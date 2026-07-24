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อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:44 น.
อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไร้เงาในงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ยันเป็นแฟนคลับตัวจริง ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

หลังงานฉลองมงคลสมรสของณเดชน์ คูกิมิยะ และญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 จบลง สิ่งที่ชาวเน็ตจับตาไม่แพ้ความหวานของบ่าวสาว คือการที่ไม่เห็นเงาของนางเอกตัวแม่ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ในงาน จนกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงกันในโลกออนไลน์ ที่หลายคนสงสัยเพราะอั้มเคยแสดงออกว่าเอ็นดูทั้งคู่มาโดยตลอด และเคยบอกเองว่าเป็นแฟนคลับของญาญ่า

วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 อั้ม พัชราภา เดินทางมาร่วมงานเปิดตลาด AumAum ที่ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบงาน เพื่อเคลียร์ประเด็นดังกล่าว

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง-2

อั้มชี้แจงว่า วันนั้นตนติดงาน ต้องเดินรอบงาน พอกลับมาก็เหนื่อยจนไปไหนต่อไม่ไหวแล้ว อีกทั้งโดยปกติตนเองก็เป็นคนไม่ค่อยได้ออกไปร่วมงานไหนอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม อั้มยืนยันความรู้สึกที่มีต่อทั้งคู่ว่า ณเดชน์กับญาญ่าเป็นคู่ขวัญของตน โดยติดตามอินสตาแกรมของทั้งสองคนอยู่ตลอด ชอบมากและเป็นแฟนคลับอยู่แล้ว พร้อมส่งกำลังใจให้เสมอ และมองว่าเป็นคู่ที่น่ารักมาก

สำหรับเรื่องคำอวยพร อั้มระบุว่าขอรอเจอตัวจริงก่อน เพราะอยากอวยพรกับทั้งคู่ต่อหน้าด้วยตัวเอง

ย้อนกลับไปไกลกว่านี้ ที่ผ่านมา อั้มตัวแทบไม่เคยไปร่วมงานแต่งของคนรู้จักในวงการบันเทิงเลย จนกลายเป็นเรื่องที่แฟนคลับรับรู้กันดี

เหตุผลที่อั้มเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้คือ ตนอยากให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนโฟกัสความสำคัญไปที่คู่บ่าวสาวมากกว่า เพราะหลายครั้งที่ตนไปร่วมงาน สื่อและช่างภาพมักหันมาโฟกัสที่ตัวเธอแทน โดยเฉพาะเรื่องชุดที่ใส่ ซึ่งมองว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้นในวันสำคัญของคนอื่น

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง-3

สองงานแต่งที่อั้มยอมไป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีงานแต่งในวงการบันเทิงเพียงไม่กี่งานที่อั้มไปร่วมด้วยตัวเอง

งานแรกคืองานมงคลสมรสของยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม กับธัญญ์ ธนากร เมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่จังหวัดสระบุรี ครั้งนั้นอั้มมีคิวออกงานอีเวนต์ในวันเดียวกัน แต่ยังปลีกตัวขับรถไปร่วมงานจนได้ ให้เหตุผลว่ายุ้ยคือเพื่อนที่รักและเล่นละครด้วยกันมานานมาก ทั้งคู่เป็นนักแสดงช่อง 7 ที่เติบโตมาพร้อมกัน ตั้งแต่คมพยาบาท พระจันทร์ลายพยัคฆ์ เพลิงพระนาง หลังจบงาน ยุ้ยยังโพสต์ข้อความขอบคุณอั้ม พร้อมพูดถึงมิตรภาพ 18 ปีที่รู้จักกัน

งานที่สองคืองานฉลองวิวาห์ของปอย ตรีชฎา กับโอ๊ค บรรลุ เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งครั้งนั้นสร้างความฮือฮาไม่น้อย เพราะอั้มปรากฏตัวในฐานะแขกคนสำคัญ เป็นไปตามที่เจ้าตัวเคยพูดไว้ คือสื่อหันมาโฟกัสที่ชุดและเครื่องประดับของเธอจนกลายเป็นข่าวแยกอีกชิ้นหนึ่ง

เมื่อนำคำอธิบายเก่ามาเทียบกับคำชี้แจงล่าสุดเรื่องงานแต่งณเดชน์กับญาญ่า จะเห็นว่าสอดคล้องกัน คือทั้งติดงานจริงในวันนั้น และตรงกับพฤติกรรมที่เจ้าตัวยึดถือมาตลอด ไม่ใช่การมีปัญหากับคู่บ่าวสาวแต่อย่างใด

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง-1

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:44 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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