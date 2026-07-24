กองทัพโต้ ภาพคนร้ายกราดยิงทหารพรานมีรอยสักเป็น AI คาดตั้งใจบิดเบือนประเด็น
กองทัพโต้ ภาพคนร้ายกราดยิงทหารพราน ที่จุดตรวจ จ.นราธิวาส มีรอยสักเป็น AI คาดตั้งใจบิดเบือนประเด็น คาดเป็นฝีมือแนวร่วม BRN
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพ รอยสักแขนคนร้าย ที่ก่อเหตุยิงฐานพราน ที่จุดตรวจ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มีทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย เพื่อเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าถ้าเป็นชาวมุสลิมจะไม่มีรอยสักนั้น ภาพดังกล่าวเป็นภาพ AI โดยคาดว่า เป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแส เบี่ยงเบนบิดเบือน
ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของภาพ นัยยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของความชัดเจนมากเกินไป ทำให้ดูผิดธรรมชาติ เชื่อว่าคนทั่วไปก็ดูออก และเป็นวิธีเดิมๆ ที่เคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้
สมัยปัจจุบันประชาชนผู้บริโภคข่าวสารมีวิจารณญาณเพียงพอ จึงทำให้กลุ่มผู้ที่เผยแพร่จะต้องถูกสังคมตั้งคำถามกลับถึงเจตนาแอบแฝงที่แท้จริง ขอให้คนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ร่วมป้องกันอย่าให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศได้มีที่ยืนในสังคม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “รอมฎอน” จี้ “อนุทิน” คุยสันติแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ หลังกราดยิงทหารพรานดับ 5
- “บิ๊กดุลย์” ขออย่าใช้คำว่า “ไล่ล่า” เหตุยิงทหารพรานตาย 5 นาย ชี้เป็นคนไทยที่เห็นต่าง
- เร่งล่าคนร้ายถล่มจุดตรวจ ชิงปืน-เผารถทิ้ง สูญเสีย 5 วีรบุรุษทหารพราน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: