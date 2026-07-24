ข่าว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย เป็น พระครูวัชราทร
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวัชราทร
24 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ใจควาามว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวัชราทร เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวดารา
อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง
17 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์
รู้จัก The Telegony มหากาพย์ภาคจบของ โอดิสเซียส ดู The Odyssey แล้วควรอ่าน
41 นาที ที่แล้ว
ข่าว
โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต
50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ศุภจี” เร่งเจรจารัฐบาลสหรัฐฯ หลังเจอภาษีรอบใหม่ 12.5% ยกเว้น 2,120 รายการ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์
หมอหมู ชวนรู้จักโรคแพ้ยา “สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม” ชี้อันตรายกว่าที่คิด
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ผู้ว่าตุรกีเป็นงง โดนปลดพ้นตำแหน่ง หลังเจอดราม่าใส่ชุดกางเกงรัดรูปปั่นจักรยาน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
“เอ ศุภชัย” เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง “ณเดชน์ – ญาญ่า” รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย เป็น พระครูวัชราทร
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“บิ๊กดุลย์” น้ำตาซึม ถูกจวกไม่รักลูกน้อง ปมไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่า ลั่นสั่งปราบเด็ดขาด
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อาลัย ช่างภาพมือทอง เสียชีวิตสงบ หลังสู้มะเร็งนาน 3 ปี สุดยื้อยาหยุดเชื้อไม่ได้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ศิริกัญญา” ป้อง “ภาวุธ” หลังไม่ได้ตาม TH-AI Passport สมาธิอยู่กับคดี Forex
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี
รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท
4 ชั่วโมง ที่แล้ว