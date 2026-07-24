อาลัย ช่างภาพมือทอง เสียชีวิตสงบ หลังสู้มะเร็งนาน 3 ปี สุดยื้อยาหยุดเชื้อไม่ได้
สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพเสียชีวิตสงบ วัย 55 ปี หลังสู้มะเร็งลำไส้ระยะ 4 นาน 3 ปี ค่ารักษาพุ่งหลักแสน ก่อนแพทย์ยุติการรักษา เหตุยาหยุดการแพร่เชื้อไม่ได้
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.11 น. เพจเฟซบุ๊ก Songkran Weerapong แจ้งข่าวเศร้า สงกรานต์ วีระพงษ์ หรือ น้าสง 13maysa ช่างภาพแถวหน้าของประเทศไทย เสียชีวิตแล้ว ระบุข้อความว่า “วันนี้พี่สงกรานต์ ‘น้าสง 13maysa’ ได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้ว การจากไปครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและคนที่รักน้าสงเป็นอย่างยิ่ง ขอให้พี่สงเดินทางสู่ภพภูมิที่สงบ และจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป สำหรับกำหนดการพิธี ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ”
ทางครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีรดน้ำและพิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2569 ณ วัดผาสุกมณีจักร เมืองทอง ศาลา 1 ดังนี้
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- พิธีรดน้ำ เวลา 16.00 น.
- พิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- พิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- พิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- พิธีฌาปนกิจ เวลา 17.00 น.
ขอเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูง (ขออภัยหากมิได้เรียนเชิญด้วยตนเอง)
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 สงกรานต์ วีระพงษ์ ออกมาแชร์วิทยาทานข้อมูลอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เป็นมะเร็งท่านอื่น ๆ ระบุว่า “อายุ 55 ปี รักษามะเร็งเข้าปีที่ 3 เริ่มจากมะเร็งลำไส้ คีโม 8 ครั้ง ฉายแสง 24 ครั้ง เชื้อสงบผ่านไป 4 เดือน เชื้อในน้ำเหลืองแพร่กระจายไปที่กระดูกสันหลังและปอด คีโม 4 ครั้งให้ยาพุ่งเป้า 3 ครั้ง ก้อนมะเร็งที่ปอด 3 cm ไม่ลดลง เกิดอาการปาก แก้มชา อาการแก้มชาปากชา มีความผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 มีการฉายแสง 2 ครั้ง อาการชาไม่ทุเลา
หมอเปลี่ยนแผนรักษาเน้นให้ก้อนมะเร็งยุบลงด้วยการหาเชื้อที่กลายพันธุ์ ตอนนี้รักษาโดยทานยาภูมิคุ้มกันบำบัด Lonsurf ควบคู่ไปกับให้ยาพุ่งเป้า ค่ายาไม่อยู่ในสิทธิ์บัตรทอง ตกเดือนละแสนสองพันบาท ร่างกายลุกเดินอาบน้ำหาอาหารทานเดินออกกำลังกายเบา ๆ ได้กำลังใจดีเลิศ ถ้าเราไม่สู้เพื่อตัวเองเราจะไปสู้เพื่อใคร”
จากนั้น 20 เมษายน 2569 เจ้าตัวออกมาอัปเดตอาการต่อว่า “มะเร็งระยะ 4 รักษายาพุ่งเป้าสองชนิด ยาที่ตรงสายพันธุ์มะเร็ง หลังจากใช้มาครบ 2 เดือน พรุ่งนี้ไปรอฟังผลสแกนร่างกายขอให้ชีวิตนี้มีข่าวดีกับเขาบ้างนะครับ”
ถัดมาหนึ่งวัน 21 เมษายน 2569 น้าสง 13maysa เผยว่า “มาโรงพยาบาลบ่อยจนตอนนี้เลิกคิดและว่ามาโรงพยาบาล คิดว่ามารีสอร์ต หามุมรื่นรมย์กับชีวิตสบายๆ อย่างไรหมอก็ไม่หนีไปไหนหรอก เรื่องรักษาปล่อยให้เป็นหน้าที่หมอ ส่วนเราก็ใช้ชีวิตปกติไป
ผมสงกรานต์ ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4 จะใช้ทุกนาทีที่ชีวิตมีให้คุ้มค่าที่สุดในทุก ๆ วัน…”
ต่อมา เขาออกมาแจ้งข่าวว่า “ข่าวดีมะเร็งระยะ4หลังจากวินิจฉัยเชื้อจากการเจาะปอดและได้ยาพุ่งเป้าตรงกับเชื้อมารักษา 3 เดือนผลสแกนพบว่าค่ามะเร็งจาก 75 ลดลงเหลือ 29 ครับ ขอบคุณฮีโร่ของผมที่ดูแลตลอดมา”
กระทั่ง 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เจ้าตัวออกอัปเดตอาการป่วยว่า “แพทย์ดูแลมะเร็งระยะ 4 ของผมสองท่านลงความเห็นว่าถึงเวลายุติการรักษาเพราะยาที่ดีที่สุดที่มีตอนนี้ไม่สามารถหยุดการแพร่เชื้อได้”
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