เปิดห้องหรู ท๊อป จิรายุส CEO Bitkub เช่าห้อง 5 แสน ทุ่มงบปีละ 20 ล้านดูแลสุขภาพ
ท๊อป จิรายุส ซีอีโอ Bitkub เปิดเพนต์เฮาส์หรูค่าเช่า 5 แสนต่อเดือน ทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาทต่อปีจัดเต็มอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ พร้อมทีมเลขาฯ ดูแลชีวิต 8 คน ชี้ลงทุนซื้อเวลาให้ตัวเองโฟกัสงานเต็มที่
เปิดที่แรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆ รายการ เคหสถานบานปลาย (EP.108) พาไปเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของ ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ซีอีโอแห่ง Bitkub บริษัทกระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีระดับหมื่นล้าน-แสนล้านของไทย ที่งานนี้ทำเอาพิธีกรอย่าง เผือก พงศธร และ ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ถึงกับอึ้ง เพราะการบานปลายของ CEO หนุ่มคนนี้ไม่ใช่การสร้างคฤหาสน์หรูหรา แต่เป็นการทุ่มเม็ดเงินมหาศาลไปกับสุขภาพ
ท๊อป ยืนยันว่าตนไม่มีบ้านและไม่มีรถส่วนตัว (ใช้เพียงรถของบริษัท) มองว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นทรัพย์สิน แต่มองว่าเป็นกรงทองที่คอยผูกมัดชีวิต ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่บนเพนต์เฮาส์ชั้น 42 เป็นการเช่าอยู่ในเรตราคา 500,000 บาทต่อเดือน ราคานี้รวมบริการทำความสะอาด อาหารเช้า และเซอร์วิสระดับโรงแรมทุกอย่าง
เหตุผลที่เขาไม่ซื้อบ้าน เป็นเพราะเรื่องของค่าเสียโอกาส หากซื้อบ้านที่แจ้งวัฒนะแล้ววันหนึ่งมีโอกาสดี ๆ เกิดขึ้นที่สุขุมวิท เขาก็จะต้องถูกผูกมัดให้ติดอยู่กับที่เดิม นอกจากนี้การซื้อบ้านยังตามมาด้วยความกังวลจุกจิก เช่น เรื่องการทำความสะอาด หรือการเลือกสีเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งดึงเอาอิสรภาพและเวลาในชีวิตไป เขาจึงเลือกที่จะเอาเงินไปลงทุนต่อและซื้อเวลาให้ตัวเองได้โฟกัสกับงานอย่างเต็มที่
นอกเหนือจากค่าเช่า 5 แสนบาทแล้ว คุณท๊อปยังมีทีมงานเลขาฯ ส่วนตัว ถึง 8 คน ที่ทำหน้าที่เสมือนที่ปรึกษา (Consultant) ดูแลทุกเรื่องในชีวิต มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้อีกประมาณ 500,000 บาท รวมเป็นฟิกซ์คอสต์เดือนละ 1,000,000 บาท ซึ่งเลขาฯ ทั้ง 8 คนคัดจากแฟนสาวแล้ว
ส่วนจุดเริ่มต้นของการทุ่มเทให้สุขภาพ เกิดจากการทำงานหนักเพื่อก่อตั้ง Bitkub จนร่างกายเกิดความเครียดสะสม ส่งผลให้อายุร่างกายพุ่งไปถึง 49 ปี จึงเริ่มหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังจนสามารถลดอายุร่างกายลงมาเหลือ 40 ปีในหนึ่งปีแรก และลดลงมาเหลือ 31 ปีในปัจจุบัน (ขณะที่อายุจริงคือ 36 ปี)
ในเพนต์เฮาส์ของ ท๊อป จิรายุส มีห้องที่เรียกว่า Longivity Room ภายในประกอบด้วยเทคโนโลยีสุขภาพสุดล้ำ บานปลายรวมกว่า 2.7 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง Red Light Therapy มูลค่าราว 100,000 บาท ใช้ยืนอาบแสงสีแดงวันละ 6 นาที (สลับด้านละ 3 นาที) ช่วยลดการอักเสบและทำให้ร่างกายตื่นตัว ไม่ปวดเมื่อยเหมือนคนแก่เวลาลุกเดิน
