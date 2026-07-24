ยศชนัน ชื่นชมจุฬาฯ ใช้ระบบ TCASFolio เน้นวัดความสามารถ ประหยัดเงินเด็กไทย
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ชื่นชมจุฬาฯ นำร่องใช้ระบบ TCASFolio รับสมัคร TCAS70 รอบแฟ้มสะสมผลงาน ชี้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ-ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ เน้นประเมินความสามารถมากกว่ารูปลักษณ์
จากประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2570 TCAS70 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จัดทําผ่านระบบ TCASFolio
เพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2570 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นไปตามนโยบายของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2570 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในคณะ/โครงการต่าง ๆ ต้องลงทะเบียน การใช้งานระบบ TCAS/TCASFolio ตามที่ ทปอ. กําหนด ก่อนทําการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2570 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับพิจารณา แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทําผ่านระบบ TCASFolio เท่านั้น
ล่าสุด นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชื่นชมแนวทางนี้ ยกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างการใช้งานระบบ TCASFolio อย่างเต็มรูปแบบ หวังให้สถานศึกษาอื่นพิจารณาทำตามในอนาคต ระบุว่า
“จุฬาฯ เริ่มแล้ว ใช้ TCASFolio ลดความเหลื่อมล้ำ หนุนพัฒนาทุนมนุษย์
ผมขอชื่นชมทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างยิ่งที่เป็นตัวอย่างการประกาศใช้ระบบ TCASFolio สำหรับการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 อย่างเต็มรูปแบบ และหวังว่านี่จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้สถานศึกษาอื่นๆ ได้ลองพิจารณานำไปปฏิบัติตามครับ
สำหรับระบบ TCASFolio นี้ เป็นโครงการที่ทางกระทรวง อว. ได้สนับสนุนงบประมาณและดำเนินการร่วมกับ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เพื่อให้น้องๆ เยาวชนสามารถใช้งานช่องทางนี้ได้โดย “ไม่มีค่าใช้จ่าย” ครับ
การปรับมาใช้ระบบนี้จะช่วยให้การตรวจให้คะแนน Portfolio ของน้องๆ มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยเราจะมุ่งเน้นประเมินกันที่ “เนื้อหา” และความสามารถจริงๆ มากกว่ารูปลักษณ์หรือความสวยงามของการออกแบบรูปเล่ม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลกลางที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือแอบอ้างผลงานได้อีกด้วย
สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เข้าถึงระบบอุดมศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเริ่ม “พัฒนาทุนมนุษย์” ของประเทศเราครับ”
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