เรือนจำจังหวัดกระบี่ ยืนยันไม่มีนักโทษหลบหนี โต้เฟคนิวส์ นับแล้วผู้ต้องขังอยู่ครบ
เรือนจำจังหวัดกระบี่ ยืนยันไม่มีนักโทษหลบหนี โต้เฟคนิวส์ นับแล้วผู้ต้องขังอยู่ครบ ย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน
นายสุภณัฐ ยอดระบำ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ ออกมาชี้แจงหลังมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีนักโทษหลบหนีจากเรือนจำว่า ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนีตามกระแสข่าว ย้ำว่าข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เป็นเฟคนิวส์ ซึ่งอาจสร้างความตื่นตระหนกและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน
ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจำนวนผู้ต้องขังอย่างละเอียดแล้ว พบว่าผู้ต้องขังอยู่ในการควบคุมครบถ้วนทุกคน ไม่มีเหตุผู้ต้องขังหลบหนีแต่อย่างใด โดยเรือนจำมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ และขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของเรือนจำจังหวัดกระบี่หรือกรมราชทัณฑ์ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดผลกระทบจากการเผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานและความเชื่อมั่นของประชาชน
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