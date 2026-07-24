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9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:29 น.
9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่

จากกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ให้แก่ “พระราชวัชราทร” วัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร เป็น “พระครูวัชราทร” เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติศาสนกิจ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (เล่ม ๑๔๓ ตอนที่ ๔๙ ข หน้า ๑) ได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร โดยมีใจความสำคัญระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ให้:

  • พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร

  • ดำรงสมณศักดิ์เป็น: พระครูวัชราทร

  • วัตถุประสงค์: เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติศาสนกิจ

หลายคนสงสัยว่า ลดยดสมศักดิ์ทำได้หรือไม่

สมณศักดิ์คืออะไร

สมณศักดิ์คือยศหรือตำแหน่งเกียรติยศที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์ เพื่อยกย่องพระเถระที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและสังคม ทั้งด้านการศึกษา การเผยแผ่ธรรม และการปกครองคณะสงฆ์

ธรรมเนียมนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีพัฒนาการสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า โดยทุกครั้งที่จะพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์รูปใด จะทรงปรึกษากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก่อน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดให้คณะสงฆ์ร่วมพิจารณาเสนอความเห็นได้

ลำดับชั้นสมณศักดิ์ 9 ระดับ

ชั้นที่ 1 สมเด็จพระสังฆราช

ชื่อเต็มคือสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในแต่ละยุคสมัย

กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ จะออกพระนามว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ซึ่งเคยมีมาแล้วหลายพระองค์ในประวัติศาสตร์

ชั้นที่ 2 สมเด็จพระราชาคณะ

เรียกอีกอย่างว่าชั้นสุพรรณบัฏ ตามชื่อแผ่นทองคำที่จารึกราชทินนามซึ่งได้รับพระราชทาน เป็นสมณศักดิ์สูงสุดรองจากสมเด็จพระสังฆราช และมีจำนวนจำกัด โดยปัจจุบันกำหนดไว้ 8 รูป

ราชทินนามที่คนไทยคุ้นเคย เช่น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระพุทธาจารย์ และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ชั้นที่ 3 พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

เรียกว่าชั้นหิรัญบัฏ ตามแผ่นเงินที่จารึกราชทินนาม หรือที่นิยมเรียกกันว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ เป็นชั้นคั่นกลางระหว่างสมเด็จพระราชาคณะกับพระราชาคณะชั้นธรรม

ชั้นที่ 4 ถึง 7 พระราชาคณะสี่ชั้น

กลุ่มนี้คือที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันติดปากว่าเจ้าคุณ เรียงจากสูงลงต่ำได้แก่ ชั้นธรรม ชั้นเทพ ชั้นราช และชั้นสามัญ

จุดสังเกตที่ทำให้ดูออกทันทีคือคำที่ปรากฏในราชทินนาม พระราชาคณะชั้นธรรมจะมีคำว่าธรรมนำหน้า เช่น พระธรรมกิตติโสภณ และพระธรรมวิสุทธาจารย์ ชั้นเทพจะมีคำว่าเทพ เช่น พระเทพเวที ชั้นราชจะมีคำว่าราช เช่น พระราชปัญญาสุธี ส่วนชั้นสามัญจะไม่ปรากฏคำเหล่านี้

พระราชาคณะชั้นสามัญยังแบ่งย่อยออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ชั้นสามัญเปรียญ ชั้นสามัญเทียบเปรียญ ชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนา และชั้นสามัญยก ซึ่งชั้นสามัญยกเป็นการแต่งตั้งกรณีพิเศษ

ชั้นที่ 8 พระครูสัญญาบัตร

เป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรและพัดยศ มีราชทินนามต่อท้ายคำว่าพระครู เช่น พระครูสุนทรธรรมวิฑูร และพระครูศาสนภารพินิจ

ชั้นนี้ยังแบ่งย่อยตามตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ที่ดำรงอยู่ ตั้งแต่พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอ ไล่ลงไปจนถึงระดับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ โดยแต่ละตำแหน่งยังแบ่งเป็นชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรีอีกด้วย

ชั้นที่ 9 พระฐานานุกรม

ชั้นนี้แตกต่างจากชั้นอื่นอย่างชัดเจน เพราะไม่ได้มาจากการพระราชทานโดยตรง แต่เป็นตำแหน่งที่พระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญขึ้นไปมีอำนาจแต่งตั้งพระลูกวัดให้ดำรงตำแหน่งได้ ตามจำนวนที่ได้รับพระราชทานอำนาจมา

ลักษณะสำคัญคือเป็นสมณศักดิ์ที่ผูกติดกับพระผู้แต่งตั้ง หากพระผู้ตั้งมรณภาพหรือได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นชั้นใหม่ ตำแหน่งฐานานุกรมเดิมก็สิ้นสุดลงและต้องมีการแต่งตั้งใหม่

กว่าจะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์

กระบวนการพิจารณาเป็นระบบที่เสนอขึ้นจากล่างสู่บน เริ่มจากระดับเจ้าอาวาส แล้วเสนอต่อไปยังเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ตามลำดับ

จากนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะรวบรวมและเสนอรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ตามขั้นตอนทางราชการต่อไป

ความเข้าใจเรื่องสมณศักดิ์ช่วยให้ใช้คำเรียกและคำถวายความเคารพได้ถูกต้องตามฐานะของพระเถระแต่ละรูป โดยเฉพาะในงานพิธีสำคัญที่มีการจัดลำดับอาสนะและลำดับการรับสังฆทาน ซึ่งยึดตามลำดับสมณศักดิ์เป็นหลัก

นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจข่าวสารเกี่ยวกับคณะสงฆ์ได้ชัดเจนขึ้น เช่น เมื่อมีข่าวการเลื่อนสมณศักดิ์ในโอกาสสำคัญ ก็จะทราบได้ทันทีว่าพระเถระรูปนั้นได้เลื่อนจากชั้นใดขึ้นสู่ชั้นใด

ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:29 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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