เผยทีเซอร์แรก Gundam RG XARX-ZERO ศึกกันดั้มปะทะเอเลียนต่างดาว

ปฐมบทใหม่สงครามจักรวาล เผยทีเซอร์แรก Gundam RG XARX-ZERO อนิเมะกันดั้มภาคล่าสุด ศึกหุ่นเหล็กปะทะสิ่งมีชีวิตต่างดาว
สิ้นสุดการรอคอย ล่าสุด Bandai Namco Filmworks และ Sunrise เปิดตัวทีเซอร์แรกอย่างเป็นทางการของอนิเมะเรื่องใหม่ Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO ภายในงาน San Diego Comic-Con 2026 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐฯ ตรงกับช่วงเช้าวันที่ 24 กรกฎาคมในไทย โดยกำหนดเปิดตัวผลงานในปี 2027 แต่ยังไม่ประกาศวันฉาย รูปแบบการออกอากาศ หรือแพลตฟอร์มรับชม
ชื่อ XARX-ZERO อ่านออกเสียงว่า “อเล็กซ์ ซีโร่” เรื่องราวเกิดในไทม์ไลน์ใหม่ที่เรียกว่า After Apocalypse หรือ A.A. หลังวัตถุเดินทางระหว่างดวงดาวนำเทคโนโลยีสำคัญมาให้มนุษย์ ทั้งการควบคุมแรงโน้มถ่วง การสื่อสารความเร็วเหนือแสง และการเนรมิตวัตถุจากจินตภาพ แต่ไม่ถึง 10 ปีต่อมา เทคโนโลยีดังกล่าวกลับสร้างระบบนิเวศที่โจมตีและเพิ่มจำนวนตัวเองขึ้นมา มนุษย์เรียกภัยคุกคามนี้ว่า Apocalypse
มนุษยชาติต่อสู้กับ Apocalypse นาน 3 เดือน ก่อนต้องละทิ้งโลกและเริ่มนับศักราชใหม่ เมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงปี A.A. 45 เด็กหนุ่มชื่ออาซึมิ เร ซึ่งสูญเสียพ่อแม่จากสงคราม ตื่นขึ้นบนดวงจันทร์และได้รับเลือกให้ขับ Gundam ZERO หมายเลข XARX-0 เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามนี้ ทั้งนี้ Apocalypse มีข้อมูลทางการระบุว่าเป็นสิ่งมีชีวิตฐานซิลิคอนที่เพิ่มจำนวนตัวเองได้ ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นอารยธรรมต่างดาวที่มีสติปัญญา
XARX-ZERO เป็นแกนหลักของ RG Project โปรเจกต์มัลติมีเดียที่เล่าโลกเดียวกันผ่านอนิเมะและเกม โดยเรื่องราวในอนิเมะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในเกม GUNDAM ROGUE ORBIT ประมาณ 100 ปี ซึ่งเกมดังกล่าวมีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2027 บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่าน Steam เช่นกัน
ทีมงานหลักนำโดยเคนจิ คามิยามะ ผู้กำกับและผู้เขียนโครงสร้างซีรีส์ เจ้าของผลงาน Ghost in the Shell: Stand Alone Complex ร่วมด้วยโท เอ็นโจ ดูแลฉากหลังไซไฟ เออิจิ ชิมิซุ ออกแบบกันดั้ม โก ชิอินะ แต่งดนตรี และสตูดิโอ SOLA ANIMATION รับผิดชอบงานแอนิเมชัน
ส่วนตัวเอกอาซึมิ เร พากย์เสียงโดยทาเคโอะ โอสึกะ แฟนกันดั้มทั่วโลกต่างจับตาผลงานนี้ต่อเนื่อง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลใหม่ที่จะเชื่อมโยงกับเกม Rogue Orbit ในอนาคต ตอนนี้ยังต้องรอความชัดเจนเรื่องวันฉายและช่องทางรับชมอย่างเป็นทางการต่อไป
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