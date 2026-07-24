พิธา เล่าเส้นทางรัก ก้อย อรัชพร เขินหนักเป็นคนสวมแหวนให้ที่นิ้วนางข้างขวา
เปิดใจครั้งแรก! ทิม พิธา ยอมรับรุกจีบ ก้อย อรัชพร ก่อน เขินหนักเล่าที่มา แหวนเพชร เป็นคนสวมให้ที่นิ้วนางข้างขวา ย้ำแค่แหวนแทนคำมั่น ยังไม่ใช่นิ้วนางข้างซ้าย
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์เมื่อชาวเน็ตตาดีแอบเห็น “แหวนเพชร” ที่นิ้วนางของ ก้อย อรัชพร จนหลายคนแอบลุ้นเล็ก ๆ ว่าหรือกำลังจะมีข่าวดีกันน้า
ช็อตเด็ด! ก้อย อรัชพร ลงรูปคู่หวาน ทิม พิธา คนหลุดโฟกัส ‘แหวนเพชร’ นิ้วนาง
จนล่าสุดในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ทิม พิธา ได้รับเชิญมาเป็นแขกคนพิเศษร่วมพูดคุยในรายการ โดยช่วงท้ายของรายการ สรยุทธ สุทัศนจินดา ได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักระหว่าง ทิม พิธา และนักแสดงสาว ก้อย อรัชพร ว่าเป็นมาอย่างไร เจอกันที่ไหน เอาเวลาไหนไปคุย ชอบอะไรในตัวฝ่ายหญิง
พิธา เมื่อได้ยินคำถามก็เริ่มแสดงอาการเขินทันที พร้อมเล่าว่า “รู้จักกัน 2 ปี ช่วงเลือกตั้งปี 2566 ไปออกรายการเขา ห่วงพิพิม (ลูกสาว) ตอนนั้นยังไม่ได้มีเวลานึกถึงความรัก ไม่ได้สานสัมพันธ์ เป็นแค่คนรู้จัก กระทั่งช่วงเวลาโปรโมตหนังสือ ซึ่งลูก 11 ขวบแล้ว เริ่มเข้าใจมากขึ้น ในช่วง 0-10 ก็ให้เวลากับลูกทั้งหมด ประกอบกับเป็นช่วงเป็นหัวหน้าพรรคด้วย หาเสียงด้วย
ก่อนที่จะลงตัว จีบกันไม่นาน ส่วนจีบยังไงขอรู้กันแค่ 2 คน เริ่มจีบเขาก่อน ทัก DM ไปหาเขา เวลาคุยกันก็เหมือนคู่รักปกติทั่วไป วิดีโอคอลเช้าและเย็น แล้วก็บินไปบินมาหากัน แต่งานใหม่ที่จะทำอยู่ใกล้ไทยมากขึ้น ก็จะมีเวลาบินมาหาเขาบ่อยขึ้น ชอบตรงที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็แค่นั้นเลย”
สำหรับประเด็นหลักที่ชาวเน็ตอยากรู้นั่นก็คือเรื่องของ แหวนเพชรที่นิ้วนาง ของสาวก้อย ทิม พิธา เผยว่า “แหวนที่ใส่นั้นข้างขวาไม่ใช่ข้างซ้าย เป็นแหวน Promise Ring ที่บอสตันเขามีธรรมเนียมให้แหวนPromise Ring ให้แสดงถึงความหนักแน่นที่มีให้เขา โดยให้ใส่ที่นิ้วข้างขวา และผมเป็นคนสวมให้เขาเอง”
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อ้างอิงจาก : รายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
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