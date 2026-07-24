ข่าว

เรือนจำจังหวัดกระบี่ ยืนยันไม่มีนักโทษหลบหนี โต้เฟคนิวส์ นับแล้วผู้ต้องขังอยู่ครบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 10:36 น.

เรือนจำจังหวัดกระบี่ ยืนยันไม่มีนักโทษหลบหนี โต้เฟคนิวส์ นับแล้วผู้ต้องขังอยู่ครบ ย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน

นายสุภณัฐ ยอดระบำ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ ออกมาชี้แจงหลังมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีนักโทษหลบหนีจากเรือนจำว่า ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนีตามกระแสข่าว ย้ำว่าข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เป็นเฟคนิวส์ ซึ่งอาจสร้างความตื่นตระหนกและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจำนวนผู้ต้องขังอย่างละเอียดแล้ว พบว่าผู้ต้องขังอยู่ในการควบคุมครบถ้วนทุกคน ไม่มีเหตุผู้ต้องขังหลบหนีแต่อย่างใด โดยเรือนจำมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ และขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของเรือนจำจังหวัดกระบี่หรือกรมราชทัณฑ์ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดผลกระทบจากการเผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานและความเชื่อมั่นของประชาชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“บิ๊กดุลย์” น้ำตาซึม ถูกจวกไม่รักลูกน้อง ปมไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่า ลั่นสั่งปราบเด็ดขาด

4 นาที ที่แล้ว
ภรรยาคนขับกระบะ ขอโทษ กาย-ฮารุ แทนสามีพิการขับหวิดชนลูก ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว ข่าว

ภรรยาคนขับกระบะ ขอโทษ กาย-ฮารุ แทนสามีพิการขับหวิดชนลูก ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “เมียหลวง” จ้างนักสืบจับผัวตำรวจ อ้างมีชู้ลับ

7 นาที ที่แล้ว
สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพแถวหน้าของไทย เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพมือทอง เสียชีวิตสงบ หลังสู้มะเร็งนาน 3 ปี สุดยื้อยาหยุดเชื้อไม่ได้

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศิริกัญญา” ป้อง “ภาวุธ” หลังไม่ได้ตาม TH-AI Passport สมาธิอยู่กับคดี Forex

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพโต้ ภาพคนร้ายกราดยิงทหารพรานมีรอยสักเป็น AI คาดตั้งใจบิดเบือนประเด็น

32 นาที ที่แล้ว
รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท เทคโนโลยี

รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท

38 นาที ที่แล้ว
จวกยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ &quot;แกล้งฉี่&quot; ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด ข่าว

จวก! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ “แกล้งฉี่” ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด

43 นาที ที่แล้ว
ผู้ป่วยฝีดาษวานร ในไทยพุ่งทะลุ 139 ราย กรมควบคุมโรค สั่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สุขภาพและการแพทย์

ผู้ป่วยฝีดาษวานร ในไทยพุ่งทะลุ 139 ราย กรมควบคุมโรค สั่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

46 นาที ที่แล้ว
คลังเคาะปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

เช็กเกณฑ์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ถือครองรถ-หุ้น ช่วยคนจนจริง

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จ่อคุกคลอดชีวิต แม่มะกันชั่ว ปล่อยสามีข่มขืนลูกแท้ๆ และให้คลอดลูกเองที่บ้าน

58 นาที ที่แล้ว
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2569 ข่าวในพระราชสำนัก

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตกกลาง กมธ. แม่ &quot;น้องเมย&quot; ลุกค้านลายเซ็นปลอมในเอกสารตำรวจ ข่าว

โป๊ะแตกกลาง กมธ. แม่ “น้องเมย” ลุกค้านลายเซ็นปลอมในเอกสารตำรวจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เรือนจำจังหวัดกระบี่ ยืนยันไม่มีนักโทษหลบหนี โต้เฟคนิวส์ นับแล้วผู้ต้องขังอยู่ครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท๊อป จิรายุส ซีอีโอ Bitkub เปิดเพนต์เฮาส์ค่าเช่า 5 แสน บันเทิง

เปิดห้องหรู ท๊อป จิรายุส CEO Bitkub เช่าห้อง 5 แสน ทุ่มงบปีละ 20 ล้านดูแลสุขภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน บันเทิง

ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง ข่าว

ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รอมฎอน” จี้ “อนุทิน” คุยสันติแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ หลังกราดยิงทหารพรานดับ 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุศลใหญ่ &quot;น้องน้ำหนึ่ง&quot; วัย 5 ขวบพลัดตกแม่น้ำยม บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วย ข่าว

กุศลใหญ่ “น้องน้ำหนึ่ง” วัย 5 ขวบพลัดตกแม่น้ำยม บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่ เตรียมรับงานหลังออกรายการโหนกระแส ข่าว

คุณหนูแอลลี่ โพสต์รับงานรีวิวรัว ๆ มูฟออนดราม่า หลังแจงโหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “บิทคับถูกแฮก 1,700 ล้าน” ความลับ 5 ปี จน กลต. กล่าวโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตสวดยับ! สาวไทยสุดทน เตือนแก๊งฝรั่ง คุยเสียงดังลั่นรถไฟฟ้า เจอสวนกลับแรง ข่าว

ชาวเน็ตสวดยับ! สาวสุดทน เตือนแก๊งฝรั่ง คุยเสียงดังลั่นรถไฟฟ้า เจอสวนกลับแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตามคาด! ที่ประชุม สว.สหรัฐฯ ตีตกมติจำกัดอำนาจ “ทรัมป์” ทำสงครามกับอิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 2 แรงงานกัมพูชาหื่น ดักฉุดสาวไทย ย่องงัดบ้านสาวข้าวสาร 2 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;เชย์&quot; หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต ข่าว

รู้จัก “เชย์” หนุ่มไทย บนสนามนัดชิง ฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 10:36 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“บิ๊กดุลย์” น้ำตาซึม ถูกจวกไม่รักลูกน้อง ปมไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่า ลั่นสั่งปราบเด็ดขาด

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569

“ศิริกัญญา” ป้อง “ภาวุธ” หลังไม่ได้ตาม TH-AI Passport สมาธิอยู่กับคดี Forex

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท

รีวิวสเปก Garmin CIRQA สายรัดสุขภาพไร้หน้าจอ ไม่เก็บรายเดือน คุ้มไหม ราคา 6,990 บาท

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
จวกยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ &quot;แกล้งฉี่&quot; ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด

จวก! หนุ่มทำคอนเทนต์อุบาทว์ “แกล้งฉี่” ใส่สิ่งของ-ห้องพักรีสอร์ตดัง จ.น่าน ชาวเน็ตเชียร์ฟ้องให้เข็ด

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
Back to top button