นราธิวาส ประกาศกฎอัยการศึก ล่าตัวกลุ่มคนร้าย กราดยิงทหารพรานดับ 5 นาย
นราธิวาส ประกาศกฎอัยการศึก ล่าตัวกลุ่มคนร้าย กราดยิงทหารพรานดับ 5 นาย มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
จากกรณีคนร้ายลอบโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี บ้านตลาดตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 กลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณ 10 คนสวมชุดดำและหมวกปีก ขับรถกระบะและรถจักรยานยนต์มายังจุดเกิดเหตุ ใช้ปืนสงครามยิงและขว้างไปป์บอมบ์ใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4509 ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต 5 นาย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 6 คนนั้น
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ออกคำสั่งที่ 131 / 2567 ลงนามโดย พลตรี ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 (มาตรา 6, 8, 9, 11 และ 15 ทวิ) บังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. เพิ่มอำนาจการปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะ ตรวจค้นยานพาหนะ ตรวจค้นเคหสถาน ตลอดจนจับกุมและกักตัวผู้ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ทันที
2. ไฟเขียวใช้อาวุธตอบโต้: อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการณ์จะก่ออันตรายต่อกำลังพล โดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วน
3. ดึงฝ่ายพลเรือนร่วมภารกิจ: กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายทหารในงานยุทธการ การระงับปราบปราม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
4. มีผลบังคับใช้ทันที: คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม (22 กรกฎาคม 2567) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ การยกระดับมาตรการในครั้งนี้ ถือเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาด ในการกระชับพื้นที่เพื่อกดดัน ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุด
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