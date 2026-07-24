“ศุภจี” เร่งเจรจารัฐบาลสหรัฐฯ หลังเจอภาษีรอบใหม่ 12.5% ยกเว้น 2,120 รายการ
ศุภจี เร่งเจรจารัฐบาลสหรัฐฯ หลังเจอภาษีรอบใหม่ 12.5% อ้างเหลวในการสกัดการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับ ได้รับการยกเว้น 2,120 รายการ
จากกรณีที่เว็บไซต์ของทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงขึ้นภาษี 60 ประเทศคู่ค้า โดยให้เหตุผลว่า เหตุผลว่าคู่ค้าเหล่านี้ล้มเหลวในการสกัดกั้นการใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในรายชื่อ 60 ประเทศนั้นมีประเทศไทย, สหราชอาณาจักร, บราซิล, แคนาดา, อินเดีย, ญี่ปุ่น, อิสราเอล, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน เป็นต้น
ซึ่งประเทศไทยถูกตั้งภาษีในอัตราร้อยละ 10 หรือ 12.5 ซึ่งในกลุ่มนี้นอกจากไทยแล้วยังมีคู่ค้าคนสำคัญอย่าง สหราชอาณาจักร, จีน, แคนาดา, ญี่ปุ่น รวมอยู่ด้วย เป็นกลุ่มทีรัฐบาลสหรัฐฯให้นิยามว่า ว่า ล้มเหลวในการสกัดการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุว่านโยบายดังกล่าวจะเริ่มใช้ในวันที่ 24 ก.ค. ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกา เปิดเผยถึงการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทน (ART) กับสหรัฐฯ ว่า ได้เร่งหารือกับสหรัฐฯ เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาว โดยหลักสำคัญของไทยมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุด แต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ประโยชน์สาธารณะ และความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ เพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสม
ขณะที่ นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐฯ ประกาศคำตัดสินชั้นที่สุดให้เรียกเก็บภาษีตอบโต้กรณีไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับจากคู่ค้า 60 ประเทศในอัตรา 10% และ 12.5% โดยไทยและอีก 37 ประเทศ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และจีน ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากอัตราภาษีนำเข้าปกติ (MFN) อีก 12.5% ว่า วันนี้สหรัฐฯ ได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา 301
กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ โดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย 12.5% คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ 10% ภายใต้มาตรา 122 ที่หมดอายุในวันนี้ (24 กรกฎาคม) อย่างไรก็ตาม มาตรการภาษีในครั้งนี้ สหรัฐฯ ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการ ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยไปสหรัฐฯ จึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ได้
สำหรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้น ไม่ถูกสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี 12.5% รวม 2,120 รายการนั้น เช่น วงจรรวม หน่วยเก็บข้อมูล (HDD) ชิ้นส่วนอากาศยาน ยางธรรมชาติ ยางแผ่น/แท่ง แป้งมันสำปะหลัง สับปะรดสดและแปรรูป ผลไม้สดและแห้ง มะพร้าวสดและน้ำมะพร้าว น้ำตาลจากอ้อย
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