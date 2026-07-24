สรุปดราม่า “บิทคับถูกแฮก 1,700 ล้าน” ความลับ 5 ปี จน กลต. กล่าวโทษ
เรื่องเงียบมานานเกือบ 5 ปี กลับมาระเบิดอีกครั้งในวันเดียว หลัง กลต. ประกาศกล่าวโทษบิทคับและอดีตกรรมการ 2 ราย ฐานรายงานข้อมูลเท็จ ปมเหตุแฮกครั้งใหญ่ปี 2564 ก่อนที่ค่ำวันเดียวกัน สกลกรย์ สระกวี ผู้ร่วมก่อตั้งบิทคับ จะโพสต์คลิปยอมรับด้วยตัวเองว่า เป็นคนแก้เอกสารและปิดข่าวจริง เพื่อไม่ให้ลูกค้าแห่ถอนเงินจนบริษัทล้ม
เกิดอะไรขึ้นในปี 2564
ย้อนกลับไปวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ช่วงที่ตลาดคริปโตทั่วโลกกำลังบูมสุดขีด ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ถูกโจมตีทางไซเบอร์ คนร้ายขโมยเหรียญออกไปจากระบบรวม 16 สกุล มูลค่าความเสียหายราว 1,700 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีสินทรัพย์ของลูกค้ารวมอยู่ด้วย
แต่สาธารณชนไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย บิทคับไม่ได้เปิดเผยเหตุการณ์ต่อลูกค้าหรือต่อหน่วยงานกำกับดูแล กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งเลือกใช้เงินส่วนตัวไปซื้อเหรียญมาเติมคืนระบบแทน จนครบถ้วนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ลูกค้าจึงไม่มีใครเสียเงินแม้แต่บาทเดียว และไม่มีใครรู้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมเพิ่งมาเป็นคดีตอนนี้
ประเด็นของคดีอยู่ที่ “รายงานที่ส่งให้รัฐ”
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องส่งแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน หรือแบบ ดจ.1 ให้ ก.ล.ต. ทุกวัน เพื่อให้รัฐเห็นฐานะทรัพย์สินที่แท้จริงของบริษัท ก.ล.ต. ตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่า รายงาน ดจ.1 ที่บิทคับส่งระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 30 ตุลาคม 2564 ไม่สะท้อนความเสียหายจากเหตุแฮกเลย ทั้งที่เงิน 1,700 ล้านบาทหายออกจากระบบ รายงานกลับแสดงตัวเลขราวกับทุกอย่างปกติ และทรัพย์สินลูกค้ายังถูกเก็บรักษาตามเดิม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษผู้เกี่ยวข้อง 3 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้แก่ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด นายสกลกรย์ สระกวี และนายทวีทรัพย์ ราวรรณ์ อดีตกรรมการ 2 รายผู้รับผิดชอบการนำส่งรายงานในช่วงนั้น
ข้อหาหลักคือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานรัฐ ตามมาตรา 76 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ส่วนอดีตกรรมการทั้งสองยังถูกกล่าวหาเพิ่มฐานลงข้อความเท็จในเอกสารของนิติบุคคลเพื่อลวงผู้อื่น ตามมาตรา 88 (2) ซึ่งมีโทษอาญา
บิทคับชี้แจง ปิดข่าวเพราะกลัว Bank Run
หลังข่าวการกล่าวโทษเผยแพร่ บิทคับออกแถลงการณ์ทันที ยอมรับว่าผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลในขณะนั้นตัดสินใจไม่รายงานเหตุกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลถูกโจรกรรม เหตุผลคือกลัวว่าหากข่าวหลุด ลูกค้าจะตื่นตระหนกและแห่ถอนสินทรัพย์พร้อมกันจำนวนมาก หรือที่เรียกว่า Bank Run ซึ่งอาจทำให้บริษัทหาสินทรัพย์มาทดแทนไม่ทัน และลุกลามเสียหายทั้งอุตสาหกรรมคริปโตไทยที่เพิ่งตั้งไข่
บริษัทยืนยันว่าทรัพย์สินลูกค้าทุกรายปลอดภัยครบถ้วน โดย ก.ล.ต. เคยตรวจสอบและยืนยันเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ขณะเดียวกันบริษัทได้แจ้งความดำเนินคดีกับแฮกเกอร์ตั้งแต่วันเกิดเหตุ และปัจจุบันยกระดับระบบความปลอดภัยจนติด 20 อันดับแรกของโลกจากการจัดอันดับของ Cer.Live พร้อมจับมือผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ระดับโลกอย่าง BitGo และ Coinbase Custody
สกลกรย์เปิดหน้ารับผิดคนเดียว
ค่ำวันเดียวกัน สกลกรย์ สระกวี ผู้ร่วมก่อตั้งบิทคับ โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยอมรับตรงไปตรงมาว่า ตนเองในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจขณะนั้น เป็นผู้ลงนามและแก้ไขรายงาน ดจ.1 เพื่อปกปิดเหตุการณ์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานกำกับดูแล
ในคลิป สกลกรย์กล่าวขอโทษที่ปิดบังความจริงและทำให้ทุกคนผิดหวัง พร้อมอธิบายว่าการยื้อเวลาครั้งนั้นเป็นทางเดียวที่จะป้องกันวิกฤต และตนได้ใช้เงินส่วนตัวชดเชยความเสียหายจนลูกค้าไม่เสียหายแม้แต่รายเดียว
ที่สำคัญ สกลกรย์ยืนยันว่าการแก้เอกสารและปกปิดข้อมูลเป็นการตัดสินใจของตนเพียงผู้เดียว กรรมการรายอื่นและพนักงานไม่มีส่วนรู้เห็น ปัจจุบันได้ลาออกจากทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว และพร้อมรับผลทางกฎหมาย รวมถึงยินดีให้ความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ในการตามหาตัวแฮกเกอร์มาลงโทษ
คดียังไม่จบ แค่เพิ่งเริ่ม
ต้องย้ำว่าการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ยังไม่ใช่คำตัดสินว่าใครผิด หลังจากนี้เรื่องจะเข้าสู่การสอบสวนของ บก.ปอศ. ก่อนส่งอัยการพิจารณาสั่งฟ้อง และศาลจะเป็นผู้ชี้ขาดในท้ายที่สุด
แต่ไม่ว่าผลคดีจะออกมาอย่างไร คดีนี้ส่งสัญญาณชัดถึงทั้งวงการว่า การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลไทยไม่ได้วัดกันแค่ระบบไซเบอร์แข็งแรงแค่ไหน แต่วัดที่ความซื่อตรงในการรายงานข้อมูลต่อรัฐด้วย ต่อให้ชดเชยความเสียหายได้ครบทุกบาท หากรายงานไม่ตรงกับความจริง ก็อาจต้องรับผิดทางอาญาอยู่ดี
ก.ล.ต. ยังฝากเตือนผู้ลงทุนให้ใช้บริการเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และหากพบเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. โทร 1207
ที่มา: ก.ล.ต. / ผู้จัดการออนไลน์ / สำนักข่าวบริคอินโฟ (23 ก.ค. 2569)
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