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คุณหนูแอลลี่ โพสต์รับงานรีวิวรัว ๆ มูฟออนดราม่า หลังแจงโหนกระแส

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 09:54 น.
คุณหนูแอลลี่ เตรียมรับงานหลังออกรายการโหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

คุณหนูแอลลี่ เคลื่อนไหวหลังแจงโหนกระแส ขอบคุณทุกกำลังใจ เดินหน้าลุยงานเต็มพิกัด เปิดรับคิวไลฟ์สดรีวิวสินค้ารัว ๆ

หลังจาก คุณหนูแอลลี่ อลิชา เปิดใจกลางรายการโหนกระแสชี้แจงข้อความจริงหลังถูกโซเชียลถล่มหนัก เจ้าตัวเผยที่มาคลิปไวรัลไม่คุยผู้ชายที่มีรายได้น้อยกว่า 500,000 บาท เพราะตั้งมาตรฐานไว้สูงจริง เงินที่ตนหาได้มากกว่า 500,000 บาท (เฉลี่ยรวมทั้งปี) จากการทำหลายอาชีพ ทั้งสอนหนังสือและธุรกิจเพื่อนำมาดูแลทีมงาน

เธอต้องการคนที่มีความสามารถระดับเดียวกันหรือมากกว่าเพื่อมาซัพพอร์ตและสอนเธอได้ ไม่ใช่ให้เธอต้องไปเริ่มสอนใครใหม่ ยอมรับว่าชอบผู้ชายที่มีวุฒิภาวะ อายุ 40-50 ปีขึ้นไป แม้จะโดนวิจารณ์แต่คุณหนูแอลลี่ยังยืนยันเงินยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความรักในยุคข้าวยากหมากแพง และไม่ขอเปลี่ยนมาตรฐาน

ส่วนกรณีที่ชาวเน็ตขุดคุ้ยว่าเธอเรียนไม่จบแต่เคลมว่าเป็นหมอ แอลลี่ชี้แจงว่าตนไม่เคยอ้างตัวว่าเป็นหมอฟัน ความจริงคือ เธอสอบติดและเข้าเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จริง แต่ตัดสินใจลาออกตอนกำลังจะขึ้นปี 5 ทำให้เธอได้รับวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตแทน

คุณหนูแอลลี่ ทิ้งท้ายในรายการว่า เหตุการณ์นี้ทำให้เธอได้เรียนรู้และจะปรับปรุงการสื่อสาร การทำคอนเทนต์ให้มีความรอบคอบ อ่อนน้อม และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบจิตใจผู้อื่น

คุณหนูแอลลี่ เตรียมรับงานหลังออกรายการโหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
หลังจากได้แจงความจริงในรายการโหนกระแส ล่าสุด คุณหนูแอลลี่ เคลื่อนไหวครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ซึ่งทุกคําติชมตนจะนํามาปรับเพื่อเป็นแนวทางในการคอนเทนต์ต่อไป พร้อมฝากถึงแบรนด์ต่าง ๆ ที่ต้องการจ้างงานไลฟ์สดหรือทำคลิปรีวิวสินค้าสามารถติดต่อมาได้เลย

“ตั้งแต่เช้าเพิ่งเคลียร์งานเสร็จทุกอย่าง แต่ละวันช่วงนี้งานหนักมาก โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาเสมอมาค่า ทุกคําติชมแอลลี่จะนํามาปรับแนวทางคอนเทนต์ของช่องให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ

แบรนด์ไหนต้องการให้ไปไลฟ์สด / ทําคลิป สินค้า เฟิร์มคิวด่วนค่าาาา ตอนนี้มีติดต่อเรื่อย ๆ เรื่องการพูด เอนเตอร์เทน เอเนอจี้ไม่ตกไม่ต้องพูดถึง เพราะปกติทํางานได้ตั้งแต่ 8.00-1.00 ทุกวัน และ 31-2 ไปต่างประเทศ แบรนด์ไหนอยากสปอนเซอร์เข้าจัดมาค่ะเดี๋ยวไปทําคลิปปัง ๆ ให้ ทัก DM ค่ะ”

คุณหนูแอลลี่ ขอบคุณทุกกำลังใจ
ภาพจาก TikTok : alyshassk
คุณหนูแอลลี่ เตรียมรับงานหลังออกโหนกระแส
ภาพจาก TikTok : alyshassk
ภาพจาก TikTok : alyshassk
ภาพจาก TikTok : alyshassk
ภาพจาก TikTok : alyshassk

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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