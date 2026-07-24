ข่าว

ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 10:16 น.
ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง

ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง เรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน ผู้เสียหายลั่นจะดำเนินการต่ออย่างถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา – สงขลา โพสต์ภาพคู่กับลูกความรายหนึ่งซึ่งเป็นจำเลยของคดี พร้อมข้อความระบุว่า “ผู้บริโภคชนะคดี สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อปี 2568 ที่มีร้านเค้กชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตกเป็นกระแสดราม่า เมื่อมีผู้บริโภคไปใช้บริการ แล้วรีวิวให้ 1 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า เค้กไม่อร่อยและราคาสูง

แทนที่ร้านจะออกมาชี้แจงหรือรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า กลับเลือกใช้การฟ้องร้องผู้บริโภครายนั้น โดยเรียกค่าเสียหายสูงถึง 5,000,000 บาท ผมได้รับหน้าที่เป็นทนายความต่อสู้คดีให้ฝ่ายผู้บริโภค วันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

คดีนี้โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 100,000 บาท และศาลมีคำสั่งริบค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามคำพิพากษา ปัจจุบัน ร้านดังกล่าวก็ได้ปิดกิจการไปแล้ว

โพสต์จาก ทนายอาร์ม
FB/ ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา – สงขลา

คดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการว่า การฟ้องร้องผู้บริโภคไม่ควรเป็น “ทางเลือกแรก” แต่ควรเป็น ทางเลือกสุดท้าย เพราะคำวิจารณ์จากลูกค้า หากเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ย่อมควรรับฟัง นำไปปรับปรุง หรืออธิบายด้วยเหตุผล มากกว่าจะตอบโต้ด้วยการดำเนินคดี

ในฐานะทนายความ หากผมเป็นที่ปรึกษาของผู้ประกอบการ ผมจะบอกเสมอว่า การสื่อสารที่ดีและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มักสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าการนำเรื่องขึ้นสู่ศาล ทนายอาร์ม ผู้บริโภคชนะจ้า”

ขณะที่ด้านผู้เสียหายซึ่งเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความระบุด้วยว่า “ศาลมีคำพิพากษาวันนี้ “ยกฟ้อง” ขอบคุณศาลที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรม หลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามสิทธิของตนเองต่อไปจนถึงที่สุด

ส่วนเงินที่ทางนั้นเรียกค่าเสียหายหลักล้าน… สุดท้ายก็ไม่ได้แม้แต่บาทเดียว Off topic นิด… โรงแรม 5 ดาวที่ภูเก็ตช่วง Low Season ราคาดีมาก มาเที่ยวกันเยอะๆ ภูเก็ตสวยเสมอ ขอบคุณคดีนี้ที่ทำให้มีวัน Workation ในที่สวยๆ”

โพสต์จากผู้เสียหายที่ถูกฟ้องคดี

ส่วนทางร้านซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องนั้น ก็ได้โพสต์ข้อความว่า “ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีฟ้องหมิ่นประมาท จ.ภูเก็ต โจทก์คือ ร้าน … ผลคำพิพากษา “ยกฟ้อง””

โพสต์จากร้านอาหารแห่งหนึ่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน บันเทิง

ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

5 วินาที ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง ข่าว

ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รอมฎอน” จี้ “อนุทิน” คุยสันติแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ หลังกราดยิงทหารพรานดับ 5

27 นาที ที่แล้ว
กุศลใหญ่ &quot;น้องน้ำหนึ่ง&quot; วัย 5 ขวบพลัดตกแม่น้ำยม บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วย ข่าว

กุศลใหญ่ “น้องน้ำหนึ่ง” วัย 5 ขวบพลัดตกแม่น้ำยม บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วย

31 นาที ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่ เตรียมรับงานหลังออกรายการโหนกระแส ข่าว

คุณหนูแอลลี่ โพสต์รับงานรีวิวรัว ๆ มูฟออนดราม่า หลังแจงโหนกระแส

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “บิทคับถูกแฮก 1,700 ล้าน” ความลับ 5 ปี จน กลต. กล่าวโทษ

45 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตสวดยับ! สาวไทยสุดทน เตือนแก๊งฝรั่ง คุยเสียงดังลั่นรถไฟฟ้า เจอสวนกลับแรง ข่าว

