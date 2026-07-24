รวบแล้ว 2 แรงงานกัมพูชาหื่น ดักฉุดสาวไทย ย่องงัดบ้านสาวข้าวสาร 2 รอบ
ตำรวจ สน.ชนะสงคราม จับกุมแรงงานสัญชาติกัมพูชา 2 ราย หลังพยายามบุกรุกที่พักหญิงสาวย่านบางลำพูถึง 2 ครั้ง ก่อนถูกตะโกนไล่จนหนีไป
มีรายงานจากเฟซบุ๊ก เพจ เรารักด่านตรวจ และเพจ เจ๊ม้อย v+ ว่าเกิดเหตุพยายามบุกรุกที่พักอาศัยของหญิงสาวรายหนึ่งในซอยย่านบางลำพู ใกล้ตรอกข้าวสาร กรุงเทพฯ โดยมีผู้ก่อเหตุพยายามเข้าไปในบ้านถึง 2 ครั้งในคืนเดียวกัน ก่อนที่ผู้เสียหายจะตะโกนไล่จนคนร้ายวิ่งหนี ล่าสุดตำรวจ สน.ชนะสงคราม จับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว 2 ราย เป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในพื้นที่
จากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กเพจ เรารักด่านตรวจ ระบุว่า ในครั้งแรกคนร้ายเข้ามาชวนผู้เสียหายไปดื่มเบียร์ แต่ถูกปฏิเสธและเดินหนี คนร้ายจึงวิ่งตามมาถึงหน้าบ้าน ผู้เสียหายต้องรีบปิดประตูและวิ่งขึ้นไปหลบชั้นบน ทำให้คนร้ายเดินออกจากซอยไปในที่สุด
ต่อมาไม่นาน มีรายงานว่าคนร้ายกลับมาอีกครั้งพร้อมเพื่อนร่วมงาน พยายามงัดประตูบ้านโดยพยายามไม่ให้เกิดเสียงดัง ผู้เสียหายซึ่งสังเกตเห็นจากหน้าต่างชั้นบนจึงตะโกนโวยวาย ทำให้คนร้ายตกใจวิ่งหนีไปอีกครั้ง
หลังเกิดเหตุ ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันแจ้งเบาะแส จนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 รายได้สำเร็จ ทั้งคู่เป็นแรงงานต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในซอยเกิดเหตุ โดยนายจ้างมีคำสั่งให้พ้นสภาพการจ้างงานทันทีหลังทราบเรื่อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ สน.ชนะสงคราม ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
เหตุการณ์นี้เป็นการรายงานจากบัญชีโซเชียลมีเดีย ยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดทั้งหมดจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานตำรวจอย่างเป็นทางการ ผู้อ่านที่พบเห็นเหตุต้องสงสัยลักษณะนี้ในพื้นที่พักอาศัย ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสายด่วน 191 ทันที และตรวจสอบความปลอดภัยของประตูหน้าต่างบ้านเป็นประจำ
คลิปนาที 2 แรงงานกัมพูชาก่อเหตุ
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