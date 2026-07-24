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สิ้น นักแสดงมาเลเซีย ป่วยแพ้ภูมิตัวเอง โรครุมเร้า-อวัยวะล้มเหลว จากไปวัย 45 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 22:00 น.
ลิเดีย อิบติซาม นักแสดงมาเลเซียเสียชีวิตวัย 45 ปี

อาลัย ลิเดีย อิบติซาม นักแสดงมาเลเซียเสียชีวิตวัย 45 ปีจากโรคแพ้ภูมิตัวเอง เจอภาวะแทรกซ้อนรุนแรง อาการทรุดหนัก อวัยวะล้มเหลว-ติดเชื้อไวรัส

วงการบันเทิงมาเลเซียสูญเสีย ลิเดีย อิบติซาม (Lydia Ibtisam) นักแสดงหญิงในวัย 45 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังต่อสู้กับภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคแพ้ภูมิตัวเอง อาการป่วยส่งผลให้อวัยวะภายในล้มเหลวรุนแรง ไตได้รับความเสียหาย ประกอบกับมีภาวะติดเชื้อไวรัสในกระเพาะอาหาร ปอด และกระแสเลือด

แพทย์ทำการผ่าตัดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด แต่อาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แม้ก่อนหน้านี้ความดันโลหิตจะกลับมาคงที่ชั่วขณะก็ตาม

เอลลิซา ราซัค เพื่อนสนิท โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ระบุว่า “อัล-ฟาติฮะห์ แด่ นูร์ อิบติซาม บินตี อับดุล วาฮับ เพื่อนรัก ขอทุกคนร่วมสวดมนต์ให้เธอ” ขณะที่ เอซัม เมริแคน สามีของลิเดีย ออกมายืนยันข่าวเศร้า ระบุว่า ครอบครัวเตรียมนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดจาเมก ฮาชิม ยะห์ยา (Jamek Hashim Yahya) ในเมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ในช่วงเย็น

สำหรับ ลิเดีย อิบติซาม ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงปลายยุค 90 ถึงต้นยุค 2000 เธอฝากผลงานซีรีส์โทรทัศน์ยอดนิยมไว้หลายเรื่อง เช่น ละครเรื่อง Impian Ilyana และซิทคอม Dunia Anita ซึ่งรับบทเป็น ไซตุน เพื่อนสนิทของนางเอกที่รับบทโดย ซิติ ฟาซูรินา นอกจากนี้ยังแสดงฝีมือบทดราม่าในซีรีส์ Realiti ประกบคู่ ซิซาน นิน และร่วมแสดงในละครฮิตเรื่อง Natasha

นอกจากความสามารถด้านการแสดง เธอยังมีน้ำเสียงไพเราะและเป็นผู้ร้องเพลงประกอบละคร Impian Ilyana และ Dunia Anita ในเพลง Pilihlah Aku เพื่อนร่วมวงการต่างชื่นชมในความตั้งใจทำงาน ความเป็นกันเอง และความสามารถรอบด้าน การจากไปครั้งนี้ทิ้งความเศร้าโศกและมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าไว้เบื้องหลัง โดยมีสามีและลูก 2 คนเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป

ลิเดีย อิบติซาม นักแสดงมาเลเซีย วัย 46 ปี

ข้อมูลจาก : nst และ channelnewsasia

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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