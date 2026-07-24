อาลัย ตร.หนุ่ม อนาคตไกล เสียชีวิตรถล้ม เพราะกองทรายริมถนน ยื้อชีวิตไม่ไหว
เกิดเหตุสลดกลางดึกที่จังหวัดสกลนคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนวัย 33 ปี ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา แม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ โดยพบจุดเกิดเหตุมีกองทรายขนาดใหญ่มาก ถูกทิ้งริมถนน และมีรอยล้อรถเหยียบผ่าน ลำดับเหตุการณ์
เมื่อเวลาประมาณ 00.28 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร พร้อมด้วยสมาคมกู้ภัยคำหอม ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 สกลนคร ให้เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณข้างสนามกีฬาตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย ทราบภายหลังว่าเป็นสิบตำรวจโท ณรงค์ฤทธิ์ ตำรวจตระเวนชายแดน สกลนคร อายุ 33 ปี นอนหมดสติอยู่ในที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีชีพจร เจ้าหน้าที่เมตตาธรรมจึงทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ทันที พร้อมประสานทีมกู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเข้าร่วมช่วยเหลือ
ต่อมาทีมกู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเดินทางมาถึงและยืนยันว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่จึงประสานร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองสกลนคร และแพทย์เวร เข้าร่วมชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ
จากนั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยคำหอม เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนำส่งห้องรักษาศพ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพื่อรอให้ญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
สำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม โดยยังไม่มีการสรุปว่าเกิดจากปัจจัยใด
ขณะที่ในโลกออนไลน์ มีเพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิดเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นจำนวนมาก
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