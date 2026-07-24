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ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 10:31 น.
ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

เปิดใจครั้งแรก ติณติณ New Country เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีพูดคุยส่วนตัว คาดรูปคู่จาก AI แย้ม รู้กำหนดคลอดแล้ว ยันวันเกิดลูกไปแน่นอน

แม้ว่าจะก้าวข้ามผ่านช่วงมรสุมดรามากันไประยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีชาวเน็ตที่คอยจับจ้องความเคลื่อนไหวของทั้ง ติณติณ New Country และ ฟารีดา ไหทองคำ กันอยู่เรื่อย ๆ แถมล่าสุดมีกระแสข่าวลือออกมาว่า ติณติณ กับ ฟารีดา กลับมาคืนดีกันแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มีใครทราบข้อเท็จจริงจากปากทั้งสอง

ล่าสุด (23 ก.ค. 69) ติณติณ New Country ได้เดินทางมาร่วมงาน “พาไปโซ้ยย Food Festival” ชิด แชท พาชิม กันฉ่ำๆ เสิร์ฟความฟินคูณสอง ณ ลานกิจกรรม โลตัส บางใหญ่ ผู้สื่อข่าวจึงได้ไปปักหลักรอเพื่อสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว

ติณติณ เปิดใจชี้แจงเป็นครั้งแรกว่า “ขอแก้ข่าวตรงนี้เลย ไม่มีการติดต่อส่วนตัว จะเป็นทางผู้จัดการฝั่งเขา และฝั่งผม พูดคุยถึงเรื่องค่ารักษา ค่าเลี้ยงดู ก็มีการโอนเงินให้บางส่วน สำหรับการรักษาพยาบาล ส่วนเรื่องความโกรธส่วนตัวยังไม่ได้เคลียร์ใจตัวเองในส่วนนั้น มันเป็นเรื่องที่ผมต้องก้าวผ่านไป

สิทธิ์การเลี้ยงดูยังไม่ถึงการพูดคุย ตอนนี้ขอค่อย ๆ ไปทีละขั้นดีกว่า ส่วนใหญ่ที่ทางผู้จัดการของเขาติดต่อมาที่ผู้จัดการผมจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียว ไม่มีเรื่องอื่น

ตอนนี้ก็นัดคุยเรื่องของข้อตกลงว่า เราจะแบ่งกันยังไง แล้วต้องยังไงต่อในด้านของตัวเด็กด้วย แล้วด้านของกฎหมายด้วย ตอนนี้ก็นัดไปแล้วรอเขาตอบรับ น่าจะในเดือนนี้เลย เร็ว ๆ นี้ให้ไวที่สุด

แม้ไม่ได้มีการพูดคุยส่วนตัวแต่ก็เป็นห่วงและติดตามข่าวตลอดและไม่ใช่แค่ผม หลายฝ่ายทางฝั่งผมก็ติดตามข่าวตลอด คือผมอาจจะยังไม่ได้เข้าไปคุยเป็นการส่วนตัว เพราะด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ว่าก็เป็นห่วง ต้องติดตามเขาปล่อยผ่านไม่ได้เลยช่วงนี้

วันคลอดผมรู้สึกว่าต้องไป จากที่ล่าสุดที่เขาแจ้งมา ก็คือวันที่ 19 พ.ย. จำได้ว่าเดือนพฤศจิกายน ก็เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันเร็ว ๆ นี้”

ติณติณ NEW COUNTRY และฟารีดา
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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