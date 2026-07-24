ชาวเน็ตสวดยับ! สาวสุดทน เตือนแก๊งฝรั่ง คุยเสียงดังลั่นรถไฟฟ้า เจอสวนกลับแรง
ชาวเน็ตสวดยับ! สาวสุดทน อัดคลิปเตือนแก๊งวัยรุ่นฝรั่ง พูดคุยเสียงดังลั่นรถไฟฟ้า เจอสวนกลับแรง “ขอโทษที่เอาเงินให้ประเทศคุณ”
กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอขณะโดยสารรถไฟฟ้า เผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติที่โดยสารอยู่บนขบวนเดียวกัน พูดคุยกันด้วยเสียงดังท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นๆ โดยในคลิปมีวัยรุ่นรายหนึ่งพยายามใช้มือบังกล้อง ขณะที่เจ้าของคลิปพูดขึ้นว่า ให้ช่วยบอกให้กลุ่มวัยรุ่นเงียบเสียงลง
หญิงสาวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นได้อธิบายว่า พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปไหนต่อ ก็เลยคุย ๆ กันอยู่ ขณะที่เจ้าของคลิปได้ตอบกลับไปว่า “คุยกันได้ แต่คุยกันแบบปกติ ที่ไทยเราไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน” หญิงสาวรายนั้นตอบกลับมาว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” พร้องกับหัวเราะเยาะเจ้าของคลิป
ขณะที่เจ้าของคลิปบอกกับกลุ่มวัยรุ่นว่า “ไม่มีมารยาท” เธอก็ถูกสวนกลับมาว่า “เงียบปากไปเถอะ” หลังจากนั้นคนในกลุ่มเริ่มยั่วยุ ทั้งด่าทอและถามว่า “มีปัญหาอะไร” ส่วนเธอพยายามบอกให้เรียกตำรวจ สุดท้ายเมื่อรถถึงสถานีนึง กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดก็ออกจากขบวนไป
จากคลิปดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมาย ส่วนหนึ่งชื่นชมต่อการกระทำของเจ้าของคลิปว่า “คุณพี่เก่งมากอ่ะ แล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พูด กล้าออกมาพูด พฤติกรรมคนพวกนี้น่ารังเกียจมากจริงๆ หยาบคายสุดๆ” , “เก่งมากๆค่ะ สมควรเตือนให้เงียบ จริง ๆ ในที่สาธารณะควรให้เกียรติ ผู้อื่น”
ส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มวัยรุ่นว่า “ประโยคนี้เหยียดไหม? “sorry to bring it money to your country” วินาทีที่ 51” , “เห็นแล้วหงุดหงิด” , “ผู้ชายเสื้อดำทำกิริยาหยาบคายมาก สงสารน้องผู้หญิงมาคนเดียวไม่มีเพื่อนช่วย แต่น้องใจกล้ามาก บางทีคนอื่น ๆ ก็อาจจะรำคาญแต่ไม่กล้าที่จะพูด”
ที่มา: X/ @oohs00
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