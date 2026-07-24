จ่อคุกคลอดชีวิต แม่มะกันชั่ว ปล่อยสามีข่มขืนลูกแท้ๆ และให้คลอดลูกเองที่บ้าน
จ่อคุกคลอดชีวิต แม่มะกันชั่ว ปล่อยสามีข่มขืนลูกแท้ๆ และให้คลอดลูกเองที่บ้าน หลังจากที่ศาลตัดสินให้เธอมีความผิด ขณะที่สามีติดคุกไปก่อนแล้ว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม สำนักข่าว เดอะอินดีเพนเด้นท์ รายงานว่า ศาลในรัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พิพากษาให้ นางเชรี ดอว์น วอล์คเกอร์ หญิงวัย 34 ปี มีความผิด หลังจากที่เธอบังคับให้ลูกสาววัย 11 ปีที่ตั้งท้องกับสามีตนเอง ให้คลอดลูกที่บ้าน โดยไม่มีอุปกรณ์การแพทย์
โดยศาลตัดสินให้เธอมีความผิด การสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และข้อหาหกกระทงเกี่ยวกับการละเลยเด็ก ซึ่งคณะลูกขุนแนะนำว่าให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตกับหญิงคนดังกล่าว
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นายทิโมธี่คิง สามีของหญิงคนดังกล่าวถูกพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทั้งยังลงโทษจำคุกเพิ่มอีก 42 ปี โดย 42 ปีนี้เป็นจำนวนปีเขาต้องรับก่อนที่โทษจำคุกตลอดชีวิตจะเริ่มต้นขึ้น
ขณะที่ปัจจุบันเด็กหญิงคนดังกล่าวและพี่น้องของเธอได้นับการช่วยเหลือไปแล้ว โดยอ้างอิงจากเพื่อนบ้านระบุว่าพวกเขาเคยพยายามช่วยเหลือเด็กแล้ว และสภาพความเป็นอยู่นั้นเด็กอยู่กันอย่างน่าเวทนาไม่มีน้ำใช้ 2-3 ปี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก
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