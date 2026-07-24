รู้จัก “เชย์” หนุ่มไทย บนสนามนัดชิง ฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต
ไม่ใช่แค่ลิซ่า เปิดเรื่อง เชย์ ชยวีร์ ยามา หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 กับเรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต
มหกรรมฟุตบอลโลก 2026 คนไทยไม่ได้มีแค่ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ที่สร้างประวัติศาสตร์บนเวทีพิธีเปิด เพราะยังมีคนไทยอีกคนที่ได้ยืนอยู่กลางสนามในนัดชิงชนะเลิศ
เขาคือ “เชย์” พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ซึ่งได้รับเลือกเป็น 1 ใน 14 คน ทำหน้าที่เชิญเหรียญรางวัลมอบให้นักเตะ หลังสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลก
หน้าที่ที่คนดูทั้งโลกเห็น แต่ไม่เคยรู้ว่าใคร
หลายคนอาจไม่ทันสังเกตว่าตำแหน่งนี้มีที่มา
กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นพันธมิตรสายการบินอย่างเป็นทางการของฟีฟ่า ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก ผู้ทำหน้าที่เชิญถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจะสวมเครื่องแบบของสายการบิน โดยคัดเลือกจากพนักงานทั่วโลก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเชย์ ก่อนหน้านี้เขาเคยทำหน้าที่เดียวกันในนัดชิงชนะเลิศฟีฟ่า คลับ เวิลด์คัพ 2025 มาแล้ว
เรซูเม่ใบเดียว กับใจที่เต็มไปด้วยความสงสัยในตัวเอง
เส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้ เชย์เล่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ปี 2019 เขาเดินเข้าไปในงานรับสมัครงานของกาตาร์ แอร์เวย์ส ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม มีติดตัวเพียงเรซูเม่ใบเดียว กับหัวใจที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจ
ก่อนหน้านั้นเขาถูกบอกมาตลอดว่าไม่ดีพอ ไม่เหมาะกับอาชีพนี้ ผอมเกินไป แตกต่างเกินไป หรือไม่มีคุณสมบัติที่ควรจะมี แทบไม่มีใครบอกว่าเขาทำได้
แต่มีสองคนที่เชื่อในตัวเขา
เขาให้เครดิตเพื่อนชื่อ “เหน่ง” และ “แคลร์” ว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเขา ก่อนที่เขาจะเชื่อมั่นในตัวเอง และเป็นคนที่ทำให้เขากล้าหยุดฟังเสียงรอบข้าง
เจ็ดปีต่อมา เขาตัดสินใจลองดู และการตัดสินใจครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล
ตลอดเจ็ดปี เชย์ได้เดินทางไปทั่วโลก ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากกว่า 50 สัญชาติ ได้เรียนรู้สิ่งที่ห้องเรียนไหนก็สอนไม่ได้ และเก็บความทรงจำที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต
จนมาถึงวันที่ได้ยืนอยู่บนสนามในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก
เขาขอบคุณสายการบินที่เชื่อในตัวคนที่ครั้งหนึ่งเคยสงสัยว่าตัวเองเหมาะกับที่นี่หรือเปล่า และที่เปิดประตูบานที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่
ข้อความถึงคนที่เคยถูกบอกว่า “ไม่ดีพอ”
ท้ายโพสต์ เชย์เขียนถึงคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเพราะคำพูดของคนอื่น
เขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความเห็นของคนอื่นกลายเป็นความจริงของเรา คนเราจะมีอะไรให้พูดเสมอ แต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินอนาคตของเรา
“จงเชื่อมั่นในตัวเอง ก่อนที่โลกจะเชื่อ”
ถ้าคนอย่างเขาเปลี่ยนเรซูเม่ใบเดียวให้กลายเป็นชีวิตที่เกินฝันได้ คนอื่นก็ทำได้เหมือนกัน
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