ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

เปิดใจครั้งแรก ติณติณ New Country เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีพูดคุยส่วนตัว คาดรูปคู่จาก AI แย้ม รู้กำหนดคลอดแล้ว ยันวันเกิดลูกไปแน่นอน
แม้ว่าจะก้าวข้ามผ่านช่วงมรสุมดรามากันไประยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีชาวเน็ตที่คอยจับจ้องความเคลื่อนไหวของทั้ง ติณติณ New Country และ ฟารีดา ไหทองคำ กันอยู่เรื่อย ๆ แถมล่าสุดมีกระแสข่าวลือออกมาว่า ติณติณ กับ ฟารีดา กลับมาคืนดีกันแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มีใครทราบข้อเท็จจริงจากปากทั้งสอง
ล่าสุด (23 ก.ค. 69) ติณติณ New Country ได้เดินทางมาร่วมงาน “พาไปโซ้ยย Food Festival” ชิด แชท พาชิม กันฉ่ำๆ เสิร์ฟความฟินคูณสอง ณ ลานกิจกรรม โลตัส บางใหญ่ ผู้สื่อข่าวจึงได้ไปปักหลักรอเพื่อสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว
ติณติณ เปิดใจชี้แจงเป็นครั้งแรกว่า “ขอแก้ข่าวตรงนี้เลย ไม่มีการติดต่อส่วนตัว จะเป็นทางผู้จัดการฝั่งเขา และฝั่งผม พูดคุยถึงเรื่องค่ารักษา ค่าเลี้ยงดู ก็มีการโอนเงินให้บางส่วน สำหรับการรักษาพยาบาล ส่วนเรื่องความโกรธส่วนตัวยังไม่ได้เคลียร์ใจตัวเองในส่วนนั้น มันเป็นเรื่องที่ผมต้องก้าวผ่านไป
สิทธิ์การเลี้ยงดูยังไม่ถึงการพูดคุย ตอนนี้ขอค่อย ๆ ไปทีละขั้นดีกว่า ส่วนใหญ่ที่ทางผู้จัดการของเขาติดต่อมาที่ผู้จัดการผมจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียว ไม่มีเรื่องอื่น
ตอนนี้ก็นัดคุยเรื่องของข้อตกลงว่า เราจะแบ่งกันยังไง แล้วต้องยังไงต่อในด้านของตัวเด็กด้วย แล้วด้านของกฎหมายด้วย ตอนนี้ก็นัดไปแล้วรอเขาตอบรับ น่าจะในเดือนนี้เลย เร็ว ๆ นี้ให้ไวที่สุด
แม้ไม่ได้มีการพูดคุยส่วนตัวแต่ก็เป็นห่วงและติดตามข่าวตลอดและไม่ใช่แค่ผม หลายฝ่ายทางฝั่งผมก็ติดตามข่าวตลอด คือผมอาจจะยังไม่ได้เข้าไปคุยเป็นการส่วนตัว เพราะด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ว่าก็เป็นห่วง ต้องติดตามเขาปล่อยผ่านไม่ได้เลยช่วงนี้
วันคลอดผมรู้สึกว่าต้องไป จากที่ล่าสุดที่เขาแจ้งมา ก็คือวันที่ 19 พ.ย. จำได้ว่าเดือนพฤศจิกายน ก็เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันเร็ว ๆ นี้”
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