ข่าวการเมือง

“บิ๊กดุลย์” น้ำตาซึม ถูกจวกไม่รักลูกน้อง ปมไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่า ลั่นสั่งปราบเด็ดขาด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:53 น.
ขอบคุณภาพจาก วาสนา นาน่วม

บิ๊กดุลย์ น้ำตาซึม ถูกจวกไม่รักลูกน้อง ปมไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่า เหตุกราดยิงทหารพราน ลั่นสั่งปราบเด็ดขาด ลูกน้องต้องไม่ตายฟรี

จากกรณีคนร้ายลอบโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี บ้านตลาดตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 กลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณ 10 คนสวมชุดดำและหมวกปีก ขับรถกระบะและรถจักรยานยนต์มายังจุดเกิดเหตุ ใช้ปืนสงครามยิงและขว้างไปป์บอมบ์ใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4509 ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต 5 นาย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 6 คน

ซึ่ง พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า อย่าเรียกว่าไล่ล่า คนไทยที่มีความเห็นแตกต่าง จะต้องมาพูดคุยกัน” เพราะเรามีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้ว จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า ““บิ๊กดุลย์” น้ำตาซึม! เจ็บปวด ช้ำใจ
เสียใจ ถูก กล่าวหาว่า ไม่รักลูกน้อง “สีเขียว จับหลังหัวผมตลอด” เป็นทหาร มาทั้งชีวิต แค่เปลี่ยนบทบาท มาเป็น รมว.กห.
ไปถาม ทหารชายแดนดูได้ ลั่น ลูกน้อง ต้องไม่ตายฟรี

เผย เป็น รมว.กห. จะไปพูด แบบนั้น ไม่ได้ ผมไม่เคยคิดพูดเอาหล่อ อะไรเลย ขอโทษ ที่พูดแล้วไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้
เจ็บปวดโดนหาว่าเป็นทหารการเมืองแล้วเปลี่ยนไป ยืนยันผมไม่ได้หลงไหล ได้ปลื้มอะไร กับการมามีตำแหน่งทางการเมือง
หวั่น ราดน้ำมันลงบนกองไฟ หลังบอกอย่าพูดคำว่า‘ไล่ล่า’

ยันสั่งไปตั้งแต่เกิดเหตุว่า จัดการคนร้ายให้ได้ อย่างเด็ดขาด ลูกน้องต้องไม่ตายฟรี ยัน ไม่ได้สั่ง เบรก หรือตำหนิ “เสธ.ทบ.” ไปถามดูได้”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:53 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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