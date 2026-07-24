ข่าว

โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:11 น.

โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต โต้ไม่ใช่การเลี้ยงโต๊ะจีน สั่งสอบเพิ่มเติมแล้ว

จากกรณีพ่อและแม่ ขอความช่วยเหลือ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ให้นำร่างลูกชายอายุ 5 วัน มาชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากลูกชายคลอดก่อนกำหนดที่ โรงพยาบาลรัฐบาลประจำจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม โดยลูกหายใจผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงส่งทำการรักษาที่ห้อง ICU ก่อนที่เข้าจะพบเจ้าหน้าที่นั่งทานโต๊ะจีนใกล้กับลูกชาย แถมยังถูกพยาบาลไล่ออกมาด้วยน้ำเสียงดุตะตอกใส่ บอกว่าวันนี้ไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยม เนื่องจากมีงานจัดเลี้ยงในห้อง ICU ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม ลูกชายเสียชีวิต จากการติดเชื้อในกระแสเลือด กะโหลกศีรษะยุบ ขาซ้ายและขวาหมุนได้ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดแพทย์หญิงปาริชาติ ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นแจ้งว่าไม่ใช่เป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน แต่มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของเจ้าหน้าที่จริง ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร โดยทางโรงพยาบาลอ่างทองเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และวางมาตรการป้องกันในเรื่องดังกล่าว

ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีทางพนักงานสอบสวน สภ.สามโก้ อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรละเอียดจากโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 30 ถึง 45 วัน จึงสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้ โดยในช่วงบ่ายวันนี้ นางปวีณา หงส์สกุลพร้อมด้วยพ่อแม่ของเด็กจะเข้าพบนายแพทย์ทวีโชค โรจน์อารัมภ์กุล สสจ.อ่างทอง เพื่อให้ข้อมูลการเสียชีวิตของทารก พร้อมตั้งข้อสงสัยจะเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้องไอซียูเด็กหรือไม่ และประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนี้ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บิ๊ก ศรุต ลุยธุรกิจร้านไก่ย่างสูตรภรรยา บันเทิง

บิ๊ก ศรุต ผันตัวขายไก่ย่าง ยอมรับงานลดลง ไม่แคร์ถูกมองตกอับ ขอทำอาชีพสุจริต

3 นาที ที่แล้ว
อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง ข่าวดารา

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

18 นาที ที่แล้ว
เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น ข่าว

เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น

32 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ลงสถานทูตอิตาลี จี้กดดันรับผิดชอบ กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมถ่อยบน BTS

32 นาที ที่แล้ว
9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่ ข่าว

9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่

32 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

รู้จัก The Telegony มหากาพย์ภาคจบของ โอดิสเซียส ดู The Odyssey แล้วควรอ่าน

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต

50 นาที ที่แล้ว
ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา ข่าว

ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ตร.หนุ่ม อนาคตไกล เสียชีวิตรถล้ม เพราะกองทรายริมถนน ยื้อชีวิตไม่ไหว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” เร่งเจรจารัฐบาลสหรัฐฯ หลังเจอภาษีรอบใหม่ 12.5% ยกเว้น 2,120 รายการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

หมอหมู ชวนรู้จักโรคแพ้ยา “สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม” ชี้อันตรายกว่าที่คิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ โพสต์ชื่นชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ระบบ TCASFolio ข่าว

ยศชนัน ชื่นชมจุฬาฯ ใช้ระบบ TCASFolio เน้นวัดความสามารถ ประหยัดเงินเด็กไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้ว่าตุรกีเป็นงง โดนปลดพ้นตำแหน่ง หลังเจอดราม่าใส่ชุดกางเกงรัดรูปปั่นจักรยาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เอ ศุภชัย&quot; เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง &quot;ณเดชน์ - ญาญ่า&quot; รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล บันเทิง

“เอ ศุภชัย” เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง “ณเดชน์ – ญาญ่า” รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย เป็น พระครูวัชราทร ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย เป็น พระครูวัชราทร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา เล่าเส้นทางรัก ก้อย อรัชพร เขินหนักเป็นคนสวมแหวนให้ที่นิ้วนางข้างขวา บันเทิง

พิธา เล่าเส้นทางรัก ก้อย อรัชพร เขินหนักเป็นคนสวมแหวนให้ที่นิ้วนางข้างขวา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นราธิวาส ประกาศกฎอัยการศึก ล่าตัวกลุ่มคนร้าย กราดยิงทหารพรานดับ 5 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กดุลย์” น้ำตาซึม ถูกจวกไม่รักลูกน้อง ปมไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่า ลั่นสั่งปราบเด็ดขาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาคนขับกระบะ ขอโทษ กาย-ฮารุ แทนสามีพิการขับหวิดชนลูก ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว ข่าว

ภรรยาคนขับกระบะ ขอโทษ กาย-ฮารุ แทนสามีพิการขับหวิดชนลูก ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “เมียหลวง” จ้างนักสืบจับผัวตำรวจ อ้างมีชู้ลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพแถวหน้าของไทย เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพมือทอง เสียชีวิตสงบ หลังสู้มะเร็งนาน 3 ปี สุดยื้อยาหยุดเชื้อไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศิริกัญญา” ป้อง “ภาวุธ” หลังไม่ได้ตาม TH-AI Passport สมาธิอยู่กับคดี Forex

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพโต้ ภาพคนร้ายกราดยิงทหารพรานมีรอยสักเป็น AI คาดตั้งใจบิดเบือนประเด็น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท เทคโนโลยี

รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จวกยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ &quot;แกล้งฉี่&quot; ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด ข่าว

จวก! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ “แกล้งฉี่” ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 14:11 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บิ๊ก ศรุต ลุยธุรกิจร้านไก่ย่างสูตรภรรยา

บิ๊ก ศรุต ผันตัวขายไก่ย่าง ยอมรับงานลดลง ไม่แคร์ถูกมองตกอับ ขอทำอาชีพสุจริต

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569

รู้จัก The Telegony มหากาพย์ภาคจบของ โอดิสเซียส ดู The Odyssey แล้วควรอ่าน

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569

อาลัย ตร.หนุ่ม อนาคตไกล เสียชีวิตรถล้ม เพราะกองทรายริมถนน ยื้อชีวิตไม่ไหว

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
Back to top button