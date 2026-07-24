หมอหมู ชวนรู้จักโรคแพ้ยา “สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม” ชี้อันตรายกว่าที่คิด
หมอหมู ชวนรู้จัก “โรคแพ้ยาอย่างรุนแรง” สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม ชี้อันตรายกว่าที่คิด ไม่ใช่แค่ผื่นขึ้น เสี่ยงตาบอด-เสียชีวิต
รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี หรือ หมอหมู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ “แพ้ยา… อาจไม่ใช่แค่ผื่น! อันตราย! สังเกตอาการ” โดยระบุว่า เจ็บคอ… ตาแดง… อย่าคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัด เจ็บคอ… ตาแดง… หลายคนคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา แต่บางคน ผ่านไปไม่กี่วัน ต้องเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤต สูญเสียการมองเห็น และบางรายเสียชีวิต
วันนี้ผมไม่ได้จะทำให้ใครกลัว แต่อยากให้ทุกคนรู้จัก ‘โรคแพ้ยาอย่างรุนแรง สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม’ เพราะยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสลดความรุนแรงของโรคได้ หลายคนเข้าใจว่า โรคนี้ต้องเริ่มจากผื่น แต่ความจริงแล้ว ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย เริ่มจากอาการเหมือนไข้หวัด มีไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อย ตาแดง หรือแสบตาหลังเริ่มใช้ยาใหม่ได้ไม่นาน
เมื่อโรครุนแรงขึ้น จะเริ่มมีผื่นแดง มีแผลในปาก ผิวหนังลอก เยื่อบุตาอักเสบ ซึ่งไม่ใช่ผื่นแพ้ธรรมดา แต่เป็นโรคแพ้ยาอย่างรุนแรง สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม ที่อาจทำลายผิวหนัง เยื่อบุ และดวงตา
สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือหลายคนคิดว่า… ‘เดี๋ยวก็คงหาย’ ทั้งที่โรคนี้ ทุกชั่วโมงมีความสำคัญ ถ้าคุณเพิ่งเริ่มยาใหม่ แล้วมีไข้ เจ็บคอ ตาแดง มีผื่น หรือเริ่มมีแผลในปาก โดยเฉพาะถ้าอาการแย่ลงเรื่อย ๆ อย่าซื้อยากินต่อเอง รีบกลับไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งชื่อยาที่เริ่มใช้
คุณไม่จำเป็นต้องจำชื่อโรคก็ได้ครับ แต่ผมอยากให้จำอาการให้ได้ ไข้… เจ็บคอ… ตาแดง… หลังเริ่มยาใหม่ เพราะการสังเกตอาการได้เร็ว อาจช่วยลดความรุนแรงของโรค และอาจช่วยรักษาการมองเห็นของคุณไว้ได้
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