ชาวเน็ตสวดยับ! สาวสุดทน เตือนแก๊งฝรั่ง คุยเสียงดังลั่นรถไฟฟ้า เจอสวนกลับแรง

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตามคาด! ที่ประชุม สว.สหรัฐฯ ตีตกมติจำกัดอำนาจ “ทรัมป์” ทำสงครามกับอิหร่าน

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 2 แรงงานกัมพูชาหื่น ดักฉุดสาวไทย ย่องงัดบ้านสาวข้าวสาร 2 รอบ

53 นาที ที่แล้ว
รู้จัก &quot;เชย์&quot; หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต ข่าว

รู้จัก “เชย์” หนุ่มไทย บนสนามนัดชิง ฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขสมก. ชี้แจงปมรถเมล์สาย 204 จอดติดคร่อมรางรถไฟราชปรารภ ข่าว

คลิปนาที รถเมล์สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟ ขสมก. แจงสาเหตุ สั่งลงโทษคนขับแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ใจเหี้ยม ราดน้ำร้อนใส่หลังลูกในไส้ แผลเหวอะ-จับขังลืม ชาวบ้านแจ้งจนท.ช่วยพ้นขุมนรก ข่าว

แม่ใจเหี้ยม ราดน้ำร้อนใส่หลังลูกในไส้ แผลเหวอะ-จับขังลืม ชาวบ้านแจ้งจนท.ช่วยพ้นขุมนรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ขึ้นภาษี 60 ประเทศ อ้างล้มเหลวในการสกัดแรงงาน ไทยโดนด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 24 ก.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 700 บาท ทองแท่งขายออก 64,800 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 ก.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 700 บาท ทองแท่งขายออก 64,800 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมปั๊ม ปตท. บางแห่งมีเซเว่น แต่บางแห่งเป็น Jiffy เบื้องหลังยาวนานมาก เศรษฐกิจ

ทำไมปั๊ม ปตท. บางแห่งมีเซเว่น แต่บางแห่งเป็น Jiffy เบื้องหลังยาวนานมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตฮืฮอา บริษัทประปารัสเซียจัดแข่งดื่มน้ำจากโถส้วม แย่งเงินแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” มั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่า หลังไต้หวันแสดงความผิดหวัง จุดยืนประเทศไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งจำคุก 20 ปี พ่อชาวรัสเซียยิงตำรวจดับ ขณะกำลังจับกุมลูกชายหนีสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้ว กระบะชนแล้วหนี หลังซิ่งชนเด็กชายอายุ 13 ดับ ไม่มีแม้แต่ลงมาดู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบำนาญ ส.ค. 69 เข้าวันไหน เช็กวันโอนข้าราชการ-ประกันสังคมให้ชัด เศรษฐกิจ

เงินบำนาญ ส.ค. 69 เข้าวันไหน เช็กวันโอนข้าราชการ-ประกันสังคมให้ชัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กดุลย์” ขออย่าใช้คำว่า “ไล่ล่า” เหตุยิงทหารพรานตาย 5 นาย ชี้เป็นคนไทยที่เห็นต่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยกระบะหวิดชนลูก “กาย-ฮารุ” ขณะเที่ยวตลาดร่มหุบ เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2569 เงินเข้า 1000 บาท รายใหม่ได้ไม่พร้อมกัน เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2569 เงินเข้า 1000 บาท รายใหม่ได้ไม่พร้อมกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง อ.มหาลัย จ้วงแทงคอน้องเขยคาโรงเรียน 50 แผล ปมโหดมรดก ข่าวต่างประเทศ

สยอง อ.มหาลัย จ้วงแทงคอน้องเขยคาโรงเรียน 50 แผล ปมโหดมรดก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทริปตกปลามรณะ ภาพสุดท้ายก่อนกลายเป็น 5 ศพ เหลือเด็กกำพร้า 3 คน ข่าวต่างประเทศ

ทริปตกปลามรณะ ภาพสุดท้ายก่อนกลายเป็น 5 ศพ เหลือเด็กกำพร้า 3 คน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 10:16 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569

“รอมฎอน” จี้ “อนุทิน” คุยสันติแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ หลังกราดยิงทหารพรานดับ 5

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569

ตามคาด! ที่ประชุม สว.สหรัฐฯ ตีตกมติจำกัดอำนาจ “ทรัมป์” ทำสงครามกับอิหร่าน

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569

รวบแล้ว 2 แรงงานกัมพูชาหื่น ดักฉุดสาวไทย ย่องงัดบ้านสาวข้าวสาร 2 รอบ

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
Back to top button