมกินข้าวใกล้ ICU
ย้อนเหตุการณ์ ทารก 5 วัน ตั้งแต่วันคลอดก่อนกำหนดจนถึงวันเสียชีวิต หลังโรงพยาบาลยอมรับมีการรับประทานอาหารใกล้พื้นที่ดูแลทารก ระหว่างรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ
โรงพยาบาลอ่างทองออกมายอมรับแล้วว่า มีบุคลากรรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในพื้นที่ใกล้บริเวณดูแลทารกแรกเกิด โดยมีเพียงม่านพลาสติกใสกั้น พร้อมระบุว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลสอบสวนหรือผลชันสูตรอย่างเป็นทางการยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของทารกวัย 5 วันหรือไม่ The Thaiger รวบรวมไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดเท่าที่ตรวจสอบได้ ณ ขณะนี้
17 กรกฎาคม คลอดก่อนกำหนด
ตามคำบอกเล่าของครอบครัว แม่ตั้งครรภ์ประมาณ 8 เดือน เข้ารับการผ่าคลอดที่โรงพยาบาลอ่างทอง ทารกเพศชายมีน้ำหนักแรกเกิด 4,305 กรัม มีอาการหายใจผิดปกติ จึงถูกนำเข้าตู้อบและรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ครอบครัวระบุว่าแพทย์ตรวจพบภาวะความดันในปอดสูงและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อนทารกเคยหยุดหายใจและได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพในเวลาต่อมา
19 กรกฎาคม แม่ออกจากโรงพยาบาล
แม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน ขณะที่ทารกยังคงรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต
20 กรกฎาคม แพทย์แจ้งอาการดีขึ้น ก่อนพบเหตุรับประทานอาหารใกล้พื้นที่รักษา
ช่วงสาย พ่อแม่เดินทางไปเยี่ยมลูก โดยแพทย์เจ้าของไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น มีการลดยาควบคุมความดันในปอดและลดการใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่ยังไม่สามารถส่งต่อได้ในเวลานั้น ต่อมาช่วงบ่าย ครอบครัวกลับมาที่หอผู้ป่วยหลังออกไปซื้อของใช้ให้ลูก และพบผู้บริหารกับบุคลากรของโรงพยาบาลรับประทานอาหารร่วมกันในบริเวณใกล้ตู้อบ โดยครอบครัวอ้างว่ามีโต๊ะประมาณ 5 โต๊ะ และมีพนักงานนำอาหารเข้าออกโดยไม่สวมหน้ากาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดจำนวนโต๊ะและบุคคลที่เกี่ยวข้องยังเป็นคำบอกเล่าฝ่ายครอบครัว ไม่ใช่ข้อสรุปจากคณะกรรมการสอบสวน ด้านโรงพยาบาลชี้แจงภายหลังว่าไม่ใช่การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน แต่เป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในพื้นที่ใกล้บริเวณรักษาผู้ป่วยจริง โดยมีเพียงม่านพลาสติกใสกั้น และยอมรับว่าไม่เหมาะสม
21 กรกฎาคม ทารกเข้าสู่ภาวะวิกฤตและเสียชีวิต
ช่วงเช้า ครอบครัวได้รับแจ้งจากพยาบาลว่าอาการของทารกเข้าสู่ภาวะวิกฤตตั้งแต่ช่วงกลางคืน เมื่อเดินทางมาถึงโรงพยาบาล ได้รับแจ้งว่าทารกเคยได้รับการปั๊มหัวใจไปแล้วหนึ่งครั้ง แพทย์พยายามช่วยเหลือต่ออีกประมาณ 45 นาทีก่อนแจ้งว่าทารกเสียชีวิต ครอบครัวระบุว่าแพทย์แจ้งด้วยวาจาว่าพบการติดเชื้อใหม่ในกระแสเลือด ขณะที่หนังสือรับรองการตายซึ่งครอบครัวนำมาเปิดเผยระบุสาเหตุว่า “ภาวะความดันในปอดสูง” ทั้งนี้ยังไม่มีเวชระเบียนฉบับเต็มเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อยืนยันรายละเอียดทั้งสองส่วนนี้
22-23 กรกฎาคม ร้องขอความช่วยเหลือและชันสูตรศพ
ครอบครัวนำร่างทารกไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัด แต่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต จึงติดต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นางปวีณา หงสกุล ประสานผู้กำกับการ สภ.สามโก้ ก่อนส่งร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ผลเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิ้นเนื้อ และพยาธิวิทยาเพิ่มเติม ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ ครอบครัวและมูลนิธิระบุว่าสังเกตพบความผิดปกติบริเวณกะโหลกศีรษะและข้อเท้าของทารก แต่ยังไม่มีเอกสารชันสูตรอย่างเป็นทางการยืนยันในประเด็นนี้
24 กรกฎาคม โรงพยาบาลอ่างทองแถลงยอมรับ
พญ.ปาริชาติ ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แถลงแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ยอมรับว่าเกิดการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในพื้นที่ใกล้บริเวณรักษาทารกจริง พร้อมประกาศดำเนินการ 3 ด้าน คือ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ทบทวนกระบวนการรักษาและควบคุมการติดเชื้อ และประสานผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมประเมินข้อเท็จจริง ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองระบุจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
ขณะนี้สาเหตุการเสียชีวิตของทารกยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ The Thaiger จะติดตามความคืบหน้าและรายงานเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูลใหม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต
- อุทาหรณ์ สาวแพ้ยาแก้ปวด ตุ่มพุพอง ผิวหนังหลุดลอก นอนทรมาน ICU 36 วัน
- หนูเล็ก ป่วยเฉียดตาย อ้วกเป็นเลือด เข้า ICU พิมพ์สั่งเสียลูก ต้นเหตุที่คนมองข้าม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: