“เอ ศุภชัย” เปิดยอดใส่ซองงานแต่ง “ณเดชน์ – ญาญ่า” รอบ 3 จัดหนัก 6 หลัก แถมกินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล “เอ ศุภชัย” เปิดยอด ใส่ซองงานแต่ง “ณเดชน์ – ญาญ่า” รอบ 3 กินฉ่ำจนน้ำหนักขึ้น 2 โล ฉากต่อไปขออุ้มหลาน
หลังงานฉลองมงคลสมรสของณเดชน์ คูกิมิยะ และญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่น หลายคนจับตามาที่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการคู่บุญ ว่างานแต่งน้องชายสุดที่รักทั้งที จะใส่ซองให้เท่าไหร่
งานที่กรุงเทพฯ ถือเป็นการฉลองรอบที่ 3 ของทั้งคู่ ต่อจากพิธีหมั้นตามประเพณีไทยอีสานเมื่อเดือนเมษายน และพิธีแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์ บ้านเกิดของคุณแม่ญาญ่า เมื่อเดือนพฤษภาคม โดยรอบสุดท้ายมีเพื่อนพ้องคนบันเทิงร่วมงานกว่า 600 คน และแฟนคลับอีก 210 คน
ล่าสุดเอ ศุภชัย เฉลยเองว่า รอบแรกใส่ซอง 5 หลัก ส่วนรอบ 3 จัดเต็ม 6 หลัก เลยขอกินให้คุ้ม ทั้งแซลมอน เนื้อ และเค้กในงาน กินอย่างเดียวจนน้ำหนักขึ้นไป 2 กิโลกรัมภายในวันเดียว
พี่เอยังเปิดใจถึงความผูกพันกับณเดชน์ว่า เห็นน้องมาตั้งแต่วันแรกตอนอายุ 14 ที่ได้พบกันที่ขอนแก่น ก่อนพาเข้ามากรุงเทพฯ จนวันนี้เหมือนได้นั่งดูละครเรื่องหนึ่ง ฉากที่ 1 คือน้องเข้าวงการ ฉากที่ 2 คือเติบโตเป็นซุปตาร์ที่ทุกคนรู้จัก ฉากที่ 3 คือจีบกันเป็นแฟนกับญาญ่า และงานแต่งครั้งนี้ยังไม่ใช่ตอนจบ แต่เป็นฉากที่ 4 ที่พระเอกนางเอกได้แต่งงานกัน ซึ่งตนนั่งดูแล้วยิ้มตลอดทั้งงาน
ส่วนคำถามว่าถ้ามีหลานจะอัดฉีดเท่าไหร่ พี่เอรีบออกตัวว่าอย่าเพิ่งพูด เพราะเพิ่งผ่านงานแต่งมา ยังไม่รู้ว่าเงินในกระเป๋าเหลือเท่าไหร่ กลัวพูดไปแล้วทำไม่ได้จะโดนด่า แต่ยืนยันว่าเชียร์เต็มที่ อยากอุ้มหลานเร็ว ๆ และเชื่อว่าฉากต่อไปทุกคนจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปด้วยกันอีก
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