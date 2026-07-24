ข่าวดาราบันเทิง

บิ๊ก ศรุต ผันตัวขายไก่ย่าง ยอมรับงานลดลง ไม่แคร์ถูกมองตกอับ ขอทำอาชีพสุจริต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:59 น.
บิ๊ก ศรุต ลุยธุรกิจร้านไก่ย่างสูตรภรรยา

เปิดใจ บิ๊ก ศรุต นักแสดงหนุุ่มผันตัวขายไก่ย่าง ชี้วงการบันเทิงเปลี่ยน-งานลดลง ขอเลือกทำอาชีพสุจริตดีกว่าอยู่เฉย

อีกหนึ่งนักแสดงที่ผันตัวจากวงการบันเทิงหันมาทำอาชีพเสริมสำหรับ บิ๊ก ศรุต นักแสดงหนุ่ม เปิดร้านขายไก่ย่างโดยใช้สูตรของภรรยา อุ้ม ชณัญพัชร์ เริ่มต้นมาจากการทำไก่ย่างรับประทานกันในครอบครัวแล้วตนรู้สึกว่ารสชาติอร่อยและไม่เหมือนใคร จึงตัดสินใจชวนคนรักนำสูตรนี้มาต่อยอดทำเป็นธุรกิจ

บิ๊ก ศรุต เปิดใจกับทีมข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทนว่า ปัจจุบันร้านเปิดมาได้เกือบ 1 ปีแล้ว ผลประกอบการดำเนินไปเรื่อย ๆ มีช่วงที่ขายดีมากโดยเฉพาะเวลาไปออกบูธ และมีบางวันที่เงียบเหงา ซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจ

ส่วนประเด็นที่สังคมมักมองว่าการผันตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าคือดาราตกอับ หนุ่มบิ๊กมองว่าเป็นสิทธิที่ใครจะคิดอย่างไรก็ได้ ตนไม่รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจกับคำว่านักแสดงตกอับเลยแม้แต่น้อย สำหรับเขานี่คืออาชีพสุจริตที่ทำด้วยความรัก วงการบันเทิงปัจจุบันเปลี่ยนไป เพราะเขาไม่ได้มีงานละครปีละ 14 เรื่องเหมือนในอดีต การมีอาชีพเสริมดีกว่าอยู่เฉยให้รู้สึกไร้ค่า

การได้มาเปิดร้านขายไก่ย่างถือเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ซึ่งแตกต่างจากการทำงานในกองถ่ายละครหรือการไปเล่นดนตรี สมัยก่อนเขามีทีมงานคอยดูแลจัดเตรียมห้องพักและอุปกรณ์ให้พร้อมสรรพ เมื่อเสร็จงานก็กลับบ้านได้ทันที แต่การเป็นพ่อค้าต้องลงมือทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมือลูกค้า เมื่อขายเสร็จต้องเก็บของล้างร้านเอง เช้าวันถัดมาต้องตื่นแต่มืดมานึ่งข้าวเหนียวและเตรียมวัตถุดิบ แม้จะเหนื่อยแต่เขายืนยันว่าสนุกและชื่นชอบวิถีชีวิตแบบนี้ในทุกวัน

บิ๊ก ศรุต ผันตัวเปิดร้านไก่ย่าง
ภาพจาก Facebook : bigibig28
บิ๊ก ศรุต และภรรยา
ภาพจาก Facebook : bigibig28

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:59 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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