โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต
โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต โต้ไม่ใช่การเลี้ยงโต๊ะจีน สั่งสอบเพิ่มเติมแล้ว
จากกรณีพ่อและแม่ ขอความช่วยเหลือ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ให้นำร่างลูกชายอายุ 5 วัน มาชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากลูกชายคลอดก่อนกำหนดที่ โรงพยาบาลรัฐบาลประจำจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม โดยลูกหายใจผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงส่งทำการรักษาที่ห้อง ICU ก่อนที่เข้าจะพบเจ้าหน้าที่นั่งทานโต๊ะจีนใกล้กับลูกชาย แถมยังถูกพยาบาลไล่ออกมาด้วยน้ำเสียงดุตะตอกใส่ บอกว่าวันนี้ไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยม เนื่องจากมีงานจัดเลี้ยงในห้อง ICU ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม ลูกชายเสียชีวิต จากการติดเชื้อในกระแสเลือด กะโหลกศีรษะยุบ ขาซ้ายและขวาหมุนได้ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดแพทย์หญิงปาริชาติ ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นแจ้งว่าไม่ใช่เป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน แต่มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของเจ้าหน้าที่จริง ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร โดยทางโรงพยาบาลอ่างทองเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และวางมาตรการป้องกันในเรื่องดังกล่าว
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีทางพนักงานสอบสวน สภ.สามโก้ อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรละเอียดจากโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 30 ถึง 45 วัน จึงสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้ โดยในช่วงบ่ายวันนี้ นางปวีณา หงส์สกุลพร้อมด้วยพ่อแม่ของเด็กจะเข้าพบนายแพทย์ทวีโชค โรจน์อารัมภ์กุล สสจ.อ่างทอง เพื่อให้ข้อมูลการเสียชีวิตของทารก พร้อมตั้งข้อสงสัยจะเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้องไอซียูเด็กหรือไม่ และประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนี้ต่อไป
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