“ศิริกัญญา” ป้อง “ภาวุธ” หลังไม่ได้ตาม TH-AI Passport สมาธิอยู่กับคดี Forex
ศิริกัญญา ป้อง ภาวุธ หลังช่วยนี้ไม่ได้ตาม TH-AI Passport สมาธิอยู่กับคดี Forex พรรคประชาชน พร้อมลุยตรวจสอบต่อ ผ่านกลไก กมธ.
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์หลายหลังจากที่ ป้อม ภาวุธ ไม่สะดวกเข้าร่วมรายการเนื่องจากกลัวเสียรูปคดี Forex และไม่สามารถให้ข้อมูลในโครงการ TH-AI Passport ได้ เนื่องจากไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า จริงๆ นายภาวุธไม่ได้ถึงขั้นไม่อยากจะกระทบกับคดี Forex น่าจะเป็นการแต่งเติมเข้ามาในภายหลัง ซึ่งนายภาวุธพูดเพียงว่าช่วงนี้ไม่ได้ติดตาม ให้คนที่ติดตามจริงๆ คือ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ เป็นเพราะสมาธิของนายภาวุธหายไปจากการถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ จำเป็นต้องเตรียมการในการต่อสู้คดี
กระบวนการติดตามหลังตั้งกระทู้ถามสด ใช้กลไกของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ และกมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามเป็นหลัก จึงไม่แปลกที่ช่วงหลังนายภาวุธไม่ได้ตามต่อแล้ว
เมื่อถามย้ำว่า พรรคประชาชนยังมี สส.คนอื่น และใช้กลไกอื่นๆ ของสภาฯ ติดตามต่อ ไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่นายภาวุธถูกกล่าวหาใช่หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เรากำลังติดตามต่อ จากที่ทราบ กมธ.ติดตามงบฯ ยื่นหนังสือไปที่หน่วยงานต่างๆ หลายแห่งแล้ว เพื่อให้เกิดการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบต่อในกรณีนี้ คงจะมีความเคลื่อนไหวต่อไป
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