รวมถึงเครื่อง Icoone มูลค่าสูง 2.5 ล้านบาท ทำหน้าที่นวดกระตุ้นระบบไหลเวียนน้ำเหลืองระดับลึก ขับของเสียออกจากเซลล์ ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเครื่องสร้างซิกซ์แพ็ก หรือ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการซิทอัพถึง 20,000 ครั้ง
ซีอีโอหนุ่มให้ความสำคัญกับอากาศบริสุทธิ์เป็นอย่างมาก ลงทุนกับระบบปรับอากาศที่มีแผ่นกรอง HEPA Filter เพื่อกำจัดโมเลกุลที่เล็กที่สุด ในห้องหนึ่งอาจมีเครื่องฟอกอากาศถึง 2-3 เครื่อง บานปลายค่าระบบอากาศไปร่วม 1,000,000 บาท เขามองว่าคุ้มค่ากว่าการซื้อรถหรู เพราะทำให้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เหมือนอยู่ตีนเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ทุกวัน
เรื่องการดื่มน้ำเขาซีเรียสเรื่องไมโครพลาสติกจึงไม่ดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเด็ดขาด แต่จะดื่มจากขวดแก้ว พร้อมกรองน้ำด้วยเครื่องมูลค่า 65,000 บาท และหยดเกลือหิมาลัย/อิเล็กโทรไลต์เพื่อช่วยเรื่อง Cellular Hydration ขวดละ 200 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6,700 บาท)
การรับประทานอาหารของคุณท๊อป ล้วนเป็นอาหารสุขภาพที่ผ่านการคำนวณแคลอรีมาอย่างดี แต่ด้วยรสชาติที่มักจะไม่อร่อย เขาจึงควานหาเชฟกว่า 10 คนทั่วประเทศจนได้เชฟระดับมาสเตอร์เชฟมาเป็นผู้ปรุงอาหารและประยุกต์ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้ออกมามีรสชาติอร่อย ซึ่งค่าวัตถุดิบอาหารกว่า 300,000 บาทต่อปี (แบบ Farm to Table ที่ดีที่สุด)
ไฮไลท์คือ เตียงนอนปรับอุณหภูมิราคา 600,000 บาท ที่สามารถปรับอุณหภูมิให้เย็นลงถึง 16 องศาเซลเซียสในช่วงกลางคืน เพื่อให้การนอนมืดและเย็นที่สุด ก่อนจะค่อย ๆ ปรับอุ่นขึ้นในตอนเช้า และใช้ระบบสั่นเพื่อปลุกให้ตื่น รวมถึงสามารถแยกปรับอุณหภูมิซ้าย-ขวาได้
เมื่อประมวลค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าอุปกรณ์เซ็ตอุปกรณ์สุขภาพที่ตั้งงบไว้ปีละ 10 ล้านบาท ค่าบำรุงรักษาและค่าจ้างบุคลากรต่าง ๆ สรุปแล้วเขามีค่าใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตและการย้อนวัยอยู่ที่ประมาณ 20-25 ล้านบาทต่อปี
ตัวเลขหลักสิบล้านอาจฟังดูมหาศาล แต่สำหรับ ซีอีโอ บิตคับ มองว่านี่คือการลงทุนกับตัวเองที่คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้มีพลังงานไปใช้กับงานที่รัก และได้อยู่กับคนที่รักไปนานๆ ดีกว่านำเงินไปซื้อรถหรูหรือสิ่งของฟุ่มเฟือยที่จะเสื่อมมูลค่าลงไปเรื่อย ๆ เพราะ “สุขภาพที่ดี และชีวิตที่ไร้พันธะ” คืออิสรภาพที่แท้จริงอย่างไม่อาจประเมินค่าได้
สำหรับใครที่อยากติดตามบทสัมภาษณ์ของท๊อป จิรายุสฉบับเต็ม สามารถรับชมได้ในรายการเคหสถานบานปลาย FULL EP.108 ตอน บ้าน “ท๊อป จิรายุส” CEO Bitkub บานหนักเพราะรักสุขภาพ ผ่านช่องยูทูป One Playground
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