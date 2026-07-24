สรุปดราม่า “เมียหลวง” จ้างนักสืบจับผัวตำรวจ อ้างมีชู้ลับ
สรุปรวมไทม์ไลน์ประเด็นที่เมียหลวงของตำรวจนายหนึ่งกล่าวหาสามีเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรส หลังจ้างนักสืบสะกดรอยจนพบหลักฐาน
สรุปปมดราม่าภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งกล่าวหาว่าสามีอ้างติดภารกิจราชการเป็นเวลาหลายเดือน แต่แท้จริงแล้วไปมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวอีกคนหนึ่ง ประเด็นนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย หลังเพจเฟซบุ๊ก อรรถรส เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าว และสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ The Thaiger เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้
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ตามการเปิดเผยของฝ่ายภรรยา ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันมาหลายปีและมีบุตรด้วยกัน ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สามีเริ่มไม่ค่อยกลับบ้าน โดยอ้างว่าต้องปฏิบัติภารกิจพิเศษ ฝ่ายภรรยาระบุว่าเริ่มสังเกตความผิดปกติหลายอย่าง จึงตัดสินใจว่าจ้างนักสืบเอกชนให้ช่วยตรวจสอบ
ฝ่ายภรรยากล่าวหาว่า หลังการสืบสวนพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าสามีมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากฝ่ายสามีหรือหญิงสาวที่ถูกพาดพิงในเรื่องนี้
ฝ่ายภรรยาระบุว่าตัดสินใจแยกทางกับสามี พร้อมมอบหมายให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมาย และร้องเรียนไปยังต้นสังกัดของสามีเพื่อให้ตรวจสอบทางวินัย ด้าน The Thaiger ยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ด้วยตนเอง และรายงานนี้อ้างอิงจากคำบอกเล่าของฝ่ายภรรยาเป็นหลัก ผู้อ่านควรพิจารณาข้อมูลด้วยวิจารณญาณ
หากผู้อ่านหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญความเครียดจากปัญหาความสัมพันธ์หรือครอบครัว สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
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