ยอดเสียชีวิตล่าสุด ภูเขาถล่มฉงชิ่ง ดับแล้ว 11 ราย เร่งค้นหาผู้สูญหายอีก 50 คน
เหตุภูเขาถล่มในเขตเผิงสุ่ย นครฉงชิ่ง ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 11 ราย เจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก 50 คน
เหตุภูเขาถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองเผิงสุ่ย นครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 11 ราย บาดเจ็บ 10 ราย และยังมีผู้สูญหายอีกถึง 50 คน ตามประกาศของทางการเผิงสุ่ยเมื่อเวลา 22.35 น. วันที่ 23 กรกฎาคม โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ไม่ใช่เหตุถล่มครั้งใหม่
เหตุเกิดที่แขวงฮั่นเจีย ใกล้แม่น้ำอูเจียง ห่างจากใจกลางนครฉงชิ่งประมาณ 270 กิโลเมตร ทางการจีนใช้คำว่าภูเขาพังถล่มขนาดใหญ่มากกว่าดินโคลนถล่ม เนื่องจากมีก้อนหินขนาดใหญ่จำนวนมากหล่นทับอาคาร ก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดมีปริมาตรราว 3,000 ลูกบาศก์เมตร ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว
ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุมชนสังเกตเห็นหินก้อนเล็กเริ่มร่วงจากภูเขาตั้งแต่ช่วงเช้า จึงแจ้งเตือนและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกว่า 60 คน แต่ระหว่างการอพยพ ภูเขาก็พังถล่มลงมาทับอาคารพักอาศัยและร้านค้าริมแม่น้ำมากกว่า 10 หลัง ทางการขยายพื้นที่อพยพเพิ่มเป็นมากกว่า 1,100 คน ครอบคลุมอาคารอย่างน้อย 21 หลัง พร้อมตัดน้ำ ไฟฟ้า และก๊าซในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัย
ยอดผู้สูญหายที่เพิ่มขึ้นจากรายงานแรกที่ 34 ราย เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลแจ้งบุคคลสูญหาย การลงทะเบียนในพื้นที่ และการเทียบข้อมูลหลายหน่วยงาน ไม่ได้เกิดจากการถล่มซ้ำ เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรหนัก โดรน เครื่องตรวจจับสัญญาณชีพ และการระเบิดแบบควบคุมเพื่อสลายก้อนหินขนาดใหญ่เข้าค้นหา แต่ยังไม่พบสัญญาณชีพเพิ่มเติมหลังใช้เครื่องตรวจจับหลายรอบ
ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างสอบสวน สื่อต่างประเทศรายงานว่าเหตุเกิดหลังพื้นที่มีฝนตกหนัก แต่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นระบุว่าวันก่อนเกิดเหตุมีฝนเพียงประมาณ 0.9 มิลลิเมตรเท่านั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าฝนเป็นสาเหตุโดยตรง ขณะที่ฝนตกหนักเกิดขึ้นชัดเจนหลังเหตุถล่มแล้ว ทำให้เผิงสุ่ยต้องยกระดับคำเตือนฝนเป็นสีแดง เพิ่มความยากลำบากให้ปฏิบัติการค้นหาและความเสี่ยงภัยพิบัติซ้ำ
นครฉงชิ่งประกาศตอบโต้ภัยพิบัติทางธรณีวิทยาระดับ 1 สำหรับเขตเผิงสุ่ย พร้อมเฝ้าระวังหน้าผาแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการพังถล่มซ้ำ ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไป
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- สำนักข่าวซินหัว
- China News Service
- AP News
- Reuters
- China Meteorological Administration
- Beijing Daily
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