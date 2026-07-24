การเงินเศรษฐกิจ

เช็กเกณฑ์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ถือครองรถ-หุ้น ช่วยคนจนจริง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:10 น.
คลังเคาะปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

คลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขยายเวลาทบทวนสิทธิถึง 31 ส.ค.นี้ จ่อคัดกรองใหม่ให้เป็นธรรม

กระทรวงการคลังประกาศปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 อำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน หลังรับทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้

1. ยืดเวลาใช้สิทธิเดิม

ขยายเวลาการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปัจจุบันออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 (เดิมเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2569) ผู้มีบัตรฯ ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติม และให้ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ปี 2569 ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิพร้อมกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

2. เริ่มรอบใหม่ 1 ต.ค. 2569

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการปี 2569 ทุกกลุ่ม จะเริ่มรับสวัสดิการรอบใหม่พร้อมกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2569

3. ขยายเวลายื่นทบทวนสิทธิ

ยืดระยะเวลาขอทบทวนสิทธิไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ประชาชนสามารถยื่นเรื่องได้ผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ เว็บไซต์โครงการ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่ กรุงไทย, ธ.ก.ส., ออมสิน, ธอส. และอิสลามแห่งประเทศไทย

4. ขยายเวลาแก้ไขข้อมูล

ยืดเวลาให้ประชาชนติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2569

ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

ที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองใหม่ เพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการแม่นยำและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประชาชนอย่างแท้จริง โดยจะนำประเด็นเหล่านี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ได้แก่

1. เกณฑ์การถือครองรถ : ยกเว้นรถยนต์อายุเกิน 20 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 15 ปีที่มีมูลค่าต่ำ รวมถึงกลุ่มที่ยังผ่อนรถจักรยานยนต์อยู่ กลุ่มที่ขายรถแบบโอนลอยแต่ยังไม่เปลี่ยนชื่อในทะเบียน และกลุ่มที่ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อไปจดทะเบียนรถ

2. เกณฑ์สถานะนักเรียนนักศึกษา : ยกเว้นกลุ่มที่เรียนการศึกษานอกระบบและไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ

3. เกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท : ยกเว้นกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม

4. เกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์ : ให้พิจารณาจากการเคลื่อนไหวของบัญชีเป็นหลัก โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหว (Active) ของบัญชี

ทั้งนี้ จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นข้างต้นให้ครบถ้วน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังจับมือกับกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จะช่วยให้คำแนะนำ ประสานงานตรวจสอบข้อมูล อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และช่วยแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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