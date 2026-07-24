ทัวร์ลงสถานทูตอิตาลี จี้กดดันรับผิดชอบ กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมถ่อยบน BTS
ทัวร์ลงสถานทูตอิตาลี จี้กดดันรับผิดชอบ กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมถ่อยบนรถไฟฟ้า BTS ขณะที่ทางบริษัทผู้จัดโครงการยังนิ่ง
กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอขณะโดยสารรถไฟฟ้า เผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติที่โดยสารอยู่บนขบวนเดียวกัน พูดคุยกันด้วยเสียงดังท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นๆ โดยในคลิปมีวัยรุ่นรายหนึ่งพยายามใช้มือบังกล้อง ขณะที่เจ้าของคลิปพูดขึ้นว่า ให้ช่วยบอกให้กลุ่มวัยรุ่นเงียบเสียงลง
หญิงสาวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นได้อธิบายว่า พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปไหนต่อ ก็เลยคุย ๆ กันอยู่ ขณะที่เจ้าของคลิปได้ตอบกลับไปว่า “คุยกันได้ แต่คุยกันแบบปกติ ที่ไทยเราไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน” หญิงสาวรายนั้นตอบกลับมาว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” พร้องกับหัวเราะเยาะเจ้าของคลิป นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมทำสัญลักษณ์เหยียดผิว สร้างความไม่พอใจให้กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวไทยจำนวนมากได้เข้าไปโพสต์ข้อความในเพจของสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว รวมถึงเรียกร้องคำรับผิดชอบภายหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมเหยียดผิวต่อชาวไทยด้วย โดยขณะนี้ทางสถานทูตยังไม่ได้เคลื่อนไหวแต่อย่างใด
ทั้งนี้สำนักข่าว TheThaiger ได้ติดต่อไปยังบริษัทผู้จัดโครงการศึกษาต่อต่างประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวอิตาลีนี้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังไม่ได้ตอบกลับมาแต่อย่างใด
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