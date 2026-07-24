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รู้จัก “เชย์” หนุ่มไทย บนสนามนัดชิง ฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 09:39 น.
รู้จัก "เชย์" หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

ไม่ใช่แค่ลิซ่า เปิดเรื่อง เชย์ ชยวีร์ ยามา หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 กับเรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

มหกรรมฟุตบอลโลก 2026 คนไทยไม่ได้มีแค่ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ที่สร้างประวัติศาสตร์บนเวทีพิธีเปิด เพราะยังมีคนไทยอีกคนที่ได้ยืนอยู่กลางสนามในนัดชิงชนะเลิศ

เขาคือ “เชย์” พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ซึ่งได้รับเลือกเป็น 1 ใน 14 คน ทำหน้าที่เชิญเหรียญรางวัลมอบให้นักเตะ หลังสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลก

รู้จัก &quot;เชย์&quot; หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

หน้าที่ที่คนดูทั้งโลกเห็น แต่ไม่เคยรู้ว่าใคร

หลายคนอาจไม่ทันสังเกตว่าตำแหน่งนี้มีที่มา

กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นพันธมิตรสายการบินอย่างเป็นทางการของฟีฟ่า ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก ผู้ทำหน้าที่เชิญถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจะสวมเครื่องแบบของสายการบิน โดยคัดเลือกจากพนักงานทั่วโลก

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเชย์ ก่อนหน้านี้เขาเคยทำหน้าที่เดียวกันในนัดชิงชนะเลิศฟีฟ่า คลับ เวิลด์คัพ 2025 มาแล้ว

เรซูเม่ใบเดียว กับใจที่เต็มไปด้วยความสงสัยในตัวเอง

เส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้ เชย์เล่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ปี 2019 เขาเดินเข้าไปในงานรับสมัครงานของกาตาร์ แอร์เวย์ส ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม มีติดตัวเพียงเรซูเม่ใบเดียว กับหัวใจที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจ

ก่อนหน้านั้นเขาถูกบอกมาตลอดว่าไม่ดีพอ ไม่เหมาะกับอาชีพนี้ ผอมเกินไป แตกต่างเกินไป หรือไม่มีคุณสมบัติที่ควรจะมี แทบไม่มีใครบอกว่าเขาทำได้

แต่มีสองคนที่เชื่อในตัวเขา

รู้จัก &quot;เชย์&quot; หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

เขาให้เครดิตเพื่อนชื่อ “เหน่ง” และ “แคลร์” ว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเขา ก่อนที่เขาจะเชื่อมั่นในตัวเอง และเป็นคนที่ทำให้เขากล้าหยุดฟังเสียงรอบข้าง

เจ็ดปีต่อมา เขาตัดสินใจลองดู และการตัดสินใจครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล

ตลอดเจ็ดปี เชย์ได้เดินทางไปทั่วโลก ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากกว่า 50 สัญชาติ ได้เรียนรู้สิ่งที่ห้องเรียนไหนก็สอนไม่ได้ และเก็บความทรงจำที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต

จนมาถึงวันที่ได้ยืนอยู่บนสนามในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก

เขาขอบคุณสายการบินที่เชื่อในตัวคนที่ครั้งหนึ่งเคยสงสัยว่าตัวเองเหมาะกับที่นี่หรือเปล่า และที่เปิดประตูบานที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่

ข้อความถึงคนที่เคยถูกบอกว่า “ไม่ดีพอ”

ท้ายโพสต์ เชย์เขียนถึงคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเพราะคำพูดของคนอื่น

เขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความเห็นของคนอื่นกลายเป็นความจริงของเรา คนเราจะมีอะไรให้พูดเสมอ แต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินอนาคตของเรา

“จงเชื่อมั่นในตัวเอง ก่อนที่โลกจะเชื่อ”

ถ้าคนอย่างเขาเปลี่ยนเรซูเม่ใบเดียวให้กลายเป็นชีวิตที่เกินฝันได้ คนอื่นก็ทำได้เหมือนกัน

รู้จัก &quot;เชย์&quot; หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต รู้จัก &quot;เชย์&quot; หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต รู้จัก &quot;เชย์&quot; หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต รู้จัก &quot;เชย์&quot; หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 09:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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