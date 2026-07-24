เทคโนโลยี

รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:19 น.
รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท

Garmin เปิดตัว CIRQA Smart Band อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2026 ถือเป็นสายรัดสุขภาพแบบไร้หน้าจอรุ่นแรกของแบรนด์ จุดขายหลักคือติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายขั้นสูงโดยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน วางตัวเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Whoop ที่เก็บค่าบริการทุกเดือน

CIRQA ไม่มีหน้าจอเลย ตัวเครื่องมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ใช้สายผ้า ComfortFit น้ำหนักรวมประมาณ 21 กรัม ออกแบบมาให้ใส่ได้ทั้งวันทั้งคืน ข้อมูลทั้งหมดจะซิงก์เข้าแอป Garmin Connect บนมือถือ แนวคิดคือให้ผู้ใช้โฟกัสกับชีวิตประจำวัน โดยไม่มีการแจ้งเตือนมารบกวนสายตา

สามารถใส่ได้ทั้งที่ข้อมือหรือรัดต้นแขน และตรวจจับกิจกรรมได้อัตโนมัติแม้ไม่มีหน้าจอ เมื่อผู้ใช้ยืนยันหรือแก้ไขกิจกรรมในแอป อุปกรณ์จะเรียนรู้และจำแนกกิจกรรมแม่นยำขึ้นเรื่อย ๆ

สเปกหลัก Garmin CIRQA Smart Band

  • แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด 10 วัน กันน้ำ 5 ATM รองรับกิจกรรมมากกว่า 80 ประเภท พร้อมฟีเจอร์ Health Status, Training Readiness, Training Status และ VO2 Max
  • วัดอัตราการเต้นหัวใจ ค่า HRV ระดับความเครียด การหายใจ ออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิผิวหนัง จำนวนก้าว พลังงานที่เผาผลาญ และ Body Battery รวมถึงติดตามการนอนหลับและตรวจจับการงีบ
  • รองรับการกระจายสัญญาณ HR ผ่าน ANT+ ไปยังอุปกรณ์ Garmin อื่น มี LiveTrack, Find My Garmin, Smart Wake และโหมดประหยัดแบต
  • ไม่มี GPS ในตัว ต้องดึงจากมือถือขณะออกกำลังกาย
  • มีฟีเจอร์สุขภาพผู้หญิง ทั้งติดตามรอบเดือน การตั้งครรภ์ และประมาณช่วงตกไข่

ราคาและวันวางจำหน่ายในไทย

ในไทยจะวางจำหน่ายผ่าน Garmin Website, Garmin Brand Store และ Garmin Specialty Store ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ราคา 6,990 บาท ส่วนราคาในสหรัฐฯ อยู่ที่ 199.99 ดอลลาร์

สเปกหลัก Garmin CIRQA Smart Band

Garmin CIRQA คุ้มไหม

คุ้ม ถ้าคุณรำคาญการแจ้งเตือนบนข้อมือ อยากได้อุปกรณ์เบา ๆ ใส่นอนสบาย และไม่อยากจ่ายรายเดือนแบบ Whoop ที่คิดปีละหลายพันบาท จ่ายครั้งเดียวจบ ได้ระบบวิเคราะห์สุขภาพระดับเดียวกับนาฬิกา Garmin ราคาแพง หรือถ้าคุณมีนาฬิกา Garmin อยู่แล้ว CIRQA เหมาะมากสำหรับใส่ช่วงนอนและวันพัก เพื่อเก็บข้อมูลร่างกายต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใส่นาฬิกาเรือนใหญ่ตลอดเวลา

ไม่คุ้ม ถ้าคุณอยากดูข้อมูลบนข้อมือทันที เพราะทุกอย่างต้องเปิดแอปดู และมีข้อสังเกตเรื่องเซนเซอร์ CIRQA ใช้เซนเซอร์วัดหัวใจ Elevate Gen 4 ไม่ใช่ Gen 5 รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งหมายความว่าไม่น่าจะรองรับ ECG นักรีวิวสายฟิตเนสมองว่าการใช้เซนเซอร์รุ่นเก่ากว่าบนสินค้าใหม่ปี 2026 เป็นเรื่องน่าผิดหวังในราคานี้ นอกจากนี้ราคา 6,990 บาทยังแพงกว่าสมาร์ทแบนด์มีจอของแบรนด์จีนหลายเท่า

สรุปสั้น ๆ CIRQA เป็นอุปกรณ์เฉพาะกลุ่ม เหมาะกับคนจริงจังเรื่องข้อมูลสุขภาพและการฟื้นตัว ที่ต้องการทางเลือกแบบไม่มีค่ารายเดือน แต่ถ้าอยากได้แบนด์ดูเวลาและแจ้งเตือนทั่วไป ตัวเลือกอื่นในตลาดตอบโจทย์กว่าในราคาถูกกว่ามาก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:19 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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