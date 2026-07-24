ติดต่อราชการ ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งที่เราก็เสียภาษีอยู่แล้ว

คัดสำเนาทะเบียนบ้าน 20 บาท ทำใบขับขี่ใหม่ 200 บาท จดทะเบียนสมรสไม่เสียเงิน แต่ขอคัดสำเนาทะเบียนสมรสเสียเงิน คำถามที่หลายคนสงสัยคือ ในเมื่อเราจ่ายภาษีให้รัฐอยู่แล้ว ทำไมเวลาไปติดต่อราชการยังต้องควักเงินจ่ายอีก
ค่าธรรมเนียมกับค่าบริการ ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เพื่อให้หน่วยงานรัฐทั้งหมดถือปฏิบัติ และแยกสองคำนี้ออกจากกันให้ชัด
ค่าธรรมเนียม คือกรณีที่รัฐใช้อำนาจทางปกครองฝ่ายเดียว เพื่อควบคุมหรือกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อย กำหนดว่าประชาชนต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากรัฐก่อนจึงจะทำบางอย่างได้ รัฐจึงกำหนดให้จ่ายเงินตามอัตราที่กฎหมายระบุ หากไม่จ่าย หน่วยงานก็จะไม่ดำเนินการให้ ลักษณะแบบนี้จึงคล้ายกับภาษี เพราะเราไม่มีทางเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ค่าบริการ คือกรณีที่รัฐให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในลักษณะเดียวกับที่เอกชนทำ ความต่างสำคัญคือเรามีทางเลือก ถ้าไม่อยากได้บริการนั้นก็ไม่ต้องจ่าย และจะไปใช้บริการของเอกชนแทนก็ได้ ตัวอย่างเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าบริการห้องสมุด ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์
ทำไมต้องเก็บ ทั้งที่มีภาษีอยู่แล้ว
เหตุผลข้อแรกคือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นเฉพาะราย การออกใบอนุญาตหนึ่งใบมีต้นทุนจริง ทั้งเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ค่าระบบฐานข้อมูล ค่าวัสดุ และค่าจัดเก็บรักษาเอกสาร ต้นทุนเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีคนมาขอใช้บริการ ไม่ได้เกิดกับประชาชนทุกคน
เหตุผลข้อที่สองคือ ความเป็นธรรมระหว่างคนที่ใช้กับคนที่ไม่ได้ใช้ หากใช้เงินภาษีของคนทั้งประเทศมาจ่ายทั้งหมด คนที่ไม่เคยขอใบอนุญาตก่อสร้างเลยก็ต้องร่วมจ่ายให้คนที่สร้างตึกด้วย หลักการเก็บค่าธรรมเนียมจึงเป็นการให้ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงเป็นผู้รับภาระ
เหตุผลข้อที่สามคือ กำกับดูแลและควบคุมพฤติกรรม ค่าธรรมเนียมบางประเภทไม่ได้มีไว้เพื่อหารายได้ แต่มีไว้เพื่อสร้างความรับผิดชอบ เช่น ค่าธรรมเนียมกิจการที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนต้นทุนที่ผู้ประกอบการก่อให้เกิดต่อสังคม
เหตุผลข้อที่สี่คือ การป้องกันการใช้บริการเกินจำเป็น หากทุกอย่างฟรีทั้งหมด อาจเกิดการยื่นคำขอซ้ำซ้อนหรือใช้ทรัพยากรรัฐโดยไม่จำเป็น จนกระทบคนที่เดือดร้อนจริง
เงินค่าธรรมเนียมไปไหน
หลายคนเข้าใจว่าเงินที่จ่ายไปตกอยู่กับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับเงิน ซึ่งไม่ถูกต้อง
โดยหลักแล้ว ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานราชการส่วนกลางจัดเก็บถือเป็นรายได้แผ่นดิน ต้องนำส่งคลังทั้งหมด แล้วจึงจัดสรรกลับมาผ่านกระบวนการงบประมาณตามปกติ หน่วยงานไม่สามารถเก็บไว้ใช้เองได้ตามใจ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลและ อบต. มีอำนาจจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาตบางประเภทเป็นรายได้ของตนเองตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ซึ่งนำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่โดยตรง
รัฐจะเก็บเท่าไรก็ได้หรือไม่
คำตอบคือไม่ได้ หลักเกณฑ์ที่ ครม. เห็นชอบวางกรอบไว้ชัดเจน
หลักการพื้นฐานคือ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให้อำนาจไว้ และต้องกำหนดอัตราขั้นสูงไว้ในกฎหมายด้วย หน่วยงานจึงไปกำหนดอัตราจริงในกฎกระทรวงหรือประกาศได้ แต่ห้ามเกินเพดานที่กฎหมายแม่บทวางไว้
