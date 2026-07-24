ตามคาด! ที่ประชุม สว.สหรัฐฯ ตีตกมติจำกัดอำนาจ “ทรัมป์” ทำสงครามกับอิหร่าน
ที่ประชุม สว.สหรัฐฯ ตีตกมติจำกัดอำนาจ “ทรัมป์” ทำสงครามกับอิหร่าน ด้วยคะแนน 47 ต่อ 49 หลังถูกจี้ให้ถอนกำลังออกจากอิหร่าน
จากที่ก่อนหน้านี้ สภาล่างสหรัฐฯมีมติจำกัดอำนาจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯในการทำสงคราม เพื่อเป็นการกดดัน ให้นายทรัมป์ต้องถอนกำลังจากอิหร่าน เว้นเสียแต่สภาคองเกรสจะประกาศสงครามหรืออนุมัติในการใช้กำลังทางทหารตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว อัลจาซีร่า ได้รายงานความคืบหน้าว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติด้วยคะแนน 214 ต่อ 208 เสียง เห็นชอบมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดี ก่อนที่มติดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ทาง สว. ลงคะแนนต่อ อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวถูกตีตกโดย สว.ลงมติคัดค้านด้วยคะแนนเสียง 47 ต่อ 49
ทั้งนี้มติดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์เสียมากกว่า เนื่องจาก มติดังกล่าวถูกเสนอในฐานะมติร่วมของสองสภา (concurrent resolution) จึงไม่ได้ถูกส่งไปยังโต๊ะทำงานของทรัมป์เพื่อลงนาม
หรือต่อให้มติดังกล่าวจะถูกเสนอในรูปแบบมติร่วม (joint resolution) ซึ่งต้องส่งให้นายทรัมป์พิจารณาอนุมัติก็ตาม ประธานาธิบดีก็ยังสามารถใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ (veto) ได้ และการล้มล้างการวีโต้ นั้นจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุน ไม่น้อยกว่าสองในสาม จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
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