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ภรรยาคนขับกระบะ ขอโทษ กาย-ฮารุ แทนสามีพิการขับหวิดชนลูก ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:50 น.
ภรรยาคนขับกระบะ ขอโทษ กาย-ฮารุ แทนสามีพิการขับหวิดชนลูก ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว

ภรรยาคนขับกระบะ ขอโทษ กาย-ฮารุ แทนสามีพิการ ปมขับหวิดชนลูก เผยตอนนี้เสียชีวิตแล้ว ยันไม่ได้ตั้งใจ วอนสังคมหยุดโจมตีคนตาย

จากกรณี “กาย รัชชานนท์” และ “ฮารุ สุประกอบ” โพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่องยูทูป Guy Haru Family ขณะพาลูกทั้ง 3 คนเดินข้ามถนนไปเที่ยวที่ตลาดร่มหุบ แต่มีรถกระบะขับพุ่งเข้ามาอย่างกะทันหัน ทำให้คุณพ่อตัดสินใจกระโดดเข้าขวางหน้ารถเพื่อปกป้องลูก ๆ พร้อมเปิดประตูรถเข้าไปพูดคุยกับคนขับ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์

ต่อมามีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นหลานของคนขับรถกระบะ ออกมาชี้แจงว่าคนขับมีความพิการที่ขาซ้าย ต้องใส่ขาเทียม โดยวันเกิดเหตุกำลังขับรถไปรับภรรยาที่เพิ่งคลอดบุตรกลับบ้าน และภายหลังคนขับรถรายดังกล่าวได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปแล้ว

ล่าสุด (24 ก.ค. 2569) พ.ต.ท.สงัด เบ้าแบบดี รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.เมืองสมุทรสงคราม ลงพื้นที่พบคุณเอ (นามสมมติ) อายุ 37 ปี ภรรยาของคนขับรถกระบะ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมนำผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

คุณเอ ยกมือไหว้ขอโทษพร้อมน้ำตา ระบุว่าขณะเกิดเหตุ สามีวัย 44 ปี กำลังขับรถไปรับตนและลูกกลับจากโรงพยาบาล พร้อมขอโทษคุณกายและคุณฮารุ ยืนยันว่าสามีคงไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากใส่ขาเทียมและต้องเร่งเครื่องขึ้นเนิน ปัจจุบันสามีของตนเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ค. หลังประสบอุบัติเหตุรถล้มเมื่อวันที่ 7 พ.ค. และนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ 17 วัน ก่อนเสียชีวิตลง

คุณเอ ยังเปิดเผยด้วยว่า หลังเกิดกระแสข่าวดังกล่าวทำให้ตนเครียดมาก เนื่องจากขาดแคลนนมสำหรับลูกที่ต้องกินนมกระป๋องสูตรพิเศษเพราะแพ้นมวัว พร้อมขอให้สังคมให้อภัยสามีของตน

ด้านพี่สาวของคุณเอ ระบุว่าที่ตัดสินใจติดต่อสื่อมวลชน เพราะไม่ต้องการให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก และเนื่องจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตนเองได้ ยืนยันว่าสภาพขาของน้องเขยมีปัญหาจริง ทำให้การขับรถขึ้นเนินเป็นไปด้วยความยากลำบาก พร้อมขอโทษแทนหากมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น และขอให้สังคมยุติการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ด้าน พ.ต.ท.สงัด เปิดเผยว่า จากกระแสที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดีย เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงสืบหาจนทราบที่อยู่และเข้าตรวจสอบรถคันเกิดเหตุ

พบว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดา คลัตช์ค่อนข้างแข็ง และจากการสอบถามพบว่าผู้ขับขี่เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีความพิการที่ขาซ้าย ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเหยียบคลัตช์ที่ต้องใช้ขาซ้ายเป็นหลัก ส่งผลให้การควบคุมรถทำได้ยากลำบากขึ้น

พ.ต.ท.สงัด กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเกิดเหตุเป็นเนินหลังเต่า ซึ่งแม้แต่ผู้ขับขี่ปกติที่ไม่ชำนาญก็อาจควบคุมคลัตช์ได้ยาก ยิ่งมีความพิการที่ขาก็ยิ่งส่งผลต่อการควบคุมรถมากขึ้น จึงฝากถึงสังคมออนไลน์ให้พูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ควรต่อว่าหรือด่าทอ เนื่องจากผู้ขับขี่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และทิ้งบุตรน้อยไว้ให้ภรรยาดูแลเพียงลำพัง โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องระบบคลัตช์ ไม่ได้มีเจตนาขับรถพุ่งชนแต่อย่างใด

ที่มา: ข่าวสด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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