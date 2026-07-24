โป๊ะแตกกลาง กมธ. แม่ “น้องเมย” ลุกค้านลายเซ็นปลอมในเอกสารตำรวจ
แม่น้องเมย ระบุไม่เคยได้รับแจ้งผลคดี และไม่ใช่ลายเซ็นพ่อแม่ หลัง สน.พญาไท อ้างเคยแจ้งผลแล้ว
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict แชร์โพสต์ของ ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี รังสิมันต์ โรม เป็นประธาน ตำรวจได้นำเอกสารแจ้งผลคดีมาแสดงต่อที่ประชุม โดยอ้างว่าเป็นเอกสารที่เคยแจ้งให้ครอบครัว น้องเมย รับทราบผลคดีแล้ว พร้อมมีลายเซ็นของแม่น้องเมยกำกับอยู่
ตามโพสต์ดังกล่าว ครอบครัวยืนยันในที่ประชุมว่าไม่เคยได้รับเอกสารฉบับนี้มาก่อน และเมื่อตรวจดูลายเซ็นแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ลายเซ็นของพ่อและแม่น้องเมย ทั้งนี้เนื้อหาดังกล่าวเป็นการรายงานจากผู้สื่อข่าวในที่ประชุม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากตำรวจ สน.พญาไท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเอกสารดังกล่าวมีปัญหาจริงหรือไม่
คดีนี้สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของนายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือ “น้องเมย” นักเรียนเตรียมทหาร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหว่างถูกธำรงวินัยในโรงเรียนเตรียมทหาร ผลชันสูตรและการสอบสวนของกองทัพไทยระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน แม้พบว่าเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน แต่ไทม์ไลน์วันเสียชีวิตชี้ว่าอาการป่วยกำเริบขึ้นเอง ไม่ได้เกิดจากการลงโทษในวันนั้น
ครอบครัวเคยฟ้องร้องรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมทหารในข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย แต่พนักงานสอบสวนและอัยการศาลทหารมีคำสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว นอกจากนี้ครอบครัวยังเคยแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปี 2560 กรณีสมอง หัวใจ และกระเพาะอาหารของน้องเมยหายไปหลังเสียชีวิต ซึ่ง สน.พญาไท สรุปสำนวนไม่ส่งฟ้องแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ในคดีดังกล่าว
รังสิมันต์ โรม รับหนังสือแม่น้องเมย จี้สอบคดีเสียชีวิตเตรียมทหารอีกครั้ง
ผ่านมา 9 ปี ครอบครัวยังไม่ได้รับความคืบหน้าเพิ่มเติมตามที่ต้องการ จึงยื่นหนังสือถึงรังสิมันต์ โรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ขอให้ กมธ.กฎหมายฯ สอบข้อเท็จจริงคดีนี้อีกครั้ง ซึ่งโรมรับเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้ว และจะแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวทราบต่อไป
ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเอกสารที่ตำรวจนำมาแสดงมีปัญหาจริงหรือไม่ และใครเป็นผู้จัดทำเอกสารดังกล่าว ผู้อ่านที่ติดตามคดีนี้ควรรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากตำรวจ สน.พญาไท และผลการตรวจสอบของ กมธ.กฎหมายฯ ก่อนสรุปข้อเท็จจริงใด ๆ
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