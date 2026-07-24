บิ๊ก ศรุต ผันตัวขายไก่ย่าง ยอมรับงานลดลง ไม่แคร์ถูกมองตกอับ ขอทำอาชีพสุจริต

เปิดใจ บิ๊ก ศรุต นักแสดงหนุุ่มผันตัวขายไก่ย่าง ชี้วงการบันเทิงเปลี่ยน-งานลดลง ขอเลือกทำอาชีพสุจริตดีกว่าอยู่เฉย
อีกหนึ่งนักแสดงที่ผันตัวจากวงการบันเทิงหันมาทำอาชีพเสริมสำหรับ บิ๊ก ศรุต นักแสดงหนุ่ม เปิดร้านขายไก่ย่างโดยใช้สูตรของภรรยา อุ้ม ชณัญพัชร์ เริ่มต้นมาจากการทำไก่ย่างรับประทานกันในครอบครัวแล้วตนรู้สึกว่ารสชาติอร่อยและไม่เหมือนใคร จึงตัดสินใจชวนคนรักนำสูตรนี้มาต่อยอดทำเป็นธุรกิจ
บิ๊ก ศรุต เปิดใจกับทีมข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทนว่า ปัจจุบันร้านเปิดมาได้เกือบ 1 ปีแล้ว ผลประกอบการดำเนินไปเรื่อย ๆ มีช่วงที่ขายดีมากโดยเฉพาะเวลาไปออกบูธ และมีบางวันที่เงียบเหงา ซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจ
ส่วนประเด็นที่สังคมมักมองว่าการผันตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าคือดาราตกอับ หนุ่มบิ๊กมองว่าเป็นสิทธิที่ใครจะคิดอย่างไรก็ได้ ตนไม่รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจกับคำว่านักแสดงตกอับเลยแม้แต่น้อย สำหรับเขานี่คืออาชีพสุจริตที่ทำด้วยความรัก วงการบันเทิงปัจจุบันเปลี่ยนไป เพราะเขาไม่ได้มีงานละครปีละ 14 เรื่องเหมือนในอดีต การมีอาชีพเสริมดีกว่าอยู่เฉยให้รู้สึกไร้ค่า
การได้มาเปิดร้านขายไก่ย่างถือเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ซึ่งแตกต่างจากการทำงานในกองถ่ายละครหรือการไปเล่นดนตรี สมัยก่อนเขามีทีมงานคอยดูแลจัดเตรียมห้องพักและอุปกรณ์ให้พร้อมสรรพ เมื่อเสร็จงานก็กลับบ้านได้ทันที แต่การเป็นพ่อค้าต้องลงมือทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมือลูกค้า เมื่อขายเสร็จต้องเก็บของล้างร้านเอง เช้าวันถัดมาต้องตื่นแต่มืดมานึ่งข้าวเหนียวและเตรียมวัตถุดิบ แม้จะเหนื่อยแต่เขายืนยันว่าสนุกและชื่นชอบวิถีชีวิตแบบนี้ในทุกวัน
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