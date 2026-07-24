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สรุปดราม่า “เมียหลวง” จ้างนักสืบจับผัวตำรวจ อ้างมีชู้ลับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:49 น.
ภาพจาก : FB/อรรถรส

สรุปรวมไทม์ไลน์ประเด็นที่เมียหลวงของตำรวจนายหนึ่งกล่าวหาสามีเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรส หลังจ้างนักสืบสะกดรอยจนพบหลักฐาน

สรุปปมดราม่าภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งกล่าวหาว่าสามีอ้างติดภารกิจราชการเป็นเวลาหลายเดือน แต่แท้จริงแล้วไปมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวอีกคนหนึ่ง ประเด็นนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย หลังเพจเฟซบุ๊ก อรรถรส เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าว และสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ The Thaiger เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้

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ตามการเปิดเผยของฝ่ายภรรยา ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันมาหลายปีและมีบุตรด้วยกัน ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สามีเริ่มไม่ค่อยกลับบ้าน โดยอ้างว่าต้องปฏิบัติภารกิจพิเศษ ฝ่ายภรรยาระบุว่าเริ่มสังเกตความผิดปกติหลายอย่าง จึงตัดสินใจว่าจ้างนักสืบเอกชนให้ช่วยตรวจสอบ

ฝ่ายภรรยากล่าวหาว่า หลังการสืบสวนพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าสามีมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากฝ่ายสามีหรือหญิงสาวที่ถูกพาดพิงในเรื่องนี้

ฝ่ายภรรยาระบุว่าตัดสินใจแยกทางกับสามี พร้อมมอบหมายให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมาย และร้องเรียนไปยังต้นสังกัดของสามีเพื่อให้ตรวจสอบทางวินัย ด้าน The Thaiger ยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ด้วยตนเอง และรายงานนี้อ้างอิงจากคำบอกเล่าของฝ่ายภรรยาเป็นหลัก ผู้อ่านควรพิจารณาข้อมูลด้วยวิจารณญาณ

หากผู้อ่านหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญความเครียดจากปัญหาความสัมพันธ์หรือครอบครัว สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:49 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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