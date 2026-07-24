อดีตดาวโป๊ ชนะเลือกตั้ง สว. ชูนโยบายคุ้มครองสิทธิคนในวงการหนังผู้ใหญ่
อดีตดาวโป๊ Amaranta Hank ชนะเลือกตั้งคว้าเก้าอี้ สว. โคลอมเบีย ชูนโยบายยกระดับสวัสดิการ สุขภาพจิตวงการหนังผู้ใหญ่ และมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดในสังคม
วงการการเมืองโคลอมเบียต้องจารึกเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อ Deyci Alejandra Omana Ortiz (เดย์ซี อเลฆานดรา โอมานา ออร์ติซ) หรือที่รู้จักกันในวงการหนังผู้ใหญ่ว่า Amaranta Hank (อมารันตา ฮังก์) อดีตดาวโป๊วัย 33 ปี ตัดสินใจแขวนเต้าก่อนผันตัวลงเล่นการเมืองอย่างเต็มตัว และชนะการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค Historic Pact ในกรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย และเพิ่งเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (20 ก.ค. 69)
ออร์ติซ ชูนโยบายที่ต้องการจะผลักดันระบบประกันสังคมและสิทธิทางกฎหมาย เพื่อปกป้องผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่จากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทและเอเจนซี่ เนื่องจากที่ผ่านมาคนในอุตสาหกรรมนี้มักถูกละเลยจากรัฐจากอคติทางสังคมและมาตรฐานที่จอมปลอม นอกจากสิทธิของผู้สร้างคอนเทนต์แล้ว เธอยังมุ่งมั่นผลักดันเรื่องสุขภาพจิตที่มีคุณภาพและการออกมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศอย่างจริงจังด้วย
แต่จากอดีตของเธอเคยเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ ก่อนจะคว้าตำแหน่ง สว.โคลัมเบีย มาครองได้สำเร็จ ทำให้ ออร์ติซ ถูกสังคมบางส่วนตั้งแง่ในเรื่องของความเหมาะสม โดยเธอได้ยกตัวอย่างเคสของ อดีตนักแสดงผู้ใหญ่ระดับตำนานอย่าง “อิโลนา สตัลเลอร์” ที่เคยผันตัวเข้าสู่วงการเมือง พร้อมระบุว่าประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ทำให้เธอเข้าใจปัญหาความเหลื่อมล้ำ การเรียกร้องอิสรภาพ และเศรษฐกิจฐานรากอย่างลึกซึ้ง
อ้างอิงจาก : nypost
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