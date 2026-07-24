ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา
ย้อนประวัติ 40 ปีบนเส้นทางแสงและเงา ก่อนอาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ จากไปพร้อมภรรยาในกองเพลิง ย้อนชีวิตช่างภาพศิลป์ระดับอาเซียนผู้บันทึกหัวลำโพงและประวัติศาสตร์ชาติไทย
ชายที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตมองโลกผ่านช่องมองภาพ กลับจากไปในคืนที่ไม่มีใครมองเห็นอะไรเลยนอกจากเปลวไฟ
อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ช่างภาพศิลป์ระดับอาเซียน เสียชีวิตพร้อมภรรยาภายในบ้านพักย่านธนบุรี เมื่อเช้ามืดวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ข่าวนี้สั่นสะเทือนวงการภาพถ่ายไทยทั้งวงการ เพราะชื่อของท่านไม่ใช่แค่ชื่อในแวดวงศิลปะ แต่คือชื่อของคนที่สอนให้ช่างภาพรุ่นแล้วรุ่นเล่ารู้จักมองเมืองผ่านแสงและเงา
เพลิงเริ่มลุกไหม้บ้าน 3 ชั้นในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00 น. ตำรวจ สน.สำเหร่ และหน่วยดับเพลิงตลาดพลูใช้เวลาราว 15 นาทีสยบเปลวไฟ แต่สายเกินไปสำหรับคนในบ้าน เจ้าหน้าที่พบร่างชายวัย 62 ปีและหญิงวัย 58 ปี ก่อนจะรู้ในเวลาต่อมาว่านั่นคืออาจารย์อนุชิตและภรรยา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าต้นเพลิงมาจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเบรกเกอร์ชั้นล่าง แต่สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เปลวไฟคืนนั้นไม่ได้พรากไปแค่สองชีวิต บ้านหลังนี้คือที่พักพิงของแมวจรจัดที่สองสามีภรรยาเก็บมาเลี้ยงดูมานานนับสิบปี รายงานแรกพบแมวเสียชีวิตกว่า 30 ตัว ก่อนตัวเลขจริงจะถูกยืนยันภายหลังว่าสูงถึง 73 ตัว เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตออกมาได้ทัน 17 ตัว เรื่องเล่าเรื่องนี้กลายเป็นอีกด้านหนึ่งของชายที่โลกรู้จักในฐานะศิลปิน แต่คนใกล้ตัวรู้จักในฐานะคนใจดีที่ไม่เคยปล่อยให้สัตว์ตัวไหนอดตายหน้าบ้าน
ก่อนจะเป็นปรมาจารย์ภาพถ่ายที่ใครต่อใครเอ่ยชื่อด้วยความเคารพ อนุชิต สุนทรกิติ เกิดที่จังหวัดสระบุรีในปี พ.ศ. 2507 เรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อนต่อสายอาชีวศึกษาด้านสถาปัตยกรรม และจบปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2530 ระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง 2543 ท่านยืนอยู่หน้าห้องเรียนในฐานะอาจารย์สอนสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตก ก่อนที่กล้องถ่ายภาพจะเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2528 อนุชิตหยิบกล้องฟิล์ม Pentax K1000 ขึ้นมาสอนตัวเองถ่ายภาพเป็นครั้งแรก กว่าสองทศวรรษต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ท่านก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มตัว และเริ่มพัฒนาแนวทางที่กลายเป็นลายเซ็นเฉพาะตัวคือ “Dynamic in the City” งานที่จับความเคลื่อนไหวและอารมณ์ของผู้คนในเมืองผ่านแสง สี และเวลา สถานีรถไฟหัวลำโพงคือพื้นที่ที่ท่านกลับไปถ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะมองเห็นในทุกขบวนรถที่วิ่งผ่านคือเรื่องราวของการเดินทางและชีวิตคน
ผลงานของอนุชิตไปไกลกว่าเมืองไทย ภาพของท่านถูกตีพิมพ์ใน National Geographic Traveler เมื่อปี พ.ศ. 2554 ภาพชุด The Lost Train ติดอันดับ 25 ภาพยอดนิยมของ 500px ขณะที่นิตยสาร Fotoblur ยกให้ท่านเป็น Featured Photographer ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ผลงานยังปรากฏใน National Geographic ฉบับอาร์เจนตินา, Art Loft Singapore และ JPG Magazine แต่ผลงานที่ท่านภูมิใจที่สุดอาจไม่ใช่ภาพที่ไปไกลที่สุด หากคือภาพที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน “9 ภาพแห่งความจงรักภักดี” เมื่อปี พ.ศ. 2559 จากภาพที่ส่งประกวดกว่า 50,000 ภาพ บันทึกช่วงเวลาหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แต่สิ่งที่ทำให้ชื่ออนุชิต สุนทรกิติ อยู่ในใจคนวงการภาพถ่ายไทยไม่ใช่แค่รางวัลหรือนิตยสารระดับโลก ปี พ.ศ. 2555 ท่านก่อตั้งกลุ่ม Thailand Creative Art Photography หรือ TCAP ด้วยความเชื่อว่าช่างภาพไม่ควรนั่งรอให้ใครมาค้นพบ แต่ต้องลุกขึ้นสร้างพื้นที่ของตัวเอง กลุ่มนี้เติบโตจนมีสมาชิกหลักพันคน กลายเป็นบ้านหลังที่สองของช่างภาพรุ่นใหม่นับไม่ถ้วน ควบคู่ไปกับบทบาทช่างภาพอาสาบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติ และช่างภาพสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์
คืนที่ไฟไหม้บ้านหลังนั้น โลกไม่ได้แค่เสียชายคนหนึ่งกับภรรยาไป แต่เสียคนที่สอนให้คนทั้งวงการรู้จักมองเมือง มองแสง และมองคนตัวเล็กๆ ในเฟรมภาพด้วยหัวใจ ลูกศิษย์และเพื่อนร่วมวงการต่างพร้อมใจกันโพสต์อาลัยผ่านโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่ทราบข่าว ยืนยันว่าสิ่งที่อาจารย์อนุชิตทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ภาพถ่าย แต่คือคนรุ่นใหม่นับพันที่ท่านสอนให้กล้าถือกล้องออกไปมองโลก
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