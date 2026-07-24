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กองทัพโต้ ภาพคนร้ายกราดยิงทหารพรานมีรอยสักเป็น AI คาดตั้งใจบิดเบือนประเด็น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:27 น.

กองทัพโต้ ภาพคนร้ายกราดยิงทหารพราน ที่จุดตรวจ จ.นราธิวาส มีรอยสักเป็น AI คาดตั้งใจบิดเบือนประเด็น คาดเป็นฝีมือแนวร่วม BRN

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพ รอยสักแขนคนร้าย ที่ก่อเหตุยิงฐานพราน ที่จุดตรวจ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มีทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย เพื่อเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าถ้าเป็นชาวมุสลิมจะไม่มีรอยสักนั้น ภาพดังกล่าวเป็นภาพ AI โดยคาดว่า เป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแส เบี่ยงเบนบิดเบือน

ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของภาพ นัยยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของความชัดเจนมากเกินไป ทำให้ดูผิดธรรมชาติ เชื่อว่าคนทั่วไปก็ดูออก และเป็นวิธีเดิมๆ ที่เคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้

สมัยปัจจุบันประชาชนผู้บริโภคข่าวสารมีวิจารณญาณเพียงพอ จึงทำให้กลุ่มผู้ที่เผยแพร่จะต้องถูกสังคมตั้งคำถามกลับถึงเจตนาแอบแฝงที่แท้จริง ขอให้คนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ร่วมป้องกันอย่าให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศได้มีที่ยืนในสังคม

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:27 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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