กุศลใหญ่ “น้องน้ำหนึ่ง” วัย 5 ขวบพลัดตกแม่น้ำยม บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วย
ครอบครัว “น้องน้ำหนึ่ง” เด็กหญิง 5 ขวบพลัดตกน้ำเสียชีวิต ตัดสินใจบริจาคดวงตา ให้สภากาชาดไทย มอบแสงสว่างและชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รอการรักษา
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society ได้โพสต์เรื่องราวอันเป็นกุศลครั้งใหญ่ของ “น้องน้ำหนึ่ง” ด.ญ.จันทร์ชนก อวยพร อายุ 5 ปี ได้พลัดตกลงแม่น้ำยม บริเวณอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนได้ช่วยกันค้นหา ก่อนนำตัวขึ้นจากน้ำและเร่งทำการปั๊มหัวใจ (CPR) พร้อมนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
แม้ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จะพยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถแล้วก็ตาม น้องน้ำหนึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ทางครอบครัวได้ตัดสินใจครั้งยิ่งสำคัญ คือ การบริจาคดวงตา เพื่อเป็นการทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายให้กับน้องน้ำหนึ่งและเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาต่อไปได้อีกหลายชีวิต
ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น.ในวันเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รายงานว่า นางฐิติพร ศิริโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง นพ.สมเจตน์ ชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย คณะโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบพวงหรีดและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ คุณสุดารัตน์ แมงกลาง ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้กับศูนย์บริจาคดวงตาสภากาชาดไทย
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยความหวัง ขอกุศลผลบุญที่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวได้กระทำในครั้งนี้ ส่งผลให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติรวมถึงครอบครัวอันเป็นที่รัก ได้พบกับความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กุศลใหญ่ หนุ่ม 26 สมองตาย ครอบครัวบริจาคอวัยวะ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต
- กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น
- ยกย่องหญิงวัย 26 ทำดีจนถึงลมหายใจสุดท้าย บริจาคอวัยวะ ช่วยหลายชีวิต
อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society, เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: