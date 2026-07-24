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จวก! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ “แกล้งฉี่” ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 11:14 น.
จวกยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ "แกล้งฉี่" ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด

โซเชียลจวกยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ “แกล้งฉี่” ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์เจ้าของฟ้องเอาผิดให้เข็ด

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ได้โพสต์ภาพและคลิปที่บันทึกมาจากอินสตาแกรมของหนุ่มรายหนึ่งถ่ายคอนเทนต์อุบาทว์ขณะเข้าพักที่รีสอร์ตชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน

“สวัสดีค่ะ พอดีเปิดไปเจอในไอจี แล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเค ถ้ามีใครซวยที่ต้องมาใช้บริการต่อจากคนนี้ แต่ไม่ทราบสถานที่ในคลิปคือที่ไหน ก็เลยแคปหน้าจอมาให้ค่ะ มีทั้งสองคลิปอยู่ในไอจี… คือตั้งใจฉี่ให้โดนข้าวของในรีสอร์ท รวมถึงพวกจานชามช้อนและกระทะหมูกระทะด้วย”

หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ แกล้งฉี่ ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้อง-1

คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นการกระทำของหนุ่มครีเอเตอร์รายนี้ ทำท่าทางคล้ายกำลังยืนปัสสาวะใส่ข้าวของเครื่องใช้ภายในรีสอร์ต ทั้งจาน ชาม ช้อน รวมถึงกระทะหมูกระทะและจุดต่าง ๆ ภายในห้องพัก

หลังจากภาพถูกเผยแพร่ออกไป สมาชิกในกลุ่มต่างเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิถึงความไร้สำนึกและความไม่เหมาะสม พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางเจ้าของรีสอร์ตดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

ล่าสุดทางแอดมินซึ่งตัวแทนของรีสอร์ตเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวระบุว่า “แอดมินเพจธรรมชาตินะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยแจ้งข้อมูลมาให้ทราบนะคะ ขณะนี้ทางที่พักเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะ และอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ค่ะ”

หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ แกล้งฉี่ ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้อง-3

หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ แกล้งฉี่ ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้อง-2

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

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อ้างอิงจาก : พวกเราคือผู้บริโภค

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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