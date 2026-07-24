ข่าวดาราบันเทิง

“เอ ศุภชัย” เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง “ณเดชน์ – ญาญ่า” รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 13:15 น.
"เอ ศุภชัย" เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง "ณเดชน์ - ญาญ่า" รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล

“เอ ศุภชัย” เปิดยอดใส่ซองงานแต่ง “ณเดชน์ – ญาญ่า” รอบ 3 จัดหนัก 6 หลัก แถมกินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล “เอ ศุภชัย” เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง “ณเดชน์ – ญาญ่า” รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล ฉากต่อไปขออุ้มหลาน

หลังงานฉลองมงคลสมรสของณเดชน์ คูกิมิยะ และญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่น หลายคนจับตามาที่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการคู่บุญ ว่างานแต่งน้องชายสุดที่รักทั้งที จะใส่ซองให้เท่าไหร่

งานที่กรุงเทพฯ ถือเป็นการฉลองรอบที่ 3 ของทั้งคู่ ต่อจากพิธีหมั้นตามประเพณีไทยอีสานเมื่อเดือนเมษายน และพิธีแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์ บ้านเกิดของคุณแม่ญาญ่า เมื่อเดือนพฤษภาคม โดยรอบสุดท้ายมีเพื่อนพ้องคนบันเทิงร่วมงานกว่า 600 คน และแฟนคลับอีก 210 คน

เอ ศุภชัย เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง ณเดชน์ - ญาญ่า รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล-1

ล่าสุดเอ ศุภชัย เฉลยเองว่า รอบแรกใส่ซอง 5 หลัก ส่วนรอบ 3 จัดเต็ม 6 หลัก เลยขอกินให้คุ้ม ทั้งแซลมอน เนื้อ และเค้กในงาน กินอย่างเดียวจนน้ำหนักขึ้นไป 2 กิโลกรัมภายในวันเดียว

พี่เอยังเปิดใจถึงความผูกพันกับณเดชน์ว่า เห็นน้องมาตั้งแต่วันแรกตอนอายุ 14 ที่ได้พบกันที่ขอนแก่น ก่อนพาเข้ามากรุงเทพฯ จนวันนี้เหมือนได้นั่งดูละครเรื่องหนึ่ง ฉากที่ 1 คือน้องเข้าวงการ ฉากที่ 2 คือเติบโตเป็นซุปตาร์ที่ทุกคนรู้จัก ฉากที่ 3 คือจีบกันเป็นแฟนกับญาญ่า และงานแต่งครั้งนี้ยังไม่ใช่ตอนจบ แต่เป็นฉากที่ 4 ที่พระเอกนางเอกได้แต่งงานกัน ซึ่งตนนั่งดูแล้วยิ้มตลอดทั้งงาน

ส่วนคำถามว่าถ้ามีหลานจะอัดฉีดเท่าไหร่ พี่เอรีบออกตัวว่าอย่าเพิ่งพูด เพราะเพิ่งผ่านงานแต่งมา ยังไม่รู้ว่าเงินในกระเป๋าเหลือเท่าไหร่ กลัวพูดไปแล้วทำไม่ได้จะโดนด่า แต่ยืนยันว่าเชียร์เต็มที่ อยากอุ้มหลานเร็ว ๆ และเชื่อว่าฉากต่อไปทุกคนจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปด้วยกันอีก

เอ ศุภชัย เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง ณเดชน์ - ญาญ่า รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล-2

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย A Suppachai Srivijit (@a_supachai1)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง ข่าวดารา

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

1 นาที ที่แล้ว
เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น ข่าว

เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ลงสถานทูตอิตาลี จี้กดดันรับผิดชอบ กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมถ่อยบน BTS

16 นาที ที่แล้ว
9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่ ข่าว

9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่

16 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

รู้จัก The Telegony มหากาพย์ภาคจบของ โอดิสเซียส ดู The Odyssey แล้วควรอ่าน

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต

34 นาที ที่แล้ว
ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา ข่าว

ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ตร.หนุ่ม อนาคตไกล เสียชีวิตรถล้ม เพราะกองทรายริมถนน ยื้อชีวิตไม่ไหว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” เร่งเจรจารัฐบาลสหรัฐฯ หลังเจอภาษีรอบใหม่ 12.5% ยกเว้น 2,120 รายการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

หมอหมู ชวนรู้จักโรคแพ้ยา “สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม” ชี้อันตรายกว่าที่คิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ โพสต์ชื่นชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ระบบ TCASFolio ข่าว

ยศชนัน ชื่นชมจุฬาฯ ใช้ระบบ TCASFolio เน้นวัดความสามารถ ประหยัดเงินเด็กไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้ว่าตุรกีเป็นงง โดนปลดพ้นตำแหน่ง หลังเจอดราม่าใส่ชุดกางเกงรัดรูปปั่นจักรยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เอ ศุภชัย&quot; เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง &quot;ณเดชน์ - ญาญ่า&quot; รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล บันเทิง

“เอ ศุภชัย” เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง “ณเดชน์ – ญาญ่า” รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย เป็น พระครูวัชราทร ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย เป็น พระครูวัชราทร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา เล่าเส้นทางรัก ก้อย อรัชพร เขินหนักเป็นคนสวมแหวนให้ที่นิ้วนางข้างขวา บันเทิง

พิธา เล่าเส้นทางรัก ก้อย อรัชพร เขินหนักเป็นคนสวมแหวนให้ที่นิ้วนางข้างขวา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นราธิวาส ประกาศกฎอัยการศึก ล่าตัวกลุ่มคนร้าย กราดยิงทหารพรานดับ 5 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กดุลย์” น้ำตาซึม ถูกจวกไม่รักลูกน้อง ปมไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่า ลั่นสั่งปราบเด็ดขาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาคนขับกระบะ ขอโทษ กาย-ฮารุ แทนสามีพิการขับหวิดชนลูก ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว ข่าว

ภรรยาคนขับกระบะ ขอโทษ กาย-ฮารุ แทนสามีพิการขับหวิดชนลูก ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “เมียหลวง” จ้างนักสืบจับผัวตำรวจ อ้างมีชู้ลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพแถวหน้าของไทย เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพมือทอง เสียชีวิตสงบ หลังสู้มะเร็งนาน 3 ปี สุดยื้อยาหยุดเชื้อไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศิริกัญญา” ป้อง “ภาวุธ” หลังไม่ได้ตาม TH-AI Passport สมาธิอยู่กับคดี Forex

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพโต้ ภาพคนร้ายกราดยิงทหารพรานมีรอยสักเป็น AI คาดตั้งใจบิดเบือนประเด็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท เทคโนโลยี

รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จวกยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ &quot;แกล้งฉี่&quot; ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด ข่าว

จวก! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ “แกล้งฉี่” ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ป่วยฝีดาษวานร ในไทยพุ่งทะลุ 139 ราย กรมควบคุมโรค สั่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สุขภาพและการแพทย์

ผู้ป่วยฝีดาษวานร ในไทยพุ่งทะลุ 139 ราย กรมควบคุมโรค สั่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 13:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น

เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569

ทัวร์ลงสถานทูตอิตาลี จี้กดดันรับผิดชอบ กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมถ่อยบน BTS

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่

9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569

รู้จัก The Telegony มหากาพย์ภาคจบของ โอดิสเซียส ดู The Odyssey แล้วควรอ่าน

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
Back to top button