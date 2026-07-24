ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง
ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง เรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน ผู้เสียหายลั่นจะดำเนินการต่ออย่างถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา – สงขลา โพสต์ภาพคู่กับลูกความรายหนึ่งซึ่งเป็นจำเลยของคดี พร้อมข้อความระบุว่า “ผู้บริโภคชนะคดี สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อปี 2568 ที่มีร้านเค้กชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตกเป็นกระแสดราม่า เมื่อมีผู้บริโภคไปใช้บริการ แล้วรีวิวให้ 1 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า เค้กไม่อร่อยและราคาสูง
แทนที่ร้านจะออกมาชี้แจงหรือรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า กลับเลือกใช้การฟ้องร้องผู้บริโภครายนั้น โดยเรียกค่าเสียหายสูงถึง 5,000,000 บาท ผมได้รับหน้าที่เป็นทนายความต่อสู้คดีให้ฝ่ายผู้บริโภค วันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง
คดีนี้โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 100,000 บาท และศาลมีคำสั่งริบค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามคำพิพากษา ปัจจุบัน ร้านดังกล่าวก็ได้ปิดกิจการไปแล้ว
คดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการว่า การฟ้องร้องผู้บริโภคไม่ควรเป็น “ทางเลือกแรก” แต่ควรเป็น ทางเลือกสุดท้าย เพราะคำวิจารณ์จากลูกค้า หากเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ย่อมควรรับฟัง นำไปปรับปรุง หรืออธิบายด้วยเหตุผล มากกว่าจะตอบโต้ด้วยการดำเนินคดี
ในฐานะทนายความ หากผมเป็นที่ปรึกษาของผู้ประกอบการ ผมจะบอกเสมอว่า การสื่อสารที่ดีและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มักสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าการนำเรื่องขึ้นสู่ศาล ทนายอาร์ม ผู้บริโภคชนะจ้า”
ขณะที่ด้านผู้เสียหายซึ่งเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความระบุด้วยว่า “ศาลมีคำพิพากษาวันนี้ “ยกฟ้อง” ขอบคุณศาลที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรม หลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามสิทธิของตนเองต่อไปจนถึงที่สุด
ส่วนเงินที่ทางนั้นเรียกค่าเสียหายหลักล้าน… สุดท้ายก็ไม่ได้แม้แต่บาทเดียว Off topic นิด… โรงแรม 5 ดาวที่ภูเก็ตช่วง Low Season ราคาดีมาก มาเที่ยวกันเยอะๆ ภูเก็ตสวยเสมอ ขอบคุณคดีนี้ที่ทำให้มีวัน Workation ในที่สวยๆ”
ส่วนทางร้านซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องนั้น ก็ได้โพสต์ข้อความว่า “ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีฟ้องหมิ่นประมาท จ.ภูเก็ต โจทก์คือ ร้าน … ผลคำพิพากษา “ยกฟ้อง””
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