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เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:30 น.
เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น

เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอม บุกตลาดไทย ตำรวจเศรษฐกิจทลายโรงงานผลิตสินค้าปลอมแบรนด์ดังในสระบุรีและกรุงเทพฯ จับผู้ต้องหา 4 ราย มูลค่าเสียหายกว่า 2.6 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการทลายโรงงานผลิตสินค้าปลอมแบรนด์ดัง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าซื้อสินค้าจากคนที่อ้างตัวเป็นพนักงานขาย แต่รสชาติผิดเพี้ยนไปจากของแท้

จากการสืบสวนขยายผลตั้งแต่โกดังเก็บสินค้าไปจนถึงต้นตอโรงงานผลิต เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 2 จุดในจังหวัดสระบุรีและกรุงเทพมหานคร สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ได้แก่ นายเกษตร อายุ 59 ปี นายชาญ อายุ 55 ปี นายฉัตรนุวัตร อายุ 47 ปี และนายวันชนะ อายุ 40 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางสินค้าปลอมยี่ห้อเนสกาแฟ โอวัลติน และดาวน์นี่ รวมจำนวน 226,720 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,629,700 บาท

เนสกาแฟปลอม
ภาพจาก : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ผู้ต้องหาทั้ง 4 รายถูกแจ้งข้อหาร่วมกันปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม รวมถึงเลียนแบบชื่อ รูป และรอยประดิษฐ์ของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของแบรนด์จริง

โอวัลตินปลอม
ภาพจาก : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ตำรวจ ปอศ. ออกคำเตือนถึงประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และราคาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ หากพบสินค้าราคาถูกผิดปกติหรือมีลักษณะน่าสงสัย ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจเป็นสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานและเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคเอง

ดาวนี่ปลอม
ภาพจาก : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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