ในการกำหนดอัตรา หน่วยงานต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ต้นทุนในการดำเนินการของรัฐ ประโยชน์ที่ผู้ขอจะได้รับ ผลกระทบทางลบที่ผู้นั้นก่อให้เกิด ความสามารถของประชาชนในการจ่าย การเทียบเคียงกับอัตราเดิม ผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ และแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคต
นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และต้องทบทวนความเหมาะสมของอัตราทุกครั้งที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ไม่ใช่กำหนดครั้งเดียวแล้วใช้ไปตลอด
กรณีที่รัฐไม่ควรเก็บเงินจากประชาชน
หลักเกณฑ์ยังระบุชัดถึงกรณีที่รัฐไม่พึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนควรรู้มากที่สุด
กรณีแรกคือ เมื่อประชาชนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ภาครัฐได้ข้อมูล พูดง่ายๆ คือถ้ากฎหมายบังคับให้เราต้องไปแจ้ง และรัฐเป็นฝ่ายได้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น ก็ไม่ควรเก็บเงินจากเรา
กรณีที่สองคือ เมื่อประชาชนมาขอรับสิทธิประโยชน์ที่รัฐให้ความช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น การขอรับสวัสดิการสำหรับผู้พิการหรือผู้มีรายได้น้อย เพราะการเก็บเงินจากกลุ่มนี้ขัดกับวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือตั้งแต่ต้น
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในทางปฏิบัติคือ กรณีกรมการขนส่งทางบกยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถ ให้กับผู้ที่ต้องใช้เอกสารประกอบการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นการนำหลักการนี้มาใช้จริงเพื่อลดภาระของผู้มีรายได้น้อย
สิ่งที่ประชาชนทำได้เมื่อไปติดต่อราชการ
ขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ใบเสร็จคือหลักฐานว่าเงินเข้าระบบราชการจริง หากเจ้าหน้าที่เก็บเงินโดยไม่ออกใบเสร็จ ถือเป็นสัญญาณผิดปกติที่ควรตั้งข้อสงสัย
สอบถามได้ว่าเป็นค่าอะไรและอ้างอิงกฎหมายฉบับใด เพราะอัตราค่าธรรมเนียมทุกรายการต้องมีที่มาจากกฎหมาย ไม่ใช่การกำหนดเองของเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ติดประกาศอัตราไว้ที่จุดบริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ด้วย
หากถูกเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือถูกเรียกเงินโดยไม่มีใบเสร็จ สามารถร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรม หรือหน่วยงานตรวจสอบได้ เพราะการที่เจ้าพนักงานเรียกรับเงินโดยมิชอบเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งมีโทษหนัก
แนวโน้มในอนาคต
ทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คือการลดภาระค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะเมื่อระบบราชการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งทำให้ต้นทุนการให้บริการหลายอย่างลดลงมาก เช่น การตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง ที่ไม่ต้องให้ประชาชนเดินไปคัดสำเนาเอกสารจากหลายหน่วยงานอีกต่อไป
หลักเกณฑ์ของ ครม. ยังกำหนดบทเฉพาะกาลให้หน่วยงานที่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นี้ ต้องแก้ไขในโอกาสแรก ซึ่งหมายความว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่เก่าเกินไปหรือไม่สมเหตุสมผล จะทยอยถูกทบทวนต่อไป
สรุป
ค่าธรรมเนียมไม่ใช่การเก็บเงินซ้ำซ้อนจากภาษี แต่เป็นการให้ผู้ที่ได้ประโยชน์เฉพาะรายร่วมรับผิดชอบต้นทุนที่ตนเองก่อ ขณะเดียวกันรัฐก็ไม่มีอำนาจกำหนดอัตราตามใจ เพราะต้องมีกฎหมายรองรับ มีเพดานชัดเจน และต้องคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของประชาชน
สิ่งสำคัญที่สุดคือ ประชาชนมีสิทธิรู้ว่ากำลังจ่ายค่าอะไร ตามกฎหมายฉบับใด และมีสิทธิได้รับใบเสร็จทุกครั้ง
ที่มา: มติคณะรัฐมนตรี 14 ธันวาคม 2564, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561, สถาบันพระปกเกล้า, ฐานเศรษฐกิจ
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