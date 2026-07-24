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ตรวจผลหวยลาววันนี้ 24 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัว-เลขตำราสัตว์ ออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 19:01 น.
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 24 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัว-เลขตำราสัตว์ ออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์

ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวด 24 กรกฎาคม 2569 ผลหวยลาววันนี้ เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์สถิติวันศุกร์ และเลขมงคลจากตำราสัตว์

คอหวยลุ้นรางวัลหวยลาวพัฒนางวดประจำวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Laolottery Live ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย เพื่อลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยลาวออกวันศุกร์ และวิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์

ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 24/7/69

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 24 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :
  • เลข 1 ตัว :

หวยลาวพัฒนาย้อนหลัง งวด 23/7/69

  • เลข 6 ตัว : 786276
  • เลข 5 ตัว : 86276
  • เลข 4 ตัว : 6276
  • เลข 3 ตัว : 276
  • เลข 2 ตัว : 76
  • เลข 1 ตัว : 6

สถิติหวยลาววันศุกร์

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
17/7/69 4604 604 04 4
7/10/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6
27/2/69 2571 571 71 1
20/2/69 1955 955 55 5
13/2/69 6668 668 68 8
6/2/69 7430 430 30 0
30/1/69 7039 039 39 9
23/1/69 8401 401 01 1
16/1/69 4182 182 82 2
9/1/69 0905 905 05 5
2/1/69 3626 626 26 6

วิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ในช่วงวันศุกร์มีกำลังของดาวศุกร์ (เลข 6) สัตว์ใหญ่ที่มีความสง่าและทรงพลัง เช่น ช้าง (เลข 5) หรือ เสือ (เลข 3) มักมีอิทธิพลสูง โดยเฉพาะเลข 53 หรือ 35
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : สำหรับสัตว์เล็กที่มีความคล่องแคล่วว่องไว เช่น นก (เลข 0) หรือ ปลา (เลข 8) มักจะเป็นเลขที่ออกบ่อยในวันศุกร์ที่มีพื้นดวงเรื่องความสดใสและความลื่นไหล โดยเฉพาะเลข 08 หรือ 80

จากการรวบรวมสถิติและแนวทางจากเลขสัตว์ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้

  • เลขท้าย 2 ตัว : จากกำลังวันศุกร์ที่เน้นเลข 6 และเลขที่ได้จากตำราสัตว์ 5, 3, 0, 8 เลขที่มีโอกาสน่าสนใจคือ 65, 38, 50, 86
  • เลขท้าย 3 ตัว : การผสมเลขกำลังวันและเลขจากกลุ่มสัตว์ จะได้ชุดตัวเลขที่น่าสนใจคือ 653, 580, 308, 865

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 19:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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