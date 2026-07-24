ผู้ว่าตุรกีเป็นงง โดนปลดพ้นตำแหน่ง หลังเจอดราม่าใส่ชุดกางเกงรัดรูปปั่นจักรยาน
ผู้ว่าตุรกีเป็นงง โดนปลดพ้นตำแหน่ง หลังเจอดราม่าใส่ชุดกางเกงรัดรูปปั่นจักรยาน ชี้เป็นเครื่องแบบที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อบรรทัดฐานวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า นาย เมลเมท ฟาติห์ ชิเชคลี ผู้ว่าจังหวัดอาร์ดาฮัน ถูกไล่ออกจากตำแหน่ง ภายหลังจากที่เขาตกเป็นกระแสใส่กางเกงรัดรูปปั่นจักรยานเพื่อโปรโมตงานกีฬา
โดยฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่านายชิเชคลีนั้นสนใจเรื่องโซเชียลมากกว่าเรื่องงาน พร้อมชี้ด้วยว่าเครื่องแบบรัดรูปนั้นไม่เหมาะสมกับผู้ว่ารัฐบาล
“เขาปั่นจักรยานไปรอบๆโดยกางเกงแบบนั้น ปั่นจักรยานถึงเย็น ผู้ว่าไม่ควรจะเดินทางด้วยชุดแบบนั้น” ฝ่ายค้านกล่าว
ขณะที่อดีต สส.ตุรกี ให้สัมภาษณ์ว่า การแต่งกายดังกล่าวขัดต่อบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติและมีความเป็นอนุรักษ์นิยมอย่างอาร์ดาฮาน เขาโต้แย้งว่านักการเมืองคนอื่นๆ ก็สวมกางเกงวอร์มขณะปั่นจักรยามากกกว่า
ทั้งนี้ในคำสั่งเซ็นปลดจากตำแหน่งไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเพราะเหตุใด้นายชิเชคลีถึงโดนขับพ้นตำแหน่ง อย่างไรก็ตามประชาชนและผู้สนับสนุนได้ร่วมลงนามเรียกร้องให้นำนายชิเชคลีกลับมาดำรงตำแหน่ง
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