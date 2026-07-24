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ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 15:10 น.
ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา

ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ เส้นทางธรรมกว่า 36 พรรษา สู่สมณศักดิ์ล่าสุด

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ใจควาามว่า

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวัชราทร เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติศาสนกิจ”

ประวัติ พระครูวัชราทร รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ จาก ราชาคณะชั้นราช

สำหรับประวัติ พระครูวัชราทร นามเดิมชื่อ สมภูมิ ร่มโพธิ์ทอง เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2513 ที่ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรชายคนโตของพี่น้อง 4 คน

เมื่ออายุได้ 7 ขวบ ท่านมีความสนใจสวดมนต์และศึกษาอักขระจากคุณตาซึ่งเป็นฆราวาสจอมขมังเวท จนได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมหลายแขนง

กระทั่งอายุครบ 20 ปี พระครูวัชราทร เข้าพิธีอุปสมบท ในปี 2533 ณ วัดสาลี ได้รับฉายาว่า “สมจิตโต” มุ่งมั่นศึกษาจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 3 ประโยค

ด้วยความสนใจด้านวิทยาคม จึงศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อสิงห์โต วัดสาลี รวมถึงไปฝากตัวเป็นศิษย์เกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป อาทิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง, หลวงปู่บุดดา, หลวงพ่ออุตตมะ และพ่อครูเฒ่าชาวมอญ พร้อมทั้งเคยออกธุดงค์ไปตามป่าเขาและประเทศกัมพูชา

ในปีพ.ศ. 2541 พระครูวัชราทร ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดพิชยญาติการาม และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จนมีชื่อเสียงโด่งดังจากการใช้สรรพวิชาสงเคราะห์ญาติโยม กลายเป็นต้นตำรับ “นะหน้าขุนแผน” สายมอญอันลือลั่น

กระทั่งในปี 2564 ได้ย้ายมาจำพรรษาและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ปัจจุบันสิริอายุ 56 ปี พรรษา 36 และดำรงตำแหน่งเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงประจำหนใต้ มีกิจนิมนต์แน่นหนาตลอดทั้งเดือน

ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ-1
ภาพจาก : FB พระอาจารย์โชคดี วัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน
ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ-2
ภาพจาก : FB พระอาจารย์โชคดี วัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน

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อ้างอิงจาก : FB พระขุนแผน ‘ไม้กาฝากรัก’ อาจารย์โชคดี

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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